Как пятеро советских разведчиков заставили сдаться полк японских смертников
80 лет назад, 9 августа 1945 года, началась Советско-японская война. 105-я дивизия, в которой служил Павел Голицын, вступила в бой на направлении приграничных маньчжурских городов Дунин-Ванцин. Дивизия входила в состав 1-го Дальневосточного фронта.
Недавний выпускник курсов Высшей разведшколы лейтенант Голицын, несмотря на свои 23 года, имел серьезный боевой опыт. Войну он начал еще в июне 1941-го в Белоруссии. Попал в окружение. Вместе с другими бойцами пытался пробиться к своим, но фронт откатывался на восток слишком быстро.
Поняв, что сражаться с гитлеровцами придется здесь же, в белорусских лесах, они создали партизанский отряд «Чекист». Постепенно отряд превратился в партизанскую бригаду, в которой Павел командовал взводом разведки. «Чекисты» провели в тылу врага множество диверсионных операций, постоянно добывали для командования советских войск ценные сведения.
На Дальний Восток уже майор Голицын был направлен в июле 1945 года после окончания краткосрочных курсов для офицеров-разведчиков. Он прибыл в штаб Приморского военного округа в город Уссурийск. После беседы в штабе получил назначение - помощником начальника разведки 105-й стрелковой дивизии.
На сопках Маньчжурии
Обстановка в Приморье накалялась стремительно. На границах сосредоточилась сильная фанатичная Квантунская армия. Все понимали: не сегодня-завтра начнутся боевые действия.
У разведки в эти дни было особенно много работы. Вдоль границы было развернуто 17 укрепленных районов, в которых насчитывалось более 8 тысяч огневых точек противника.
Сама Квантунская армия — это 31 пехотная дивизия, 9 пехотных бригад, бригада специального назначения, укомплектованная смертниками, две танковые бригады. Всего - 1 млн. 320 тысяч человек, более 6 тысяч орудий, 1900 самолетов, 1155 танков, 25 кораблей.
Советским командованием планировалось нанести два основных удара с территории Приморья и из Монголии, а также ряд более мелких ударов. Таким образом расчленить Квантунскую армию и уничтожить.
105-я стрелковая дивизия по замыслу командования вводилась в прорыв на направлении Дунин-Ванцин.
9 августа началась мощная артиллерийская подготовка и авиационные удары по японским укрепленным районам.
В тот же день части дивизии пошли вперед. Голицын возглавлял разведотряд соединения - вел разведку в полосе наступления дивизии. Отряд двигался впереди основных сил примерно в 10-15 километрах.
Пленный майор рассказал о смертниках
По маршруту движения разведотряда попадались разрозненные группы японцев. Оказалось, что это солдаты из расчетов разгромленных укрепрайонов.
Это как раз и беспокоило Голицына, поскольку регулярные полевые войска Квантунской армии, судя по всему, были где-то впереди. Но где, чем занимаются? Сосредотачиваются, готовятся для контрудара?
Складывалось впечатление, что дивизия двигалась в каком-то вакууме, в ожидании удара.
Через неделю, 15 августа, дивизия вступила в город Ванцин. Пришло известие, что японцы провели контрудар по соседям справа. Там шли тяжелые бои.
Теперь штаб дивизии располагался в самом городе, а Голицын со своим разведотрядом вновь был впереди - он вел разведку южнее Ванцина, выявляя группировки вражеских войск.
От пленного майора, который сдался вместе со своим эскадроном, Павел узнал, что на юго-востоке находится полк специального назначения, укомплектованный смертниками. По свидетельству майора, полк складывать оружие не собирался и был настроен на жесткое противостояние.
Голицын доложил эти сведения командиру дивизии, а вскоре получил задачу - найти японский полк смертников, установить его местонахождение, выявить численность, вооружение.
Японская ловушка
Дозоры, которые были посланы на поиск полка, вернулись ни с чем. Голицын вместе с командиром взвода разведки Федором Корниловым и еще тремя разведчиками на лошадях двинулись на поиск смертников.
Ехали по долине, между гор, вдоль небольшой речушки. День был ясный. На том берегу Голицын увидел японских солдат и помахал носовым платком.
Когда разведчики стали переходить реку вброд, на берегу раздался взрыв. Оказалось, один из солдат не захотел сдаваться в плен и подорвал себя гранатой.
«Трудно было определить, - позже будет вспоминать Голицын, - Хотел ли он бросить из укрытия эту гранату в нас, или решил покончить с собой, не желая сдаваться, или же все произошло случайно. Осколки просвистели над нашими головами, но, к счастью, никого из нас не задели».
