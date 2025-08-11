Как девушка выжила трое суток в могиле

Похищение человека во всем мире считается одним из наиболее тяжких преступлений. Неудивительно, что преступники изо всех сил стараются избежать разоблачения. Поэтому они стараются тщательно прятать своих жертв, проявляя при этом поистине дьявольскую находчивость. 20-летняю американку Барбару Джейн Мэкл (Barbara Jane Mackle) похитители спрятали под землей, в настоящей могиле, положив ее в специально подготовленный гроб.

Дерзкое похищение

Барбару похитили в декабре 1968 года прямо из гостиницы в штате Джорджия, где девушка остановилась вместе с матерью. Они ехали домой, в Атланту, из колледжа, где училась Мэкл. Мама забрала дочь из студенческого кампуса, так как та заболела. В то время в мире свирепствовала эпидемия гонконгского гриппа, стоившая жизни по разным подсчетам от 1 до 4 млн людей.

© Барбара Джейн Мэкл

17 декабря в дверь номера, где остановились мама и дочь, постучали два полицейских. Визитеры сообщили, что жених Барбары Стюарт Вудворт попал в аварию. Когда их впустили в номер, они набросились на женщин. Мисс Мэкл усыпили хлороформом, а Барбару, угрожая пистолетом, затолкали в машину и увезли.

Разумеется, это были никакие не копы. Одним из офицеров был 23-летний рецидивист Гэри Крист, только недавно вышедший из тюрьмы. Его напарник и вовсе был женщиной, переодетой в мужскую форму. Сообщницу звали Рут Эйземанн-Шир, и у нее также было богатое криминальное прошлое.

Крист встал на скользкую дорожку преступной жизни еще в 14 лет. Первую судимость он получил за кражу. Потом были сроки за другие кражи и угоны автомобилей. В последний раз выходя из тюрьмы, Гэри решил больше не заниматься мелочами. Он планировал похитить члена какой-нибудь состоятельной семьи ради солидного выкупа. Проработав несколько вариантов, преступник остановил свой выбор на дочери американского миллионера Барбаре Мэкл.

83 часа в гробу

Девушку с завязанными глазами привезли в укромное место, где все было подготовлено для ужасной операции. Барбару положили в ящик, обитый внутри стеклотканью, похожий на обычный гроб. Внутри находился воздушный насос, соединенный с трубками, лампа на батарейках, немного еды и запас питьевой воды. В воду похитители предусмотрительно добавили успокоительное средство. Рядом находилась неглубокая траншея.

Барбару, лежащую в ящике, сфотографировали с плакатом, на котором было написано «Похищена». После этого ящик закрыли, положили в траншею и засыпали землей. Позднее, в своей книге «83 часа до рассвета» Мэкл писала:

«Я кричала и кричала. Звук ударов земли о крышку удалялся и удалялся. Наконец я перестала слышать что-либо, но и после этого продолжала кричать еще долго».

Девушка оказалась в ужасном положении. Насос работал, закачивая в ящик через трубки с поверхности воздух. Рядом была вода и еда. Но это не слишком успокаивало. Барбара не знала, что на уме у злодеев и боялась, что ее просто оставят в могиле. Чтобы не впасть в панику, она начала вспоминать разные приятные моменты из жизни, а потом принялась петь рождественские песни.

Несмотря на то что Мэкл старалась отвлекаться, ее то и дело посещали жуткие мысли. Ей стало гораздо хуже после того, как в лампе сели батарейки. Отчаянье все чаще начало накатывать на девушку:

«Я как-то сказала себе: „Вот тут я умру“, три или четыре раза впадала в отчаяние и думала, что это место станет моим гробом. Я представляла, кто найдет меня и когда. Может, фермер или строитель. Когда это случится? Через десять лет? Через двадцать?.. Я замерзла, все тело болело. Мне становилось хуже и хуже».

Кутерьма с выкупом

Сразу стоит сказать, что Гэри Крист не случайно выбрал именно Барбару. Ему нужен был человек, за которого заплатят выкуп, но было еще одно условие. Похититель выбирал жертву с хорошим здоровьем, которая сможет пережить несколько дней плена под землей. Он не ошибся, и девушка с честью выдержала это испытание, пролежав в гробу более трех суток.

Крист и его сообщница отправили письмо с фотографией Барбары ее отцу, застройщику из Флориды Роберту Мэклу. Они требовали выкуп в размере 500 тыс. долларов, что сегодня составляет 3,5 млн долларов (265 млн рублей). Конечно же, отец согласился заплатить назначенную сумму. Но к моменту, когда преступники договорились с ним о передаче денег, Барбара находилась в могиле уже двое суток.

Первая попытка передачи денег была неудачной. Похитителей в условном месте спугнула случайная полицейская машина. Тем не менее правоохранители, сидевшие в засаде, успели рассмотреть машину похитителей. Второй раз передача тоже не удалась. Родители девушки были в ужасе — с каждой минутой они все меньше надеялись на благополучный исход.

Но полиция и ФБР не теряли времени даром. Им удалось выяснить, что автомобиль преступников зарегистрирован на некоего Джорджа Дикона. Разузнав что это за личность, следователи поняли, что появилась первая зацепка. Дикон зарабатывал на жизнь тем, что выпускал вентилируемые короба. Вскоре выяснилось, что под этим именем скрывался Гэри Крист. После этого была установлена и личность второго преступника — Рут Эйземанн-Шир.

Освобождение

Во время третьей попытки передать похитителям деньги, все прошло гладко. Роберту Мэклу так и не сказали, где находится его дочь. Но это уже не имело значения. Агенты ФБР смогли определить место, где злодеи устроили свою штаб-квартиру и неподалеку они нашли холм свежей земли, похожий на могилу. Когда крышка ящика Барбары открылась, ее первые слова были адресованы агенту-федералу:

«Вы самый прекрасный мужчина, которого я когда-либо видела».

Девушка была истощена, но совершенно здорова.

Похитителей вскоре задержали. Их судили и Крист получил 10 лет тюрьмы, а его напарница Рут — 4 года. Удивительно, но это была последняя судимость профессионального преступника Криста. Полностью отбыв свой срок, он завязал с прошлым и выучился на врача. Рут Эйземанн-Шир, выйдя на свободу, уехала на родину, в Гондурас.

У Барбары Мэкл жизнь сложилась хорошо. Она вышла замуж за своего парня Стюарта и родила ему четверых детей. Пара и сейчас живет во Флориде и уже воспитывает внуков. Книга Барбары Джейн Мэкл, «83 часа до рассвета», написанная ей вскоре после чудовищной истории, стала бестселлером и переведена на многие языки.