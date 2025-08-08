Пара отменила свадьбу после странного поступка отца жениха

Пара отменила свадьбу, когда отец жениха позвал на нее 20 незнакомых семей
Пара отказалась от свадебного торжества после странного поступка отца жениха. Невеста поделилась историей на портале Reddit.
Девушка рассказала, что они с партнером всегда мечтали о камерной свадьбе. Они определили список гостей и разослали приглашение 70 друзьям и родственникам. Ближе к дате события отец жениха попросил у будущих молодоженов копию приглашения. Сын отправил отцу файл, не подозревая о планах родителя. Получив в распоряжение образец приглашения, мужчина без ведома сына и его невесты разослал его 20 своим знакомым, которых будущие молодожены совсем не знали.
«Я никогда не встречала никого из этих людей, а мой возлюбленный признался, что едва знаком с несколькими из них», — поделилась автор поста.
После этого жених вызвал отца на разговор, в котором раскритиковал его «самодеятельность» и попросил отозвать приглашения. На это мужчина ответил, что уже вряд ли сможет что-то сделать. Также он заявил, что если сын сам сделает это, то он не поддержит организацию праздника финансово.
Посовещавшись друг с другом, будущие молодожены признались, что ситуация вышла из-под контроля и приняли решение отменить праздник для всех. Девушка отметила, что в ближайшее время им предстоит сообщить новость родителям жениха.
В комментариях пользователи портала поддержали пару. Многие отметили, что финансовая поддержка со стороны свекра не равна его безоговорочному праву вмешиваться в организацию торжества двух влюбленных.