Гарем Ермолова: сколько «кавказских» жен было у русского генерала

Генерал Алексей Петрович Ермолов вошёл в историю как один из крупнейших военачальников и государственных деятелей времён Александра I. Ему удалось сделать практически невозможное – всего за одно десятилетие он кардинально изменил политику Российской империи на юге, получив прозвище «усмиритель Кавказа». Но также талантливый полководец известен своим гаремом. А сколько наложниц у него было?

© unsplash

Кавказ в надёжных руках

На Кавказ Ермолов отправился в 1816 году. К этому времени он уже успел принять участие в Польской кампании, Персидском походе, сражался в Италии. Он никогда не отсиживался в стороне, за что и получил звание героя Отечественной войны 1812 года. Алексей Петрович мог стать и военным министром, но император Александр I случайно узнал, что его подчинённый желал, чтобы ему «поручили главное начальство на Кавказе». Мечта Ермолова сбылась, а глава государства наконец-то получил надежду на осуществление своих далеко идущих планов в отношении региона. Генерал, взяв бразды правления на Кавказе в свои руки, отличился и на военно-политическом, и на любовном поприще.

К месту службы Ермолов прибыл холостым, но от одиночества страдал недолго. Согласно негласной традиции, которой придерживались русские офицеры, генерал завёл себе наложниц из числа «азиатцев». Ермолов действовал строго в соответствии с правилами кебинного (временного) брака, широко распространённого у мусульман. Такие союзы заключались на определённое время, после чего женщина могла вернуться к родителям и выйти замуж за своего единоверца. При этом бывший «временный супруг» был обязан содержать даму. Такие временные браки поддерживали далеко не все религиозные деятели, но для бедных семей они являлись шансом поправить материальное положение.

Привычка жениться

Сказать точно, сколько кебинных браков было у Ермолова, уже не получится. Сохранились сведения только о трёх его мусульманских женах, родивших наследников.

В браке с Сюйдой появился на свет Виктор, который сделал военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. Следующей «временной избранницей» стала Тотай, дочь Кака-Шуринского старейшины. Их связь длилась семь лет, за которые родились трое сыновей и дочь. Ермолов очень любил Тотай, и даже собирался сделать её законной супругой, но она отказалась, решив не изменять вере своих предков.

Привычка иметь кебинных жён никуда не делась у Ермолова и после возвращения в Россию. Вскоре его наложницей стала крепостная девка по имени Марфа, которая подарила ему очередного сына.

Стоит отметить, что Ермолов, несмотря на любвеобильность, ни одного из своих отпрысков не забыл, обеспечив каждому блестящее будущее. Также он с уважением относился и к бывшим супругам, исправно выплачивая им положенные суммы.