Отобрав у японских солдат винтовки и направив их в деревню, где стоял разведотряд, Голицын с разведчиками двинулся дальше. Долина сужалась, и они въехали в узкое ущелье. Вдруг рядом из кустов послышался резкий окрик, лязг затвора, и в головы разведчиков уперлись стволы японских винтовок.
Из кустов выскочил офицер, жестом приказал спешиться, сесть. Сели. Павел Голицын незаметно прошептал комвзвода Корнилову: «Ну что, Федор, сдается мне, это и есть полк смертников».
Через несколько минут к ним подошел японский майор и с трудом выговорил на русском: «Что хотите?». Голицын ответил, что они представители советского командования и прибыли узнать, когда полк будет сдаваться в плен.
Майор помрачнел, долго молчал, потом повел их к командиру полка. Разведчики-солдаты остались с часовыми, а на встречу с командиром смертников отправились только офицеры - Голицын с Корниловым.
Полк смертников располагался в очень выгодном месте. Проход к лагерю закрывало узкое ущелье, а действовать с господствующих высот было удобно. Майор провел их между палатками. Японские солдаты с удивлением смотрели на русских.
«Ну и попали мы, - подумал Голицын. Погибать, когда победа была так близка, не хотелось.
Вышли на лужайку, к большой палатке, у входа в которую стоял часовой. Майор пригласил разведчиков в палатку. В глубине ее на топчане сидел японский подполковник, командир части.
Он только раз поднял голову и взглянул на советских офицеров. Повторился тот же диалог, что и полчаса раньше. Подполковник спросил, что хотят русские, Голицын сказал о сдаче в плен. Подполковник ответил, что не имеет приказа об этом от своего командования. Разговор был окончен.
Разведчики в сопровождении майора покинули палатку и поспешили к своим солдатам.
Сразу по возвращению, Голицын выехал в штаб и доложил обо всем командиру дивизии.
Комполка в плен не сдался
На другой день прибыл японский парламентер и сообщил - полк готов сложить оружие. Были согласованы сроки разоружения и сдачи в плен. Японцы сдавались по-батальонно, складывали оружие, имущество и отправлялись на сборный пункт военнопленных.
На второй день разоружения пришло сообщение: командир полка не выдержал и сделал себе хара-кири.
19 и 20 августа японцы прекратили всякое сопротивление, поток пленных увеличился.
Квантунская армия была разгромлена, и 2 сентября подписан пакт о ее безоговорочной капитуляции. Начался вывод советских войск с территории Манчжурии.
На место расположения наших частей вступали подразделения Народно-освободительной армии Китая, в некоторых местах - войска Гоминьдана.
По итогам боев, за проявленное мужество и героизм помощник начальника разведки 105-й стрелковой дивизии Павел Голицын был награжден орденом Красной Звезды.
Теперь местом дислокации дивизии стал город Сучан, ныне Партизанск.
Однако в декабре 1945 года соединение было расформировано, и Голицын попал на такую же должность в 9-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию, которая размещалась в поселке Пограничный, в приграничном районе с Китаем. Шло ее формирование на базе укрепленного района.
Разведка следила за обстановкой в приграничной зоне с Китаем, а также за деятельностью китайских войск.
В ту пору к советской границе выдвигались то части Народно-освободительной армии, то войска Гоминьдана. Между ними возникали перестрелки, бои.
Наша разведка внимательно следила за всеми перипетиями вооруженной борьбы на территории своего соседа.
А тем временем в Приморье шло сокращение войск. Кадровики беседовали с каждым офицером, определяли его судьбу - кому служить, кому в запас, на гражданку.
Павла Голицына оставили в армии. Зимой 1947 года в дивизию пришла разнарядка, а летом Голицын уже сдавал экзамены для поступления в военную академию имени М.В. Фрунзе. Так он стал слушателем разведывательного факультета академии.
Вся его будущая жизнь будет связана с разведкой. Во время Берлинского кризиса он руководил разведотделом 20-й армии ГСВГ, которая была на острие событий, возглавлял специальное направление ГРУ, создавал современный спецназ, командовал разведуправлением приграничного Прибалтийского военного округа, работал на Кубе, в Эфиопии, был начальником советской военной миссии связи при Главнокомандующем Британской Рейнской армии. Ему было присвоено звание генерал-майора. За заслуги перед Отечеством он удостоился восьми орденов.