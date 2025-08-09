Как Чарли Чаплин оказался в центре грандиозного секс-скандала

Имя Чарли Чаплина известно всей планете — он стал одной из первых кинозвезд, пользовавшихся международной популярностью, его работы повлияли на развитие всего киноискусства, а его образ по праву оказался одним из самых узнаваемых в истории мировой культуры. Куда менее известна хроника того, как Чаплин в пух и прах рассорился со страной, в которой и пришел к популярности. А ведь в этой любопытной истории замешаны коммунизм, Вторая мировая война, Адольф Гитлер, секс-скандалы и слежка ФБР. Подробности — в материале «Ленты.ру»

Бродяга и диктатор

Чарли Чаплин поднялся на олимп мировой славы с самого дна, из лондонских трущоб. Родившийся в семье нищих артистов, он с раннего возраста вынужден был работать — помогал в парикмахерских, убирал мусор в мюзик-холлах, выступал статистом в водевилях. К сцене мальчик был приучен с детства. И именно благодаря сцене Чарльз, которому едва исполнилось двадцать, оказался в Голливуде.

Там молодой артист создал нарочито нелепый, ставший культовым образ маленького бродяги. То и дело норовящий слететь котелок, чрезмерно большие ботинки, узкий пиджак и широкие штаны, усы щеточкой, трость. Сперва маленький бродяга появлялся в эпизодических ролях, затем встал в центре сюжета в короткометражных картинах, а вскоре Чаплин уже писал сценарии и самостоятельно снимал фильмы с собой в главной роли.

Образ маленького бродяги был универсальным: он мог быть цирюльником, золотоискателем, грузчиком, уборщиком, заводским рабочим, циркачом — и при этом в душе быть поэтом, мечтателем, джентльменом и одиноким искателем приключений. Этот культовый персонаж немого кино не говорил на каком-то определенном языке, а значит, говорил на всех языках сразу, откликаясь в душах зрителей не только в Америке, но по всему миру.

Всего в эпоху немого кинематографа Чаплин создал — зачастую самостоятельно финансируя съемки — десятки картин, а в 1919-м стал одним из основателей кинокомпании United Artists. К этому моменту он был не просто одним из ярких представителей быстрорастущей киноиндустрии — он стал ее огромной и неотъемлемой частью. Именно из-за бешеной популярности Чаплин мог позволить себе продолжать делать коммерчески успешные немые фильмы даже тогда, когда эпоха немого кино завершилась. В 1931-м вышли «Огни большого города», в 1936-м — «Новые времена». Маленький бродяга должен был оставаться без голоса — в этом заключалась львиная доля его обаяния.

Персонаж этот заговорил, когда молчать уже было нельзя.

Первым звуковым фильмом Чаплина стал «Великий диктатор», вышедший в 1940 году. И именно с этой картины в жизни артиста начались большие проблемы.

Все для фронта

Антифашистская — по оценке самого Чаплина — картина вышла, когда пожар новой мировой войны уже начал разгораться в самом сердце Европы, и моментально стала хитом, но ее создатель нажил немало врагов. В это время США еще находились в состоянии глубочайшего изоляционизма, а потому многие американцы были против участия в войне на другом континенте. Не обрадовались сатире на Гитлера и в Великобритании, правительство которой в то время пыталось вести относительно нацистской Германии максимально нейтральную политику.

«Я стал получать пугающие сообщения от United Artists, пророчащие мне проблемы с цензурой. Появились серьезные опасения, что в Великобритании антигитлеровская картина вообще сможет выйти в прокат», — Чарли Чаплин, «Моя Биография».

Год спустя произошла атака японских сил на Перл-Харбор и нейтралитету Соединенных Штатов пришел конец. Чаплин же продолжил продвигать антифашистскую повестку — в 1942 году он уже публично призывал открыть против Германии второй фронт и поддержать Советский Союз в борьбе с нацистами. Однако часть американцев была против участия войны на другом континенте, другая — не видела смысла вмешиваться борьбу коммунистов с нацистами, а кто-то и вовсе выступал с публичной поддержкой последних.

За призывы к открытой борьбе Чаплин получил немало врагов. ФБР, которое уже и так следило за знаменитым иностранцем, теперь взялось за него всерьез — актер стал объектом не только постоянной слежки, но и травли в прессе, информацию которой регулярно сливало силовое ведомство. В СМИ артиста совершенно бездоказательно рисовали уже как главного коммуниста Америки, тайно спонсирующего революционные ячейки и чуть ли не готовящегося совершить красную революцию на всем американском континенте.

Когда Япония атаковала Перл-Харбор, американским изоляционизму и политике невмешательства настал конец. Чаплин же продолжил продвигать свое послание — в 1942 году он призвал поддержать Советский Союз в борьбе с нацистами и открыть против Германии второй фронт.

«Я не коммунист, но я гордо заявляю, что вполне их поддерживаю», — Чарли Чаплин, в одном из выступлений.

Но уже очень скоро Чаплину пришлось выступать на трибунах в суде — именно в это непростое время артист оказался замешан в громком секс-скандале, который уничтожил его репутацию.

Любовь и прения

Ее звали Джоан Берри. Когда Чаплин познакомился с ней в 1941 году, девушке едва исполнился 21 год. Она хотела стать актрисой и уже вращалась в кругах состоятельных американцев, в том числе водила дружбу с нефтяным магнатом Полом Гетти. Чаплин помог Берри поступить в актерскую школу и даже оформил ей через свою киностудию небольшое жалованье.

