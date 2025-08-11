Почему Николай I запретил в России путевые записки французского литератора

Астольф де Кюстин стал известен после публикаций записок о своём путешествии по России. В Европе его произведения стали рекомендуемым пособием, а вот в нашей стране их запретил лично император. Всё дело в том, что де Кюстин в Российской империи прослыл главным русофобом своего времени.

Дурной пример заразителен

Одно из первых наблюдений, которое сделал француз – то, что русские «помешаны на всяких новшествах». Он обращал внимание, что, как правило, жители Российской империи не задумываясь готовы перенимать любой опыт. Будет он полезным или нет – дело десятое. Главное, чтобы о новаторском начинании говорили.

Автор отмечал, что русские занимаются всем на свете, но при этом редко когда доводят начатое до логического завершения. Выполняя одно дело, они уже ищут, чем бы ещё заняться.

Писатель также оказался не в восторге от Кронштадта и Северного русского флота. По его мнению, большое количество кораблей русским нужно только для того, чтобы ими любоваться во время всевозможных смотров – бесполезных перемещений из пункта A в пункт B.

Бюрократы – основа государства

Следующее наблюдение – раздутый чиновничий аппарат. «Беспредельная, немыслимая нищета, воплощением которой являются гребцы, перевозящие господ чиновников», – описывал происходящее де Кюстин. Бюрократию он считал той силой, которая убивает простых русских людей. Они вынуждены трудиться для того, чтобы содержать по сути бездельников.

Особое место в записках Астольфа де Кюстина занимает портрет императора Николая I. При личном знакомстве француз немного всё же изменил точку зрения. Главу государства автор путеводных записок стал считать жертвой, нежели человеком, получающим от самодержавия удовольствие.

Сочетание несочетаемого

Довелось побывать де Кюстину и в русских деревнях. Их облик произвёл на путешественника положительное впечатление, но недоволен он остался контрастом. Аккуратные фасады домов, резные украшения причудливым образом соседствовали с полным отсутствием удобств, антисанитарией и нечистоплотностью жителей.

Русский народ, кстати, приезжий не винил в таком образе жизни. Он объяснял это и консерватизмом, и безынициативностью властей, и даже ленью. «Для иностранца всё здесь внове. В здешних людях есть какая-то явная, но неизъяснимая прелесть, сочетание восточной томности с романтической мечтательностью северных народов», – уверял де Кюстин.

Не удивительно, что его описания оказались в России «вне закона». В глаза путешественнику бросились проблемы, решением которых на протяжении веков никто занимался и не планировал заниматься.