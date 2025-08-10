Почему главаря дагестанской банды не могут поймать 11 лет: что он сделал

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД России, 11 фамилий. Все эти люди обвиняются в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей. В прошлый раз речь шла о главаре киллеров из Волгограда Владимире Шестерине, которого не могут поймать уже 16 лет. Сегодня наш рассказ — о Фахрудине Махмудове, лидере этнической преступной группировки из Ухты. По версии следствия, Махмудов вместе с родственниками устроил одно из самых жестоких преступлений в новейшей истории России, которое унесло жизни 25 человек.

11 июля 2005 года, Ухта (Республика Коми). Около 13:40 Ольга Кривоборская вместе с 16-летней дочкой Катей и семимесячным сыном Никитой находятся в магазине детского белья на втором этаже местного ТЦ «Пассаж». Внезапно она замечает, как коридор здания с невероятной скоростью охватывает пламя.

Продавщица Галина Скокова бросается к входу в магазин и закрывает дверь, чтобы не впустить огонь. Вместе с покупательницей и ее детьми она инстинктивно бросается к окну — но на нем глухая решетка, которую не удается сорвать. Оказавшиеся в ловушке женщины готовятся к самому худшему.

О пожаре в ТЦ «Пассаж» моментально узнает вся Ухта — новость о ЧП становится шоком для горожан. Во второй раз они будут шокированы позже — когда узнают, что «Пассаж» подожгли специально. А организатор преступления, лидер местной группировки Фахрудин Махмудов, станет одним из самых разыскиваемых преступников России.

***

Фахрудин Махмудов родился 13 декабря 1965 года в селе Зизик Сулейман-Стальского района Дагестана. Окончив среднюю школу, он перебрался жить в Республику Коми, где к тому моменту уже обосновался его старший брат Магомед, и поступил в Ухтинский индустриальный институт (УИИ).

Спустя пару лет к Махмудовым подтянулся их младший брат Асрет, а также другие земляки и родственники. В начале 1990-х годов Фахрудин Махмудов под кличкой Фарид встал во главе этнической преступной группировки, появившейся в Ухте. Члены группировки начали с рэкета, постепенно взяв под контроль часть значимых коммерческих точек города.

К началу 2000-х Махмудов оказался хозяином нескольких прибыльных ресторанов и магазинов, а также двух предприятий. Однако Фахрудину было этого мало: он захотел купить популярный в Ухте ТЦ «Пассаж». Но один из собственников здания отказался от сделки, что привело к конфликту.

«У Махмудова по состоянию на 2005 год сложились личные неприязненные отношения с одним из собственников здания, в котором размещался ТЦ "Пассаж"», — из приговора Верховного суда Республики Коми.

Тогда Махмудов решил уничтожить ТЦ «Пассаж». В качестве исполнителей преступления он привлек двоих 18-летних жителей Ухты — Алексея Пулялина и Антона Коростелева.

Весной 2005 года в ночном клубе «Динамо» молодые люди подрались с Давидом, племянником лидера группировки, и тот призвал на помощь родственников. Пару дней спустя участники группировки поймали Пулялина, вывезли в лес, сильно избили и объявили его вместе с Коростелевым своими должниками.

С молодых людей требовали 500 тысяч рублей, у них такой суммы просто не было. Тогда, чтобы закрыть долг и немного подзаработать сверху, Пулялину и Коростелеву предложили поджечь ТЦ «Пассаж».

«Они должны были зайти в здание ТЦ через центральный вход, разлить в районе лестницы, ведущей на второй этаж, горючую жидкость, поджечь ее и убежать. Подготовленную заранее горючую жидкость и одежду, в которую должны были переодеться перед совершением поджога, они нашли в сумках, лежавших около мусорных контейнеров», — из приговора Верховного суда Республики Коми.

Огненная волна

Куратором операции Фахрудин Махмудов назначил Валентина Гаджиева — главу силового блока своей группировки. 11 июля Гаджиев припарковал свой внедорожник неподалеку от здания ТЦ «Пассаж» и стал наблюдать за обстановкой.

