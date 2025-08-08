«КрасивЕе» или «красИвее»: как правильно ставить ударение. Как запомнить правило и как себя проверить?
Постановка ударения в русском языке нередко вызывает трудности. Особенно сложно тем, кто постоянно слышит неправильное произношение в повседневной речи. В число слов, которые обычно говорят неверно, входит и «красивее». «Лента.ру» рассказывает, на какой слог правильно ставить ударение в слове «красивее», как запомнить правило и что делать, если сомневаешься.
Значение слова «красивее»
«Красивее» — качественное прилагательное в сравнительной степени, образованное от слова «красивый». Его используют, чтобы показать, что один объект внешне выглядит лучше, чем другой. Например, «машина Кирилла намного красивее моей, но я все равно люблю свой старый Ford».
Если разобрать слово «красивее» по составу, получится:
- корень слова — «крас»;
- суффикс — «-ив» и «-ее»;
- окончание — нулевое.
Куда ставить ударение в слове «красивее»
В русском языке у многих прилагательных ударение падает на конец слова — например, «левее», «правее», «веселее». По аналогии с этим хочется произносить и слово «красивее» — с ударением на предпоследнюю букву «е». Это ошибка, причем «красивее — не слово-исключение. Просто оно отвечает другому правилу.
По правилам орфоэпии, если в прилагательном женского рода в краткой форме ударение падает на конец слова, то в форме сравнительной степени оно, как правило, будет на суффиксе «-ее». А в превосходной степени ударным всегда будет суффикс «-ейш». К примеру:
- сильнА — сильнЕе — сильнЕйшая;
- милА — милЕе — милЕйшая;
- вернА — вернЕе — вернЕйшая.
Если же в кратком прилагательном женского рода ударение стоит на основе, то в сравнительной и превосходной степени оно там и сохраняется. К примеру:
- комфОртна — комфОртнее — комфОртнейшая;
- вЕжлива — вЕжливее — вЕжливейшая;
- красИвая — красИвее — красИвейшая.
По правилам русского языка все слова, образованные от прилагательного «красивый», сохраняют ударение на основе. В их числе и слово «красивее»: ударение в нем падает на букву «и».
А в орфоэпическом словаре Аванесова указано, что говорить «красивЕе» и «красивЕйший» — ошибка.
Почему люди ошибаются с ударением в слове «красивее»
Ошибка может возникать из-за того, что люди с детства запоминают неверную форму и им бывает очень тяжело переучиться, отметила в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Андреева.
«В данном слове существует тенденция к перемещению ударения на окончание в разговорной речи. В некоторых русских говорах (особенно в северных и поволжских) "красивее" тоже часто произносится с ударением именно на последнем слоге», — обратила она внимание.
Как запомнить, куда ставить ударение
Вспомнить исходное слово
В полном прилагательном «красИвый» ударение падает на второй слог, а не на окончание. В сравнительной степени ударение останется на основе.
Поставить в краткую форму
Образуйте от прилагательного «красивый» краткие формы — «красив», «красива».
«Это поможет ощутить "ритм" слова и легче запомнить правильное ударение в "красивее"», — считает Екатерина Андреева.
Придумайте стишок для запоминания
Екатерина Андреева предложила такие варианты:
- чем душа красИвее, тем человек счастлИвее;
- чем девушка счастлИвее, тем выглядит красИвее.
Как определить ударение в слове без словаря?
Если под рукой нет словаря, то определить правильное удобрение помогут три способа.
- Ищите слова с похожими окончаниями. Слова с одинаковыми окончаниями часто имеют одинаковое ударение. Например, «каучу́к» — как «бамбу́к», «сунду́к» и другие слова, заканчивающиеся на «-у́к». Это называется законом аналогии, однако работает такое правило не всегда — как видно из примера с «красивее».
- Часто заимствованные слова сохраняют ударение, как в языке, из которого они пришли. Например, многие слова из французского языка («партер», «шофер») имеют ударение на последнем слоге.
- Определите общее правило для группы слов. В каждой группе слов есть главное правило, которому большинство подчиняется. Например, в глаголах на «-ить» обычно ударение падает на окончание (включи́ть, пересели́ть).
Предложения со словом «красивее»
Короткие
- Сегодня она выглядит еще красивее, чем вчера.
- Нет ничего красивее заката над морем.
- Эта картина намного красивее, чем та, что висела здесь раньше.
- Чем больше я узнаю этот город, тем он кажется мне красивее.
- Ее улыбка сделала этот день красивее.
- Эта подарочная книга оказалась намного красивее, чем я ожидал.
- Чем дольше Ольга вела здоровый образ жизни, тем красивее она становилась.
- После дождя природа кажется красивее и свежее.
- Он старался сделать мир вокруг красивее своими поступками.
- С каждым годом его дочь становилась красивее и мудрее.
- В этом свете все кажется немного красивее, чем есть на самом деле.
Длинные
- С каждым годом природа в этой местности становится все красивее, словно кто-то заботливо приукрашивает ее к приходу нового сезона.
- После того как Ирина надела это платье, она стала выглядеть еще красивее, чем обычно, и я не мог отвести от нее взгляд.
- Мне кажется, что в лучах заходящего солнца даже самые обыденные вещи кажутся немного красивее, чем они есть на самом деле.
- Чем больше я узнаю о ее внутреннем мире, тем она кажется мне красивее снаружи, ведь настоящая красота идет изнутри.
- Со временем она становилась не только мудрее, но и красивее, словно опыт и жизненные уроки придавали ей особый шарм.
- В тот вечер, когда она вышла на сцену в новом платье, она была красивее всех — зал замер в восхищении.
- Отражение лунного света в озере делало пейзаж еще красивее: казалось, будто находишься в волшебной сказке.
- Чем больше я узнавал ее, тем красивее казалась мне ее душа, полная доброты и сострадания к другим.
- Несмотря на усталость после долгого дня, в ее глазах все равно светился огонек, делая ее лицо красивее и привлекательнее.