О каких фактах биографии Ломоносова умалчивали в СССР

Первый академик из русских – культовая фигура нашей истории. И, как у всякой культовой фигуры, его облик традиционно приукрашивается. Преувеличиваются достижения, которых у него и так было немало, а некоторые черты его личности стараются замолчать. Большинство таких умолчаний, равно как и легенд, было создано в советское время, когда особенно раздували культ Ломоносова.

Ломоносов собирался стать священником и не сбегал тайком из дома

Ломоносова нередко называют помором. Но на самом деле Ломоносов родился вдали от Белого моря, в деревне близ Холмогор. Его родные были простыми крестьянами и не занимались морскими промыслами. Сам себя Ломоносов называл «двинянином», то есть уроженцем берегов реки Северной Двины.

Много мифов и умолчаний создано вокруг того, как Ломоносов приехал учиться в Москву. Обычно говорится, что он тайком сбежал из родительского дома, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. Выбор учебного заведения представляется несколько странным с точки зрения мифа о влечении Ломоносова к наукам. Славяно-греко-латинская академия давала сугубо гуманитарное, богословское образование и готовила будущих священнослужителей. Для человека, стремящегося к естественным наукам, было бы логично ехать в Петербург и поступить там в университет при Академии наук, открытый в 1725 году.

У себя в деревне Ломоносов учился у священника и готовился стать на его место.

Выбор Ломоносовым московской Славяно-греко-латинской академии обусловливался желанием получить именно такое образование, которое позволяло вступить в священнический сан. Ломоносов изначально лелеял планы не научной карьеры. Он собирался сделаться священником.

Далее, всегда говорится о том, что Ломоносов прибыл в Москву вместе с обозом мороженой рыбы, которую собирались продавать его земляки. Раз это были его земляки, то они, конечно, знали его отца и могли рассказать тому по возвращении о сбежавшем сыне. От легенды о тайном бегстве Ломоносова из дома ничего не остаётся. Надо думать, что отец одобрял планы Ломоносова стать священником.

Мечта сделаться учёным ради науки появилась у Ломоносова уже позднее. Но и будучи учёным, он оставался очень вовлечённым в церковную культуру. Ломоносов как писатель был убеждённым сторонником сохранения церковнославянского языка, хотя в ту пору он усиленно вытеснялся разговорными нормами живого русского языка (окончательно это вытеснение произошло в начале XIX века). Весь склад образования Ломоносова был духовным, что неудивительно: ведь после Славяно-греко-латинской академии он продолжал образование ещё в Киеве, в академии, основанной митрополитом Петром Могилой (Киево-Могилянская академия), которая готовила кадры грамотного духовенства. Ломоносов боролся за церковнославянскую речь в литературе и всегда выражал недовольство теми пишущими людьми, кто старался приблизить своё изложение к разговорным формам языка.

Служба в прусской армии – следствие пьянства

Известно, что, отправившись на учёбу в Германию уже с целью сделаться учёным, Ломоносов был вынужден несколько месяцев прослужить в армии прусского короля. Его завербовали на постоялом дворе в состоянии сильного опьянения.

«Пробудясь, — писал о Ломоносове его биограф Михаил Верёвкин, — увидел на платье своем красный воротник; снял его. В карманах ощупал несколько прусских денег. Прусский офицер, назвав его храбрым солдатом, дал ему, между тем, знать, что, конечно, сыщет он счастие, начав служить в прусском войске. Подчинённые сего офицера именовали его братом».

Со службы Ломоносову потом чудом удалось бежать, благодаря тому что Германия того времени представляла собой конгломерат маленьких государств – перешёл реку или лес, и уже оказался за границей. Но сам этот случай, когда Ломоносов, ничего не соображая, дал согласие завербоваться в прусскую армию, служит свидетельством, что будущий академик порой любил крепко заложить за воротник.

Как Ломоносов бросал свою жену

Случай на постоялом дворе произошёл в период, когда Ломоносов бежал от своей жены-немки. То, что Ломоносов дважды бросал свою жену, обычно не упоминается в его биографиях.

Во время учёбы в Марбурге Ломоносов полюбил местную девушку Елизавету Цильх. Она от него забеременела, и тогда мать девушки пригрозила Ломоносову судом, если тот не женится на Елизавете. Ломоносову пришлось пойти под венец. Свадьба состоялась 6 июня 1740 года в Марбурге. Спустя всего несколько дней Ломоносов оказался на том злополучном постоялом дворе близ Дюссельдорфа.

Судя по маршруту, Ломоносов намеревался бросить свою жену и ехать в Россию через Нидерланды. Потом, сбежав из прусской армии, он решил возвратиться к жене и тёще – может быть, потому что они его всё равно бы нашли в Германии. Однако весной следующего, 1741 года, Ломоносов совершил второй побег от семьи – на этот раз удачный. Жену везти в Россию он не хотел – это доказывается тем, что Елизавета Цильх-Ломоносова два года наводила справки в русских посольствах, пока в Гааге ей не сказали, что её муж обнаружился в Петербурге, где служит адъюнктом Академии наук. Елизавета приехала к мужу. После этого они, как пишут о них все биографы, жили душа в душу.

Впрочем, с мотивами оставления жены есть некоторая неясность. Весьма возможно, что Ломоносов просто боялся наказания в России. Венчание в протестантской церкви могло трактоваться как отступничество от православия, а за это по законам того времени полагалась смертная казнь посредством сожжения на костре! Во всяком случае, Ломоносов согласился признать свою жену только в том случае, если она примет православие.

Ода Петру III

Современники знали Ломоносова прежде всего как поэта, а не учёного. Ломоносов сочинял оды на восшествие на престол императоров и императриц. Общеизвестны его оды Елизавете Петровне и Екатерине II. Последняя наградила его огромной по тем временам суммой в 2000 рублей. Однако почти не пишут о том, что и восшествие на престол Петра III в 1762 году Ломоносов тоже почтил восторженной одой, за которую также получил неплохой гонорар. Само наличие этой оды спустя полгода явилось причиной усиленного беспокойства Ломоносова. Поэтому он постарался сразу возвеличить Екатерину II, чтобы его прежде выраженное благоговейное почтение к Петру III больше не вспоминалось.

Ломоносов-помещик

В 1752 году Ломоносов обратился с прошением в Сенат о том, чтобы ему даровали участок земли с крепостными крестьянами для организации производства цветной стеклянной мозаики. Личным указом императрицы Елизаветы Петровны от 16 марта 1753 года Ломоносову было пожаловано поместье Усть-Рудица в Копорском уезде Петербургской губернии, заключавшее 9000 десятин земли и 212 душ крестьян мужского пола. Так Ломоносов стал помещиком-крепостником. Правда, его продукция не нашла спроса в России. Ломоносов совсем прогорел бы, если бы со своими связями при дворе не обеспечил свою фабрику казёнными заказами.