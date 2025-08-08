«КрасивЕе» или «красИвее»: как правильно ставить ударение

Постановка ударения в русском языке нередко вызывает трудности. Особенно сложно тем, кто постоянно слышит неправильное произношение в повседневной речи. В число слов, которые обычно говорят неверно, входит и «красивее». «Лента.ру» рассказывает, на какой слог правильно ставить ударение в слове «красивее», как запомнить правило и что делать, если сомневаешься.

© Lenta.ru

Значение слова «красивее»

«Красивее» — качественное прилагательное в сравнительной степени, образованное от слова «красивый». Его используют, чтобы показать, что один объект внешне выглядит лучше, чем другой. Например, «машина Кирилла намного красивее моей, но я все равно люблю свой старый Ford».

Если разобрать слово «красивее» по составу, получится:

корень слова — «крас»;

суффикс — «-ив» и «-ее»;

окончание — нулевое.

Куда ставить ударение в слове «красивее»

В русском языке у многих прилагательных ударение падает на конец слова — например, «левее», «правее», «веселее». По аналогии с этим хочется произносить и слово «красивее» — с ударением на предпоследнюю букву «е». Это ошибка, причем «красивее — не слово-исключение. Просто оно отвечает другому правилу.

По правилам орфоэпии, если в прилагательном женского рода в краткой форме ударение падает на конец слова, то в форме сравнительной степени оно, как правило, будет на суффиксе «-ее». А в превосходной степени ударным всегда будет суффикс «-ейш». К примеру:

сильнА — сильнЕе — сильнЕйшая;

милА — милЕе — милЕйшая;

вернА — вернЕе — вернЕйшая.

Если же в кратком прилагательном женского рода ударение стоит на основе, то в сравнительной и превосходной степени оно там и сохраняется. К примеру:

комфОртна — комфОртнее — комфОртнейшая;

вЕжлива — вЕжливее — вЕжливейшая;

красИвая — красИвее — красИвейшая.

По правилам русского языка все слова, образованные от прилагательного «красивый», сохраняют ударение на основе. В их числе и слово «красивее»: ударение в нем падает на букву «и».

А в орфоэпическом словаре Аванесова указано, что говорить «красивЕе» и «красивЕйший» — ошибка.

Почему люди ошибаются с ударением в слове «красивее»

Ошибка может возникать из-за того, что люди с детства запоминают неверную форму и им бывает очень тяжело переучиться, отметила в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Андреева.

«В данном слове существует тенденция к перемещению ударения на окончание в разговорной речи. В некоторых русских говорах (особенно в северных и поволжских) "красивее" тоже часто произносится с ударением именно на последнем слоге», — обратила она внимание.

Как запомнить, куда ставить ударение

Вспомнить исходное слово

В полном прилагательном «красИвый» ударение падает на второй слог, а не на окончание. В сравнительной степени ударение останется на основе.

Поставить в краткую форму

Образуйте от прилагательного «красивый» краткие формы — «красив», «красива».

«Это поможет ощутить "ритм" слова и легче запомнить правильное ударение в "красивее"», — считает Екатерина Андреева.

Придумайте стишок для запоминания

Екатерина Андреева предложила такие варианты:

чем душа красИвее, тем человек счастлИвее;

чем девушка счастлИвее, тем выглядит красИвее.

Как определить ударение в слове без словаря?

Если под рукой нет словаря, то определить правильное удобрение помогут три способа.

Ищите слова с похожими окончаниями. Слова с одинаковыми окончаниями часто имеют одинаковое ударение. Например, «каучу́к» — как «бамбу́к», «сунду́к» и другие слова, заканчивающиеся на «-у́к». Это называется законом аналогии, однако работает такое правило не всегда — как видно из примера с «красивее».

Часто заимствованные слова сохраняют ударение, как в языке, из которого они пришли. Например, многие слова из французского языка («партер», «шофер») имеют ударение на последнем слоге.

Определите общее правило для группы слов. В каждой группе слов есть главное правило, которому большинство подчиняется. Например, в глаголах на «-ить» обычно ударение падает на окончание (включи́ть, пересели́ть).

Предложения со словом «красивее»

Короткие

Сегодня она выглядит еще красивее, чем вчера.

Нет ничего красивее заката над морем.

Эта картина намного красивее, чем та, что висела здесь раньше.

Чем больше я узнаю этот город, тем он кажется мне красивее.

Ее улыбка сделала этот день красивее.

Эта подарочная книга оказалась намного красивее, чем я ожидал.

Чем дольше Ольга вела здоровый образ жизни, тем красивее она становилась.

После дождя природа кажется красивее и свежее.

Он старался сделать мир вокруг красивее своими поступками.

С каждым годом его дочь становилась красивее и мудрее.

В этом свете все кажется немного красивее, чем есть на самом деле.

Длинные