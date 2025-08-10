Как одна русская разведчица уничтожила немецкую эскадру

Настоящее имя этой разведчицы Первой мировой войны так и осталось неизвестным. В историю она вошла Анна Ревельская, а одна из её заслуг – уничтожение немецкой эскадры и спасение Петрограда. Правда, некоторые историки уверены – российская разведчица является вымышленным персонажем.

Любовь зла

Ревельская была хорошо знакома тем советским гражданам, которые «фанатели» от творчества Валентина Пикуля. В 1970 году писатель опубликовал исторический роман «Моонзунд». Известно, что работая над произведением, автор широко использовал документальные источники на немецком языке.

В романе Пикуль и упоминал о Ревельской, но подчёркивал – имя не настоящее, а лишь служебный псевдоним агента. Если же говорить о реальной жизни девушки, то сведений очень мало. Она родилась в обеспеченной семье, до начала войны успела окончить гимназию, знала несколько европейских языков.

Весной 1915 года Ревельская под именем Клары Изельгоф устроилась кельнершей в портовое кафе в Либаве, где размещался штаб брата кайзера Вильгельма, гросс-адмирала Генри Прусского, командующего немецким флотом в Балтийском море.

Как-то на привлекательную кельнершу обратил внимание лейтенант фон Клаус, который любил захаживать в кофейню. Спустя некоторое время офицер и работница кафе стали сожительствовать. Она-то и передала своему любовнику секретный кожаный саквояж, который якобы в её доме забыл однажды русский офицер.

«Ночь бесславия»

Фон Клаус тщательно изучил содержимое портфеля, после чего обнаруженную документацию – карту минных заграждений в Балтийском море – передал адмиралу. В Главном штабе ВМС решили, что схемы являются подлинными. Именно они и позволили провести немцам несколько успешных операций на Балтике. Собственно, благодаря этому и появился миф о том, что картам можно безоговорочно доверять.

10 ноября 1916 года устанавливать минные заграждения на фарватерах Финского залива, Гельсингфорса и Кронштадта по отмеченному безопасному пути отправилась целая эскадра. В результате обратно из десяти эсминцев и легкого крейсера обратно вернулись только четыре корабля. Все остальные плавсредства подорвались на минах. Этот поход в немецкую военную историографию вошёл как «ночь бесславия». Кстати, к этому моменту миловидная Клара Изельгоф исчезла из Либавы.

Последние предупреждения

В очередной раз Ревельская дала о себе знать 23 сентября 1917 года. В штаб Балтийского флота России она передала информацию о том, что на 28 сентября немцами назначена военная операция в районе архипелага Моонзунд.

На самом деле осуществлять задуманное противник начал на день позже. Балтийские матросы к этому времени были готовы отразить натиск, а поэтому немецкая эскадра, насчитывавшая около 300 судов, так и не смогла прорваться к Петрограду.

Следующее предупреждение Ревельской касалось даты нападения фашистов на Советский Союз. Она пыталась проинформировать Иосифа Сталина о том, что захватчики пересекут государственную границу в ночь на 22 июня 1941 года. После этого разведчица навсегда пропала, не оставив о себе никаких следов – ни документальных свидетельств, ни фотографий.