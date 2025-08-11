Что сгубило жителей древнего Херсонеса

Анализ останков, обнаруженных в некрополе Южного пригорода Херсонеса Таврического (на территории современного Севастополя), позволил исследователям выяснить предполагаемые причины смертности жителей города в римский период. Как оказалось, большинство людей умирало именно в межсезонье — весной и осенью, что, возможно, связано с простудными заболеваниями.

Масштабные раскопки

С 2020 по 2023 годы на территории Южного пригорода Херсонеса проводились масштабные археологические исследования. Эти работы стали крупнейшими за всю историю российской археологии. В ходе раскопок было обнаружено более 6,5 миллионов артефактов, что превышает объем находок за предыдущие 150 лет изучения древнего города. Раскопки смогли доказать высокий уровень жизни и инфраструктуры того периода: были обнаружены участки древнего некрополя, гончарные мастерские, цистерны для воды и другие объекты.

Особое внимание ученых привлекли склепы, которые использовались для захоронения людей на протяжении нескольких веков. В некоторых гробницах обнаружено от нескольких десятков до нескольких сотен скелетов. Эти захоронения дали возможность изучить образ жизни и причины смертности древних жителей Херсонеса.

Простуда как причина смерти

Заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры РАН Алексей Каспаров рассказал, что изотопный анализ останков позволил установить сезонность смертей. Исследования показали, что большинство жителей Херсонеса умирало весной, осенью и на излете зимы. Летом смертность была минимальной. Это открытие позволяет предположить, что причиной смерти могли быть простудные заболевания, которые наиболее распространены именно в межсезонье.

По словам ученого, в римский период, когда медицина находилась на начальном уровне развития, даже обычная простуда могла стать смертельной. В отличие от современности, возможности лечения инфекций и вирусных заболеваний тогда были крайне ограниченными, что делало организм человека уязвимым перед болезнями.

Что “рассказали” останки

Кроме изотопного анализа углерода, ученые провели исследование изотопов азота, чтобы изучить рацион питания жителей Херсонеса. Результаты показали, что пищевые привычки людей разнились в зависимости от их социального статуса. В одной гробнице могли быть захоронены как представители состоятельных слоев общества, чье питание было богато мясом и другими ценными продуктами, так и менее обеспеченные люди, вероятно, слуги, рацион которых был гораздо скромнее. Однако признаков голода или крайней нищеты среди захороненных обнаружено не было. Это свидетельствует о том, что даже бедные слои населения имели доступ к достаточному количеству пищи для нормальной жизни.

Уникальность некрополя

Некрополь Южного пригорода Херсонеса представляет собой уникальный объект, который дает возможность изучать не только римский период, но и Средние века. Многие склепы использовались повторно спустя несколько столетий после первоначальных захоронений. Это указывает на преемственность культурных традиций и важность данного места для жителей региона. Старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев отметил, что в ходе раскопок было обнаружено более 30 склепов, каждый из которых стал настоящей сокровищницей для археологов. Эти захоронения позволяют не только изучать причины смертности, но и восстанавливать культурные, религиозные и социальные аспекты жизни древнего города.