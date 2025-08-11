Гибель сильнейшей команды СССР скрывали два десятилетия

В эпоху отсутствия интернета и телевидения в спортивном мире было много событий, которые трактовались не так, как происходили на самом деле, причём за примером далеко ходить не нужно. Можно вспомнить, как великого Льва Ящина сделали врагом народа после того, как корреспондент не совсем корректно передал информацию и обвинил вратаря в вылете сборной с чемпионата мира, хотя незадолго до пропущенного мяча Лев Иванович получил серьёзный удар по голове.

Были и другие ситуации, когда запросто можно было что-либо скрыть, и одна из таких историй произошла в 1950 году. Тогда трагически погибла хоккейная команда, а об этих хоккеистах не говорили 20 лет, скрывая гибель спортсменов. После Великой Отечественной войны московские воздушные силы решили создать собственное спортивное общество: появились команды в футболе, баскетболе, волейболе и хоккее. Причём хоккеисты стали одними из лучших в стране, а курировал команду сам сын Иосифа Сталина – Василий.

В 1949 году команда впервые завоевала медали чемпионата СССР, но славной и звёздной карьеры у многих хоккеистов не получилось – через год случилась страшная трагедия. 7 января команда должна были лететь в Челябинск на очередной матч, и Сталин-младший выделил игрокам частный самолёт. Лететь нужно было транзитом через Казань до Свердловска. Когда 11 хоккеистов и тренерский штаб, которым руководил играющий тренер Борис Бочарников, прибыли в Казань, им сообщили, что дальше добираться придётся на поезде из-за погодных условий в аэропорту Кольцово.

Бочарников был против этой идеи и тут же обратился к Василию Сталину за помощью. Несмотря на любовь к хоккею, Сталин-младший был опытным лётчиком, и сначала отказывался вмешиваться, но когда погода наладилась, он приказал разрешить полёт. Неподалёку от аэропорта в Свердловске погода снова начала ухудшаться, и самолёт с хоккеистами стал кружиться над городом. Дважды пилот пытался выполнить посадку, но оба раза не сумел найти взлётно-посадочную полосу. А на третий раз самолёт разбился, столкнувшись с землёй – погибли все пассажиры этого борта.

В том самолёте погибло немало будущих звёзд: один из лучших вратарей того времени Харийс Меллупс, а также родной брат великого Анатолия Тарасова Юрий. Но, как часто бывает в таких ситуациях, были и некоторые случайности, которые спасли жизни нескольким хоккеистам. Например, на борту не было Всеволода Боброва. Одни утверждают, что спортсмен загулял и поэтому никуда не полетел. Другие говорят, что у него не сработал будильник и он проспал рейс.

Известный хоккеист Виктор Шувалов тоже не оказался на том злополучном борту. Его спас лично Василий Сталин. Хоккеист незадолго до этого перешёл как раз из «Дзержинска», на матч с которым и летела команда ВВС, что вызвало недовольство уральских болельщиков. И чтобы не было инцидентов, Сталин решил не отправлять Шувалова на эту игру.

Узнав о трагедии, в руководстве Советского Союза решили не распространять информацию о трагедии, поэтому погибших хоккеистов похоронили в братской могиле прямо в Кольцово. На матч же отправили других спортсменов, преимущественно, родственников погибших, чтобы как можно лучше скрыть новости о гибели команды.

Уже в следующем году Сталин укрепил команду в межсезонье и сделал её одним из лидеров советского хоккея. Трагедию же удалось замалчивать почти 20 лет, и лишь в 1969 году журналист еженедельника «Футбол-хоккей» сообщил о трагедии. Тогда на братской могиле в Кольцово установили новый памятник – разбившимся игрокам той самой команды.