Показания Берри об отношениях с Чаплиным сохранились в архивах ФБР, сотрудники которого тщательно допросили бывшую возлюбленную артиста. Сексуальная связь между ними возникла в 1941-м, после того, как Чаплин уговорил ее подписать контакт с его студией; тогда же актер начал писать сценарий для премьерной картины Берри. Последующие несколько лет Чарльз и Джоан регулярно встречались, хоть и не ограничивали себя в любовных связях с другими людьми. Находясь в отношениях, Джоан несколько раз беременела.

По другим свидетельствам, Берри была непростым человеком — ее неоднократно задерживали за воровство, у нее были серьезные проблемы с алкоголем (позже она более чем на десятилетие угодит в психиатрическую клинику). Близкие отговаривали Чаплина от связей с Джоан, но артиста — по свидетельствам современников, большого ловеласа — это не остановило. В результате молодая женщина чуть ли не помешалась на Чарльзе, стала преследовать его — появлялась без приглашения, била окна в его квартирах и угрожала самоубийством. Угроза была приведена в исполнение, когда они расстались. К счастью, Джоан выжила.

Выжила и принялась судиться.

В разгар Второй мировой войны Чаплин из-за бывшей возлюбленной не вылезал из судебных залов. В 1943-м Берри потребовала установить отцовство Чаплина над своим ребенком. Артист отрицал родство и даже поначалу добился оправдания, но проиграл дело на повторном рассмотрении. Защита попыталась представить в качестве доказательства тест на тип крови и была разгромлена. Чаплину же припомнили его бывших жен Милдред Харрис и Литу Грей — обе еще не достигли 18-летия, когда обручились с актером.

Прокурор обвинил Чаплина в моральной распущенности и хищническом поведении в отношении женщин, а затем ФБР организовало широкое цитирование обвинительной речи в прессе. Не помогло общественному мнению и то, что в это же время 54-летний Чаплин в четвертый раз женился. Новая жена актера Уна О’Нил ко дню свадьбы уже достигла совершеннолетия, но все же была на 36 лет моложе супруга.

Чаплина признали отцом ребенка Берри, обязав, помимо алиментов, выплатить бывшей возлюбленной пять тысяч долларов. Десять лет спустя Джоан откажется от претензий к артисту, но к тому моменту он уже навсегда покинет США.

Исход бродяги

На этом судебные разбирательства не закончились. Следующий иск в адрес Чаплина поступил уже от американского правительства. Знаменитого актера обвинили в секс-траффикинге по закону Манна, запрещающему перевозку женщин между штатами в «аморальных целях». В основу обвинения легли данные ФБР о том, что в 1942 году Берри за счет Чаплина приехала к нему из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Расплывчатые формулировки закона позволяли федеральным властям использовать его для избирательного судебного преследования, в первую очередь знаменитых афроамериканцев и эмигрантов, в течение многих лет. Жертвами этого закона, к примеру, оказались боксер Джек Джонсон и — годы спустя — музыкант Чак Берри. Но в отличие от чернокожих звезд Чаплина оправдали — жюри присяжных стало очевидным, что актера преследуют по политическим мотивам.

Связанные с Берри скандалы тянулись долгие годы, но это было лишь началом больших проблем для Чаплина.

За поддержку коммунистов он стал легкой мишенью для политиков. В 1945-м Сенат впервые попытался завести на актера дело с целью его депортации из США, однако ход делу не дали. Инициатор процесса, сенатор Уильям Лангер, затем возмущался на слушаниях, что «такой человек, как Чарли Чаплин, с его коммунистическими симпатиями, с его неиссякаемым списком нарушений закона, изнасилований и соблазнения 16- и 17-летних американок, остается в стране». Чаплина также обвиняли в организации канала нелегальной эмиграции в США, а в его решении не получать американское гражданство увидели оскорбление нации.

В 1946-м артиста планировали вызвать в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, куда он публично пригрозил прийти в образе маленького бродяги — представив, какое шапито получится из слушаний, конгрессмены передумали связываться с Чаплиным. Общественность и без того повернулась к британцу затылком — его «Месье Верду» 1947 года был встречен толпами пикетчиков, призывавших американцев не смотреть картину сторонника коммунистов.

«Месье Верду» стал первым фильмом Чаплина, провалившимся в США.

Еще через пару лет, в 1952-м, Чаплин отправился в Европу представлять новый фильм «Огни рампы». В это время директор ФБР Джон Гувер добивался аннули­рования визы Чаплина. Иммиграционное ведомство США объявило о том, что въезд в страну для актера закрыт, когда он уже возвращался через океан в Нью-Йорк. Чаплину пришлось вернуться в Европу.

***

Кинозвезда поселилась с супругой Уной в швейцарском Веве. В США Чаплин вернется лишь через два десятилетия и то на пару дней, когда его пригласят на вручение «Оскара» за музыку к «Огням рампы». Да, фильм 1951 года в США впервые показали лишь в 1972-м — из-за обвинений Чаплина в сочувствии коммунизму его фильм был напрочь проигнорирован американскими прокатчиками. В это время Гувер все еще руководил ФБР — именно он устроил так, чтобы Чаплин посетил Штаты по краткосрочной визе.

А «ловеласная» эпоха актера, пришедшаяся на его время в США, сменилась эпохой семейной. В браке с Уной у Чаплина родились восемь детей, последний увидел свет, когда актеру было 72 года. Этот брак был заключен в самые тяжелые для Чаплина годы публичных кампаний и судебных тяжб, и мало кто верил в его долговечность — но, кажется, именно в нем артист нашел утешение на долгие годы.