Рыболов-новичок поймал самого крупного окуня и получил 100 тысяч долларов

В американском штате Оклахома новичок одержал победу на крупном турнире по спортивной рыбалке. Об этом сообщает Fox 2 Now.

Чад Марлер впервые участвовал в турнире Национальной профессиональной рыболовной лиги и сразу же занял первое место. За два дня он поймал в озере Юфола 10 рыб общим весом более 10 килограммов и обошел опытных рыболовов. Именно ему попался самый крупный большеротый окунь турнира — рыба весом почти 3,7 килограмма.

Победа принесла Марлеру приз, составляющий 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей), и получил право участвовать в чемпионате Национальной профессиональной рыболовной лиги в 2026 году.

«Возможность подстраиваться на ходу была крайне важна на озере Юфола. Каждый день там шли проливные дожди. Штормов было много, и это меняет условия прямо на глазах. К концу турнира уровень озера поднялся на три с лишним метра», – Чад Марлер, рыболов.

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.