Почему «отца» американской атомной бомбы считали советским шпионом

В конце 1939 года Советский Союз нелегально посетил будущий «отец атомной бомбы» – американец Джулиус Роберт Оппенгеймер. Именно данный факт из биографии заокеанского физика и породил версию о том, что Оппенгеймер был советским разведчиком. Но спустя всего три года после тайного визита загадочный гость возглавил у себя на родине «Манхэттенский проект», с которого и началась ядерная эпоха в истории человечества.

Гений с отклонениями

Джулиус Роберт Оппенгеймер появился на свет 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке в семье торговца тканями и преподавательницы живописи. С детства ребёнок проявлял незаурядные способности. Он всего за три года сумел окончить Гарвард, после чего отправился в Кембриджский университет, где познакомился со знаменитым физиком Эрнеста Резерфорда.

В 23 года Оппенгеймер получил степень доктора философии в Гёттингенском университете и стал востребованным преподавателем и учёным. Однако это не помешало ему заслужить репутацию человека странного и психически неуравновешенного. Кроме того, он всё никак не мог определиться с политическими взглядами. Оппенгеймер одно время был убеждённым антифашистом, а потом им овладели прокоммунистические настроения.

Ценный помощник

До сих пор неясно, посещал ли видный американский учёный СССР или нет. Из доказательств – только свидетельства сына Лаврентия Берии Серго, которому на тот момент было всего 15 лет. Якобы Оппенгеймер во время «командировки» предложил Лаврентию Павловичу реализовать атомный проект на территории СССР. Если действительно такое предложение было озвучено, то тогда непонятно, почему его не приняли. Но то, что ценные сведения в Москву поступали бесперебойно – это факт. Программу по разработке ядерного оружия развернули в Новом Свете, после чего достижения решили опробовать на японских городах Хиросима и Нагасаки.

Несмотря на то, что Оппенгеймер вошёл в историю как «отец атомной бомбы», своим открытием он никогда не гордился, а после Второй мировой войны и вовсе начал активно выступать против гонки вооружений. Многие влиятельные американские политики, одержимые идеей «красной угрозы» со стороны СССР, позицию Оппенгеймера, мягко говоря, не поняли. А уж когда американцам стало известно о ядерных испытаниях, проведённых идеологическим противником, между учёным и секретными сведениями по приказу президента Дуайта Эйзенхауэра «возвели глухую стену».

При этом доказать обоснованность обвинений контрразведке США так и не удалось, но от важных разработок в области атомной энергии учёного на всякий случай отстранили. Оппенгеймеру лишь оставалось до конца жизни читать лекции студентам.