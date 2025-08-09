Монарх заработал 320 млн рублей на музейных ворах с топорами

Дерзкая музейная кража в Париже позволила британскому монарху заработать 320 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Artnet.

Кража произошла 20 ноября 2024 года в парижском музее Коньяк-Жэ. Злоумышленники, вооруженные топорами и битами, на глазах посетителей разбили витрину, схватили добычу и скрылись на мотоциклах. На все это ворам понадобилось лишь три минуты.

Пропали семь редких табакерок, общая стоимость которых оценивалась более чем в миллион евро (92 миллиона рублей). Все они временно выставлялись в Коньяк-Жэ. Две табакерки предоставил Лувр, еще три обычно хранились в лондонском музее Виктории и Альберта, остальные входили в Королевскую коллекцию — собрание произведений искусства и драгоценностей британской королевской семьи.

Из годового отчета фонда Королевской коллекции стало известно, что табакерки были застрахованы. После их похищения фонд получил более трех миллионов фунтов стерлингов (320 миллионов рублей). Эти средства собираются направить на приобретение новых ценных предметов искусства или реставрацию уже имеющихся.

