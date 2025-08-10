К вам приехал цирк с конями: как поменялась работа артистов за 200 лет

248 лет назад состоялось первое в мире цирковое представление. О том, как изменились зрелищные постановки, «Вечерней Москве» рассказала хореограф Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Дарья Пурчинская.

Первое представление состоялось в Лондоне благодаря Филипу Астлею. Родившийся в семье столяра, он с детства проявлял талант к верховой езде и поступил на службу в полк легких драгунов. После отставки открыл школу верховой езды, а потом превратил ее в подобие современного цирка. На первых представлениях, которые проходили на круглом манеже, артисты катались на лошадях и выполняли акробатические трюки. Позже Астлей добавил в программу жонглеров, акробатов, клоунов и других артистов, заложив основы современных цирковых шоу.

Лазеры и экраны

Сегодня в цирке активно используют современные технологии. Например, на манеже устанавливают большие умные экраны, на которые можно выводить любые изображения.

В последние годы организаторы шоу начали отходить от «смертельных» трюков, которые были популярны в начале прошлого века. Сейчас используются сложные световые и звуковые эффекты, видеопроекции, лазерные шоу. Кроме того, костюмы артистов стали более яркими, — добавила Дарья.

Становится более гуманным

Также многие цирки стали отказываться от представлений с животными, как сделал Cirque du Soleil (всемирно известная канадская компания, занимающаяся созданием цирковых шоу. — «ВМ»). Создатели канадского цирка сделали акцент на акробатике, гимнастике и хореографии, создавая феерические шоу, сочетающие в себе элементы театра, музыки и изобразительного искусства.

В прошлом путь в цирк часто начинался в семье. Дети цирковых артистов с раннего возраста учились акробатике, гимнастике, жонглированию и другим цирковым искусствам. Они перенимали опыт и мастерство своих родителей, формируя цирковые династии, передающие традиции из поколения в поколение, — сравнивает Дарья Пурчинская. — Сегодня, чтобы стать артистом, выступающим на манеже, не обязательно родиться именно в цирковой семье. Сегодня существуют специализированные цирковые школы и училища, где можно получить профессиональное образование и освоить различные жанры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, коверный клоун, дрессировщик кошек:

Сейчас действительно многие номера с животными заменяют на номера акробатические. При этом я слышал много претензий по поводу того, что цирк с животными хотят запретить, потому что мы «заставляем» животных что-то делать. Поймите, животное нельзя заставить, его можно только попросить что-то сделать. Так и в нашем цирке. Мы смотрим на котов и примерно понимаем, какой именно номер им подойдет, что они хотят делать.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР!

За всю историю цирковых выступлений, конечно, накопилось немало номеров, которые поражали зрителей до глубины души. «Вечерняя Москва» вспомнила некоторые из них.

Лучше всяких белок

Один из самых узнаваемых и захватывающих дух номеров — колесо смерти. Атрибут для номера — большая балка, на конце (или даже на двух концах) которой можно увидеть вращающееся колесо. Артист может находиться как внутри колеса, так и снаружи. При этом акробат выполняет различные трюки, направленные на баланс. Страховка же во время исполнения такого трюка невозможна — из-за того, что колесо находится в постоянном вращении, страховочный трос может просто запутаться, поэтому артист выполняет все манипуляции на свой страх и риск. Бывает такое, что в трюке участвуют и два артиста.

Стало жарковато

Одни из самых опасных номеров артисты цирка часто исполняют, «играя» с огнем. Так, например, они прыгают сквозь огненные обручи, жонглируют горящими булавами, ходят по раскаленным углям, «дышат» огнем... Кстати, для исполнения последнего трюка артист манежа сначала набирает в рот горючее вещество, а после распыляет и моментально поджигает его при помощи небольшой горелки.

Над пропастью

Номера канатоходцев также вызывают у зрителей сильные эмоции. Но мало кто знает, что 30 июня 1859 года эквилибрист Жан Блонден прошел по тонкому канату над… Ниагарским водопадом. Когда мужчина преодолел все 300 метров длины водопада, его встретили овации. Однако Блондену было этого недостаточно, поэтому, когда отдохнул, он снова проделал тот же путь в обратном направлении.

Изменения к лучшему

В США в XIX веке никого было не удивить цирковыми номерами с настоящим «человеческим зоопарком». Так, зрители приходили посмотреть на бородатых дам, сиамских близнецов, карликов, великанов, людей с непропорциональными конечностями... Конечно, сейчас подобное представление вызвало бы множество вопросов и претензий. С другой стороны, подобные цирки раньше помогали хоть как-то зарабатывать на жизнь людям с «уродствами». В любом случае, хорошо, что подобные представления остались в далеком прошлом.

