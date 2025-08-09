Какое оружие было самым невероятным в истории Красной Армии

Конструкторы туполевского КБ в годы Великой Отечественной войны предложили необычный способ усовершенствования вооружения советских самолётов-штурмовиков. Их разработка – «Огненный ёж» из 88 автоматов – в серийное производство, правда, так и не попала, зато стала самым невероятным оружием военного периода.

И количеством, и качеством

В Советском Союзе штурмовики давно планировали оснастить сцепкой пистолетов-пулемётов Шпагина (ППШ). Данный вид оружия получил репутацию одного из самых функциональных – не зря же им пользовались даже немцы, которым он иногда доставался в качестве трофея.

Впрочем, разработчиков из СССР назвать новаторами нельзя. Ещё в 1921 году американцы установили на экспериментальных самолётах батареи пистолетов-пулемётов «Томпсон». Однако, задумка себя не оправдала, так как перезарядка блоков «Томпсонов» на земле занимала много времени, да и разнообразным этот процесс едва ли можно было назвать.

В итоге 1944 году А. Надашкевич и С. Савельев представили боевую платформу с 88 ППШ в комплекте, крепившейся в советском штурмовике Ту-2С. Такую сцепку вскоре прозвали «Огненным ежом».

Плюсы и минусы

В каждом из 11 рядов ППШ-платформы было по 8 пистолетов-пулемётов, а в магазине отдельно взятой единицы находилось по 71 патрону. Стрельба велась из бомбового отсека через спецприцел, перезаряжался же «ёж» на земле – для этого платформу-сцепку спускали вниз тросами.

Но проявить себя в борьбе с немцами «ежи» так и не успели. Испытания начались лишь спустя год после капитуляции фашистской Германии. Плотность огня испытателей удовлетворила, но возникли и проблемы. Существенным минусом стало то, что перезаряжать конструкцию в воздухе не представлялось возможным. К тому же платформа из 88 ППШ весила более 500 килограммов, что негативно сказывалось на манёвренности штурмовых самолётов середины XX века.

Собственно, по этим причинам от массового производства «Огненного ежа» и уж тем более от принятия его на вооружение в Советскую Армию пришлось отказаться. Разработка стала историей, так и не успев принять участие ни в одном воздушном сражении.