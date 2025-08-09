«Настоящий» Петр I: о каких фактах не рассказывают в школе

Пётр I традиционно преподносится как великий и – самое главное – успешный преобразователь России. Негативные факты как о нём самом, так и о предпринятых им действиях, являются достоянием только специалистов.

Жестокость и коварство

Пётр I был по натуре очень жестоким человеком. Здесь речь не о вспыльчивости, с которой он, например, неоднократно бивал палкой своего любимца Александра Меншикова в минуты гнева, а именно о хладнокровной расчётливой жестокости. После своего возвращения из-за границы в 1698 году он предпринял повторное следствие по делу о восстании стрельцов и приговорил к смерти больше тысячи человек. Причём многим приговорённым рубил головы лично и заставлял это делать своих приближённых. Своей личной страстью к убийствам Пётр I не уступает в нашей истории Ивану Грозному.

Убийство Петром своего сына царевича Алексея историки по традиции преподают как вынужденную меру: дескать, Алексей собирался устроить заговор против своего отца, а в случае воцарения Алексея он бы уничтожил все «петровские реформы». Между тем, никаких доказательств заговора Алексея истории неизвестно. О том, что он уничтожал бы «петровские реформы», не может быть и речи: Алексей воспитывался в прозападном духе и, что характерно, скрывался от гнева отца как раз на Западе. В учебниках умалчивается, что Пётр обманом выманил своего сына из убежища, обещав ему прощение, но как только заполучил в свои руки, бросил в темницу и пыточную.

Отношение к традиционным семейным ценностям

Пётр I имел за свою жизнь несчётное количество случайных связей с женщинами. Но даже его более-менее устойчивые отношения вызывают некоторую оторопь: такого женолюба на русском престоле не было со времён всё того же приснопамятного Ивана Грозного.

Свою первую жену, русскую, Пётр I сослал в монастырь просто за то, что она ему разонравилась. Такого прежние русские цари никогда себе не допускали: они разводились только, если жена оказывалась бесплодной. Между тем, Евдокия Лопухина родила Петру наследника престола (того самого несчастного Алексея).

Со своей второй женой Мартой Скавронской, ставшей в православном крещении Екатериной, Пётр I девять лет жил гражданским браком, невенчанным. В это время у них родились дочери Анна и Елизавета. По принятым тогда обычаям, эти дети считались незаконными. Тем не менее, Елизавета потом царствовала, а от Анны пошли все русские императоры, начиная с Петра III.

Уже женившись на Екатерине, Пётр имел устойчивые любовные связи с Авдотьей Ржевской (даже после того, как выдал её замуж), а потом с Марией Гамильтон, которую потом казнил, заподозрив в неверности.

Отношение к России и Западу

Общеизвестно, что Пётр I высоко ценил всё западное – науку, искусства, ремёсла, но главным образом обычаи – и ни во что не ставил русское. Если в плане науки и технического прогресса отношение Петра ещё можно понять, то в отношении обычаев он просто отвращался от всего, что было связано с Россией, по какому-то влечению души. Его приказы о насильственном внедрении в России бритья бород и ношения западной одежды были приказами самодура, вбившего себе в голову, что одежда и внешний облик могут каким-то способом преобразить русских людей в европейцев, мыслящих и делающих всё по-западному.

Предпочтение, оказываемое Петром иноземцам, ярко выразилось в назначении иностранным офицерам двойного жалованья по сравнению с русскими офицерами на тех же должностях.

Почти всюду между строк читается, что Пётр был хроническим алкоголиком, хотя нигде это обычно не подчёркивается. Его алкоголизм тоже можно отнести на счёт западного «культурного влияния» – в Западной Европе тех времён пили спиртное очень много и часто, в отличие от старой благочестивой Руси.

Отношение к православной церкви

Пётр всю жизнь был верующим, скорее даже – суеверным человеком. Но при этом регулярно глумился над церковными обрядами и службами. Образцом такого методического глумления служит его «всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор», который он составил из своих особо приближённых лиц. Этот «собор» просуществовал всё царствование Петра. С церковной иерархией Пётр не ладил. С трудом дождавшись смерти патриарха Адриана, он запретил епископам избирать ему преемника. Затем он преобразовал церковное управление, полностью подчинив церковь государству, сделав из священнослужителей чиновников.

Жестокость в управлении

Одним из своих указов Пётр I обязал священников нарушать тайну исповеди и доносить, если на исповеди им стало известно о заговоре против государя. Заговоров против себя Пётр боялся всю жизнь, не уступая в подозрительности Ивану Грозному. Он круто изменил саму систему доносов. Раньше доносчику на Руси, в случае если его донос оказывался ложным, полагалось такое же наказание, какое грозило обвиняемому. Пётр I освободил доносчиков от всякой ответственности за ложный донос.

В царствование Петра I было издано множество узаконений, вводивших смертную казнь за сотни преступлений, вплоть до казни за срубленное без разрешения дерево. Пытки, конфискации – всё это испытали на себе тысячи человек при Петре. Особенно лютовал Пётр в отношении нерадивых исполнителей его законов. Но те часто не имели возможности исполнить закон, изданный без учёта обстоятельств. Вдобавок все указы и законы Петра были написаны путаным языком – Пётр очень плохо излагал свои мысли по-русски, что также обычно умалчивается при освещении его деятельности.

Государственные реформы

Своими государственными преобразованиями Пётр I создал в управлении неразбериху. Историки обычно подводят какой-то итог реформам Петра, говоря, что он учредил новые органы центрального и местного управления, которые якобы стали действовать более рационально и эффективно, чем органы управления Московской Руси. Между тем, государственные реформы Петра велись крайне бестолково. Новые органы работали ещё хуже, чему доказательством служит постоянный рост дефицита государственного бюджета в царствование Петра. Новый аппарат не справлялся даже с такой своей прямой функцией, как сбор налогов и податей, хотя в этой области Пётр представил наибольшее количество всяких нововведений. Он даже армию после окончания Северной войны отправил собирать налоги с населения, но всё без толку.

Хотя в учебниках глухо упоминается о том, что петровские реформы легли на народ новыми тяготами и поборами, но всё же это недостаточно для понимания всей гибельности «преобразовательной деятельности» Петра для экономики страны и благосостояния народа.

«Упадок переутомлённых платёжных и нравственных сил народа стоил крупного займа и едва ли окупился бы, если бы Пётр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию, даже пять Швеций». – написал по этому поводу Василий Ключевский.

Кстати, обычно не упоминается, что за отвоёванные у Швеции прибалтийские области Россия ещё и приплатила деньги: 2 миллиона ефимков (1,3 млн. рублей) серебром.