«КрасивЕе» или «красИвее»: как правильно ставить ударение. Как запомнить правило и как себя проверить?

Постановка ударения в русском языке нередко вызывает трудности. Особенно сложно тем, кто постоянно слышит неправильное произношение в повседневной речи. В число слов, которые обычно говорят неверно, входит и «красивее». «Лента.ру» рассказывает, на какой слог правильно ставить ударение в слове «красивее», как запомнить правило и что делать, если сомневаешься.

Значение слова «красивее»

«Красивее» — качественное прилагательное в сравнительной степени, образованное от слова «красивый». Его используют, чтобы показать, что один объект внешне выглядит лучше, чем другой. Например, «машина Кирилла намного красивее моей, но я все равно люблю свой старый Ford».

Если разобрать слово «красивее» по составу, получится:

  • корень слова — «крас»;
  • суффикс — «-ив» и «-ее»;
  • окончание — нулевое.

Куда ставить ударение в слове «красивее»

В русском языке у многих прилагательных ударение падает на конец слова — например, «левее», «правее», «веселее». По аналогии с этим хочется произносить и слово «красивее» — с ударением на предпоследнюю букву «е». Это ошибка, причем «красивее — не слово-исключение. Просто оно отвечает другому правилу.

По правилам орфоэпии, если в прилагательном женского рода в краткой форме ударение падает на конец слова, то в форме сравнительной степени оно, как правило, будет на суффиксе «-ее». А в превосходной степени ударным всегда будет суффикс «-ейш». К примеру:

  • сильнА — сильнЕе — сильнЕйшая;
  • милА — милЕе — милЕйшая;
  • вернА — вернЕе — вернЕйшая.

Если же в кратком прилагательном женского рода ударение стоит на основе, то в сравнительной и превосходной степени оно там и сохраняется. К примеру:

  • комфОртна — комфОртнее — комфОртнейшая;
  • вЕжлива — вЕжливее — вЕжливейшая;
  • красИвая — красИвее — красИвейшая.

По правилам русского языка все слова, образованные от прилагательного «красивый», сохраняют ударение на основе. В их числе и слово «красивее»: ударение в нем падает на букву «и».

А в орфоэпическом словаре Аванесова указано, что говорить «красивЕе» и «красивЕйший» — ошибка.

Почему люди ошибаются с ударением в слове «красивее»

Ошибка может возникать из-за того, что люди с детства запоминают неверную форму и им бывает очень тяжело переучиться, отметила в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Андреева.

«В данном слове существует тенденция к перемещению ударения на окончание в разговорной речи. В некоторых русских говорах (особенно в северных и поволжских) "красивее" тоже часто произносится с ударением именно на последнем слоге», — обратила она внимание.

Как запомнить, куда ставить ударение

Вспомнить исходное слово

В полном прилагательном «красИвый» ударение падает на второй слог, а не на окончание. В сравнительной степени ударение останется на основе.

Поставить в краткую форму

Образуйте от прилагательного «красивый» краткие формы — «красив», «красива».

«Это поможет ощутить "ритм" слова и легче запомнить правильное ударение в "красивее"», — считает Екатерина Андреева.

Придумайте стишок для запоминания

Екатерина Андреева предложила такие варианты:

  • чем душа красИвее, тем человек счастлИвее;
  • чем девушка счастлИвее, тем выглядит красИвее.

Как определить ударение в слове без словаря?

Если под рукой нет словаря, то определить правильное удобрение помогут три способа.

  • Ищите слова с похожими окончаниями. Слова с одинаковыми окончаниями часто имеют одинаковое ударение. Например, «каучу́к» — как «бамбу́к», «сунду́к» и другие слова, заканчивающиеся на «-у́к». Это называется законом аналогии, однако работает такое правило не всегда — как видно из примера с «красивее».
  • Часто заимствованные слова сохраняют ударение, как в языке, из которого они пришли. Например, многие слова из французского языка («партер», «шофер») имеют ударение на последнем слоге.
  • Определите общее правило для группы слов. В каждой группе слов есть главное правило, которому большинство подчиняется. Например, в глаголах на «-ить» обычно ударение падает на окончание (включи́ть, пересели́ть).

Предложения со словом «красивее»

Короткие

  • Сегодня она выглядит еще красивее, чем вчера.
  • Нет ничего красивее заката над морем.
  • Эта картина намного красивее, чем та, что висела здесь раньше.
  • Чем больше я узнаю этот город, тем он кажется мне красивее.
  • Ее улыбка сделала этот день красивее.
  • Эта подарочная книга оказалась намного красивее, чем я ожидал.
  • Чем дольше Ольга вела здоровый образ жизни, тем красивее она становилась.
  • После дождя природа кажется красивее и свежее.
  • Он старался сделать мир вокруг красивее своими поступками.
  • С каждым годом его дочь становилась красивее и мудрее.
  • В этом свете все кажется немного красивее, чем есть на самом деле.

Длинные

  • С каждым годом природа в этой местности становится все красивее, словно кто-то заботливо приукрашивает ее к приходу нового сезона.
  • После того как Ирина надела это платье, она стала выглядеть еще красивее, чем обычно, и я не мог отвести от нее взгляд.
  • Мне кажется, что в лучах заходящего солнца даже самые обыденные вещи кажутся немного красивее, чем они есть на самом деле.
  • Чем больше я узнаю о ее внутреннем мире, тем она кажется мне красивее снаружи, ведь настоящая красота идет изнутри.
  • Со временем она становилась не только мудрее, но и красивее, словно опыт и жизненные уроки придавали ей особый шарм.
  • В тот вечер, когда она вышла на сцену в новом платье, она была красивее всех — зал замер в восхищении.
  • Отражение лунного света в озере делало пейзаж еще красивее: казалось, будто находишься в волшебной сказке.
  • Чем больше я узнавал ее, тем красивее казалась мне ее душа, полная доброты и сострадания к другим.
  • Несмотря на усталость после долгого дня, в ее глазах все равно светился огонек, делая ее лицо красивее и привлекательнее.