Пулялин и Коростелев приступили к выполнению плана после 13:00 и выполнили все четко по инструкции. Они надели одежду, найденную у помойки, взяли две пятилитровые пластиковые канистры с горючей жидкостью, разлили ее под лестницей в здании «Пассажа» и подожгли.

Пламя распространилось по помещениям с огромной скоростью — те, кто выжил, позже сравнивали его с огненной волной.

Поскольку в центре пожара оказалась лестница, все посетители и продавцы оказались заблокированы на втором этаже. Они могли бы спастись через окна, но там были решетки. Так в огненной ловушке оказалась Ольга Кривоборская, ее дети и продавщица Галина Скокова, речь о которых шла в начале статьи.

«Дочь села около батареи и потеряла сознание. Я села рядом, положила сына на дочь и тоже потеряла сознание», — из воспоминаний Ольги Кривоборской.

Неожиданная помощь им пришла от Валентина Гаджиева, у которого, судя по всему, что-то дрогнуло внутри от диких криков о помощи из горящего здания. Он подогнал свой внедорожник к «Пассажу», запрыгнул на его крышу, оттуда перескочил на козырек подъезда и прицепил трос к оконной решетке второго этажа.

Затем Гаджиев спрыгнул, прикрепил трос к внедорожнику и нажал на газ. Решетка вылетела из креплений — и несколько человек смогли спастись.

«Продавец прыгнула, потом я. У меня получилось неудачно, был перелом ноги. Также у меня были ожоги лица и рук. Мужчина сказал мне, чтобы я встала на ноги, а я не могла. Я лежала внизу, и мы кричали, что там остались женщина с ребенком. Пожарные подали лестницу в окно — и, вроде, их спасли», — Одна из пострадавших при пожаре в ТЦ «Пассаж».

Из тех, кто находился на первом этаже, спаслись далеко не все — огонь отрезал людей от выхода, а окна на решетках первого этажа были установлены крепко. Страшный пожар унес жизни 25 человек в возрасте от 18 до 85 лет, они отравились едким дымом. Еще 11 пострадавших выжили, но получили ожоги разной степени тяжести.

Общая сумма ущерба от пожара составила около 30 миллионов рублей в ценах 2005 года.

По следам поджигателей

Алексея Пулялина и Антона Коростелева задержали лишь два месяца спустя — в сентябре 2005 года, причем совсем за другие преступления: кражи мобильных телефонов. В ходе следствия оперативники почти случайно установили, что молодые люди причастны к поджогу.

Их начали проверять — и обоих опознали выжившие потерпевшие.

Лишь после этого, почти год спустя после трагедии, Пулялин и Коростелев признались, что получили за поджог десять тысяч рублей. Но когда им предъявили обвинение в расправе над 25 людьми, они поспешили отказаться от своих слов, заявив, что оговорили себя под пытками.

А во время суда о том, что дело против обвиняемых сфальсифицировано, заявил и зампрокурора Ухты Григорий Чекалин. В итоге в 2008 году молодых людей оправдали.

В начале 2009 года приговор им отменили, а уже в июне того же года Верховный суд Республики Коми приговорил обоих поджигателей к пожизненным срокам. На этом процессе осужденные заявили, что действовали по указанию Фахрудина Махмудова и его родственников. Спустя пару дней после приговора Махмудов и его младший брат Асрет были задержаны.

При этом в деле фигурировал и Махмуд — старший брат Фахрудина, но он успел скрыться.

А летом 2010 года в правоохранительные органы с повинной явился Валентин Гаджиев. Он заявил, что якобы сам был инициатором преступления — хотел убрать конкурентов, торговцев салона сотовой связи на первом этаже «Пассажа». При этом Гаджиев утверждал, что приказал Пулялину и Коростелеву лишь разгромить торговую точку, а устроить поджог те решили по своей воле.

После своих признаний Гаджиев все равно оказался в СИЗО. Между тем его босс Махмудов вместе с младшим братом все это время яростно отрицали свою вину.

