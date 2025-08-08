Пара отменила свадьбу после странного поступка отца жениха

Пара отказалась от свадебного торжества после странного поступка отца жениха. Невеста поделилась историей на портале Reddit.

Девушка рассказала, что они с партнером всегда мечтали о камерной свадьбе. Они определили список гостей и разослали приглашение 70 друзьям и родственникам. Ближе к дате события отец жениха попросил у будущих молодоженов копию приглашения. Сын отправил отцу файл, не подозревая о планах родителя. Получив в распоряжение образец приглашения, мужчина без ведома сына и его невесты разослал его 20 своим знакомым, которых будущие молодожены совсем не знали.

«Я никогда не встречала никого из этих людей, а мой возлюбленный признался, что едва знаком с несколькими из них», — поделилась автор поста.

После этого жених вызвал отца на разговор, в котором раскритиковал его «самодеятельность» и попросил отозвать приглашения. На это мужчина ответил, что уже вряд ли сможет что-то сделать. Также он заявил, что если сын сам сделает это, то он не поддержит организацию праздника финансово.

Посовещавшись друг с другом, будущие молодожены признались, что ситуация вышла из-под контроля и приняли решение отменить праздник для всех. Девушка отметила, что в ближайшее время им предстоит сообщить новость родителям жениха.

В комментариях пользователи портала поддержали пару. Многие отметили, что финансовая поддержка со стороны свекра не равна его безоговорочному праву вмешиваться в организацию торжества двух влюбленных.