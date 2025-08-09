Профессиональная русалка из России рассказала о своей работе

24-летняя Ева Кмостели из России превратила спортивную карьеру в необычную профессию. Мастер спорта по синхронному плаванию и дипломированный тренер, она теперь выступает в качестве русалки в водных шоу в парке Xiao Mei Sha, Sea World в Шэньчжэне. В интервью «ФедералПресс» Ева рассказала о своем уникальном профессиональном пути.

© РИА "ФедералПресс"

Как стала «русалкой»

После завершения спортивной карьеры я попала в ростовский дельфинарий – работала там синхронисткой и русалочкой в новогодний сезон. Летом 2024 года мне предложили по контракту поехать в Турцию, и я сразу согласилась, тем более что экзамены и защита диплома уже были позади. Да и вообще, я человек легкий на подъем, особенно когда дело касается работы, связанной с любимым водным спортом. После Турции я уже поехала в Китай, где и работаю сейчас.

Могу сказать, что я – артистка подводного балета. По сути это как театр или цирк, только под водой. В специальном костюме под музыку выполняю разные элементы, просто моя сцена – это аквариум. Кстати, большинство русалочек у нас из России и Беларуси – там сильная школа синхронного плавания, поэтому профессионалов берут в основном оттуда.

Физическая форма и тренировки

На такую работу берут только профессиональных спортсменок из синхронного плавания, плавания или фридайвинга. Более всего ценятся синхронистки, так как их вид спорта подразумевает демонстрацию гибкости и грации в воде. Возрастных ограничений как таковых нет, смотрят именно на физическую форму, внешний вид и на опыт. Иногда при хорошей физической форме допускаются триатлеты и спортсмены из пятиборья.

Отдельных тренировок по плаванию у нас не бывает, они проходят, только когда ставим новое шоу, отрабатываем новые элементы. Или когда приезжает новая девочка, мы репетируем шоу в обновленном составе. Самостоятельно я иногда могу порастягиваться в зале, чтобы не терять гибкость. Силовые тренировки – по желанию, у нас в общежитии для этого есть спортзал. Еще я иногда занимаюсь с танцорами, которые работают в этом парке, – это тоже своеобразная тренировка.

© РИА "ФедералПресс"

Команда и начальство

Изначально нас было трое, но на данный момент в команде пять русалок. Столько же было в Турции. Мужчин у нас нет, к сожалению, хотя это было бы очень интересно. Вообще, сейчас это новая модная тенденция – аквариумы набирают мужчин-русалов.

Качество шоу оцениваем в основном мы сами, девочки из команды. Просим снимать видео, потом смотрим, находим недочеты и исправляем ошибки. Также у нас есть менеджеры, которые следят, к примеру, все ли артистки вышли на шоу. Иногда они смотрят выступление, и если есть замечания, передают их через нашего босса. Мы это исправляем, переделываем. Каких-то наказаний или штрафов за ошибки нет, разве что за грубые нарушения – неявка на работу или опоздание на выступление.

Шоу и костюмы

Костюмами нас полностью обеспечивает парк. У нас три вида шоу, соответственно три разных костюма. Первое – это шоу русалок, где мы надеваем топы и хвосты. Хвосты состоят из двух частей. Они сшиты из плотной ткани для купальников, а в нижней части вшита резиновая русалочья моноласта с креплением из пластмассы, которая помогает держать форму. Наши хвосты достаточно длинные, поэтому китайцы его так модернизировали.

Второе – шоу с драконами, когда с нами в аквариуме дополнительно работают дайверы с фигурами драконов. Оно было специально создано для праздника Дуаньу (Фестиваль лодок-драконов), который ежегодно проходит с 31 мая по 2 июня. Костюмы для этого шоу не из специальной ткани, а из обычного тонкого сатина. Состоят из топа с жемчужными подвесками и лентами и пышных многослойных шаровар. Хотя это выглядит действительно красиво, в воде костюмы становятся очень тяжелыми. Ткань впитывает воду, набирает воздух, что значительно усложняет движения. Но зрелищность этих костюмов того стоит.

© РИА "ФедералПресс"

В третьем шоу мы выполняем элементы подводного балета. Выступаем в обычных купальниках, примерно как в синхронном плавании. Их просто обшивают стразами или заказывают на местных маркетплейсах и подгоняют под нас. Помимо этого, есть «фототайм», который проходит в маленьком аквариуме: мы погружаемся под воду и «контактируем» с детьми и зрителями из-за стекла. С нами фотографируются и снимают на видео.

Работа в аквариуме

© РИА "ФедералПресс"

Мы работаем по графику 6/1, и количество шоу у нас зависит от числа посетителей в парке. Представление проходит в аквариуме глубиной 9 метров и длится 10 минут. Обычно у нас 3–5 выходов в день: стандартно – три шоу, когда в парке больше 6000 человек – уже четыре, а если приходит свыше 9000 – тогда все пять. По выходным стабильно бывает по 4–5 шоу. Был период, когда массово привозили школьные группы из крупных городов, пригорода и деревень. Тогда мы каждый день работали в таком режиме. Честно говоря, я до сих пор в шоке, что в наш парк может приходить столько людей!