Фахрутдин даже обращался к депутатам Госдумы, умоляя разобраться в его деле и защитить от клеветы — якобы дело против него было сфабриковано из-за отказа передать часть строительного бизнеса представителям одного из влиятельных силовиков региона. О фальсификации доказательств против Махмудовых говорили и экс-главы региональных УФСБ и УМВД.

«Следователи распутали этот клубок»

На первых допросах Махмудовы согласились давать показания на русском языке, но затем неожиданно для следователей потребовали переводчика. Они стояли на своем и на суде: на неудобные вопросы старались не отвечать, объясняя это тем, что плохо понимают русский язык и не могут свободно изъясняться на нем.

«Когда я волнуюсь, я полностью мысли свои до конца не могу высказать. Мне нужно говорить на своем, лезгинском языке», — Фахрутдин Махмудов — на суде.

Адвокат Махмудовых призывал всех участников процесса понять, «что такое вообще шкура обвиняемого» и «что в состоянии стресса человек не способен на другом, на неродном языке как-то защищаться».

Тем не менее судья отказалась предоставить Махмудовым переводчика — и тогда подсудимые полностью перешли на лезгинский язык, который она не понимала. Адвокат братьев подчеркнул, что те используют свое «право изъясняться на родном языке, гарантированное Конституцией РФ».

Проблем обвинению добавили и главные свидетели по делу — пожизненно осужденные Пулялин и Коростелев, которые постоянно меняли свои показания. Спустя 21 месяц судебного процесса, в октябре 2013 года, 8 из 12 присяжных, к удивлению гособвинителей, признали братьев Махмудовых невиновными в поджоге ТЦ «Пассаж».

«В деле вообще нет никаких нестыковок. Этот сложный клубок наши следователи распутали и предъявили присяжным все доказательства, не опровергнутые подсудимыми. Мы шли по правильному пути и довели до скамьи подсудимых истинных виновных в трагедии», — Николай Басманов, в 2013 году руководитель Следственного управления СКР по Республике Коми / «Коммерсантъ».

Беглец на миллион

Оправдательный приговор Махмудовым стал шоком для родственников потерпевших: те провели собственное независимое расследование и, как и сотрудники СКР, пришли к выводу, что братья виновны в организации поджога. После оглашения приговора Махмудовых освободили в зале суда, и те покинули его победителями.

Но гособвинение не намерено было сдаваться — почти сразу приговор был обжалован, и его отменили. Однако братья Махмудовы и их подручный Гаджиев ожидали такой сценарий: сразу после освобождения из зала суда они скрылись и покинули Россию.

В 2014 году всех троих объявили в международный розыск, а три года спустя МВД России за помощь в поимке Фахрудина Махмудова объявило награду в размере миллиона рублей. Но бегство фигурантов не помешало заочному суду над ними: в 2021 году они получили от четырех до шести лет лишения свободы.

В соответствии с законодательством в счет этого срока зачли время, которое обвиняемые провели в СИЗО в 2009-2013 годах, — и назначенное им наказание сразу же сочли отбытым.

Однако такое решение вновь не устроило прокуратуру, которая добилась нового пересмотра приговора.

На процессе обвинение объяснило, почему главные свидетели Коростелев и Пулялин постоянно меняли свои показания — как оказалось, все это время давление на них через своих юристов оказывал Фахрудин Махмудов, пытаясь заставить замолчать. В итоге 25 декабря 2023 года Валентин Гаджиев заочно получил 21 год колонии, а братья Махмудовы — пожизненные сроки.

«На основании части 5 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Ухтинского городского суда Республики Коми от 15 июня 2021 года, окончательно назначить Фахрудину Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — из приговора Верховного суда Республики Коми.

Осужденных также обязали выплатить семьям тех, чьи жизни унес пожар в ТЦ «Пассаж», а также пострадавшим от огня около 60 миллионов рублей. Правда, случится ли это — большой вопрос: судьба Фахрудина Махмудова и его подельников даже годы спустя остается неизвестной. Не исключено, что он может скрываться на территории Турции или ОАЭ.