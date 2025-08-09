Главные помилования русских царей: кого спасли от казни правители России

Некоторые историки в своих научных трудах выставляют русских царей деспотами и тиранами, которые с завидной регулярностью и удовольствием выносили кровавые приговоры. На самом же деле, правители принимали и очень неожиданные оправдательные решения.

Василий Шуйский

Наиболее яркий пример – случай с Василием Шуйским. Он не только был помилован, но и впоследствии стал царём. Приговорили же его к смертной казни за то, что в период правления Лжедмитрия I он активно распускал слухи – мол, «царь не настоящий». 25 июня 1605 года Шуйского вывезли к плахе, зачитали приговор и дали возможность проститься с народом. И тут неожиданно появился гонец с объявлением помилования. Смертную казнь заменили ссылкой в Галицкие пригороды.

Николай Новиков

Николай Новиков, видный культурный деятель, попал в опалу в период правления Екатерины II. Его обвиняли в «гнусном расколе», в корыстных обманах, в масонской деятельности, в сношениях с герцогом брауншвейгским и другими иностранцами. Помиловал же его Павел I в первый день своего царствования.

Но на свободу Новиков вышел уже не энергичным и активным человеком. До самой смерти он не покидал своего имения и был вынужден отказаться от общественной деятельности из-за проблем со здоровьем.

Александр Радищев

Радищева также осудила Екатерина II, а помиловал вновь Павел I, но не до конца – ему было предписано жить в Калужской губернии. Окончательно же в правах писателя восстановил уже Александр I. Но долго Радищев после возвращения не прожил, решив выпить яду.

Декабристы

Их помиловал в честь начала своего правления император Александр II. Его решение историки назвали беспрецедентным.

Впервые от наказания избавились те, кто хотел свергнуть царя. Но императору такая либеральность вышла в итоге боком. Сам он позже погиб как раз от рук революционеров.

Александр Ульянов

Старший брат Владимира Ульянова Александр был одним из организаторов покушения на Александра III. Его арестовали, поместили в тюрьму, а мать начала писать прошения о помиловании. Одно из них император, учитывая заслуги отца смутьяна Ильи, подписал. Но арестант сам отказался от помилования. После этого Александра повесили, а его брат этого поступка со стороны царской власти не забыл и не простил.