Наше расписание строится так: первое шоу начинается в 11:10, последнее – в 16:15. Когда у нас три представления, то мы показываем русалочье шоу, представление с драконами и водный балет. Если же шоу четыре, то мы обязательно дублируем номер с драконами – это наша особая гордость, визитная карточка. Они всегда пользуются бешеной популярностью у зрителей, поэтому, когда приходится делать дополнительные шоу, мы всегда включаем этот номер повторно.

Самый частый вопрос – задержка дыхания

Многие спрашивают, какой мой рекорд в задержке дыхания. Стоит понимать, что делать это в статичном положении на суше – совсем другое дело. В среднем наш заныр длится от 25 до 35 секунд под водой. Мой личный рекорд, который я засекла, ориентируясь по музыке: 51 секунда на глубине 7–8 метров, с хвостом и в движении. К этому я пришла с количеством шоу – то есть чем больше заныров, тем лучше тренированность легких.

У нас не бывает слишком долгих или опасных заныров, все в средних значениях, потому что подготовка у всех плюс-минус одинаковая. Хотя, конечно, кто-то может быть послабее, кто-то посильнее. Многое зависит от состояния организма в целом.

© РИА "ФедералПресс"

А вообще организм – очень интересная штука. Когда нам кажется, что кислород на исходе, и мозг подает сигналы о грани выживания, на самом деле запасы в легких еще имеются. Это просто психологический барьер, который нужно преодолеть, тогда получается вытерпеть чуть дольше.

Безопасность

У нас есть несколько менеджеров, которые контролируют наш заход в воду. Прямо в месте, где мы заходим в аквариум, постоянно находится сотрудник. Он должен сообщать по рации о нашей готовности к началу шоу (чтобы включали музыку), наблюдать за всем выступлением от начала до конца и следить, чтобы все прошло без ЧП. Дополнительно в зале присутствуют работники парка. В случае непредвиденных ситуаций вся команда оперативно связывается по рациям для координации действий.

Все наши элементы примерно одинаковы по сложности, но если выбирать самое трудное шоу – бесспорно, это шоу с драконами. Основная сложность в костюмах: они очень сковывают движения и значительно тяжелее обычных. Мы выступаем в специальных ластах с дополнительными крыльями, да еще и в многослойных костюмах из плотной ткани – это сильно ограничивает свободу движений, требует больше физических сил и кислорода. Вот почему шоу с драконами я считаю самым сложным в нашей программе.

Все рыбы и скаты в нашем аквариуме абсолютно безопасны. У скатов, вопреки распространенному мнению, нет электрического разряда – просто у некоторых видов кончик хвоста ядовит. Но перед помещением в аквариум эту часть удаляют. Крупных рыб, способных навредить человеку, у нас тоже нет. Иногда случаются забавные «подводные ДТП» – мы случайно сталкиваемся во время выступлений, но это больше смешно, чем опасно. Все мирно и спокойно.

К счастью, травм на работе у нас не случалось. Максимум во время выступления, например, может резко «застрелять» ухо или возникнуть сильное давление в лобных пазухах, особенно если у кого-то начинается синусит. При плохом самочувствии мы сразу отплываем и прекращаем работу. После этого нас обычно отправляют к врачу, чтобы оформить больничный.

С чем возникают трудности

В Китае контракты длятся от полугода, я здесь уже 5 месяцев и недавно осознала, что я уже очень сильно соскучилась по дому и родным. Мне осталось отработать еще два месяца, так как мой контракт на семь месяцев.

В любой профессии есть свои изъяны, профессиональные болячки, у нас по большей части страдают ухо-горло-нос и кожа. Но при должном уходе и заботе о себе серьезных проблем не возникает.

Еще бы хотела отметить различие менталитетов. Из-за того, что у нас и китайцев разное понимание рабочих процессов и вообще возможностей человека, они могут ожидать и требовать чересчур многого. Некоторые задумки китайцев бывают очень трудно реализуемы. Они считают нас сильной нацией, и в их голове мы способны практически на все: пахать от заката до рассвета, не болеть при этом и выполнять какие-то неимоверные элементы.

Общение у нас происходит через переводчицу, хотя есть китаянки, говорящие по-русски и по-английски. Даже с переводчиками бывают сложности: китайский – очень трудный язык, и перевод на русский часто неточен. Да и с английским здесь сложно, так как найти англоговорящего китайца проблематично. Мой английский пока неидеален, и я продолжаю его изучать.

Плюсы работы

Плюсов очень много. Во-первых, это возможность работать в другой стране. Помимо Турции и Китая существуют контракты и в других странах, поэтому как минимум это путешествия. Во-вторых, это хорошая зарплата – в зависимости от страны и контракта она варьируется от 1000 до 1,5 тысячи долларов в месяц. Бывают и доплаты, если количество шоу превышает прописанное в контракте.

Проезд, проживание и питание в парке два раза в день оплачиваются, при желании можно оставаться есть на обед и ужин. Мы в основном только обедаем в парке, а завтракаем и ужинаем в каких-то заведениях, так как нам позволяют и время, и возможности.

Огромный плюс в том, что все-таки это не классический наем и есть отличная возможность развиваться в чем-то еще, совмещая с работой. Я параллельно работаю видеографом-монтажером и продвигаю свой блог, помогаю продвигать блог своего молодого человека, веду нескольких клиентов.

Понятное дело, что я порой устаю и, как и все женщины раз в месяц, страдаю. Но в основном я кайфую. Мне нравится сама концепция работы. Я обожаю воду, находиться под водой, поэтому я получаю удовольствие от каждого выхода на шоу.