«Подскользнуться» или «поскользнуться»: как правильно?

Не только школьники, но и образованные взрослые люди часто не знают, как правильно писать и говорить: «поскользнуться» или «подскользнуться». А может, оба варианта допустимы? Чтобы не прослыть безграмотным, нужно знать верное написание глагола. «Газета.Ru» выяснила, почему в этом слове так часто допускают ошибку и как запомнить его правописание.

Правописание и значение слова

Несмотря на то, что в разговорной речи часто звучит слово подскользнуться, этот вариант для грамотного человека недопустим.

Запомните

Согласно нормам русского языка, правильно говорить и писать «поскользнуться». Только такое написание считается верным.

Первоначальное значение слова «поскользнуться» – потерять равновесие и заскользить по поверхности. Лишь много позже его стали употреблять в значении упасть в результате потери равновесия, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» учитель русского языка и литературы Светлана Пирогова.

Слово «поскользнуться» — это глагол, относящийся к движению и обозначающий действие, связанное с неожиданным падением из-за потери равновесия на скользкой поверхности. Оно образовано от слова «скользнуть», с добавлением приставки «по-», которая в данном случае указывает на направление действия. Светлана Пирогова учитель русского языка и литературы

В переносном значении слово «поскользнуться» может также использоваться в значении неправильно выйти из ситуации, сбиться с пути. Но такие варианты употребления встречаются реже.

Почему возник вариант с буквой «д»?

Несмотря на то, что вариант подскользнуться получил распространение в разговорной речи, он не является литературной нормой. Как отметила Светлана Пирогова, в русском языке существуют глагольные пары: «постричь»/«подстричь», «побежать» /«подбежать».

«Скорее всего, для поскользнуться возникла пара подскользнуться. Однако Русский орфографический словарь РАН фиксирует только один вариант написания», – говорит Пирогова.

Носители языка нередко совмещают слова подскользнуться и поскользнуться в связи с влиянием продуктивных форм в языковой системе.

«Слова, относящиеся к похожим группам, подвержены выравниванию за счет продуктивных форм. В частности, у слова поскользнуться возникает так называемая фантомная пара — подскользнуться, которая образуется по аналогии», — пояснила учитель.

Сегодня слово подскользнуться фактически стало заменять нормативную форму и функционирует в речи носителей языка как приемлемая версия. Множество людей уже не осознает и не помнит, что правильной формой является поскользнуться.

Как запомнить правильное написание

Чтобы вытеснить из своего словарного запаса ошибочное слово, эксперт советует делать регулярные упражнения: придумывать предложения со словом «поскользнуться» и проговаривать их.

Например:

Вчера я поскользнулась на льду и рассыпала все мандарины.

Иди осторожно. Не поскользнись!

Лучше всегда говорить правду. Иначе можно поскользнуться на лжи.

А еще важно помнить: если вы сомневаетесь в правильности написания слова, сверяйтесь со словарем.

Может ли слово «подскользнуться» стать нормой?

В последнее время вытеснение одного слова другим в языке — нередкая ситуация. Это может происходить по разным причинам.

«В случае с подскользнуться и поскользнуться наблюдается тенденция к замене, когда первое слово становится более распространенным в разговорной речи», — отметила учитель русского языка.

Если этот процесс сохранит динамику и подскользнуться продолжит набирать популярность, в долгосрочной перспективе это слово может вытеснить поскользнуться из активного употребления.