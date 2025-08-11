Как на Руси сложилась традиция послеобеденного сна

Сиеста — послеобеденный сон, без которого не могут обойтись жители многих стран с жарким климатом. Но задумывался ли кто-нибудь, что подобный обычай есть и у нас. «После плотного обеда полагается поспать» — хорошо известная каждому народная поговорка возникла не на ровном месте. Поспать после обеда на Руси любили крестьяне и цари, монахи и солдаты, бродяги и купцы. Как же появилась «сиеста по-русски» — явление, необычное для страны, где обеденное солнце редко бывает жгучим?

© А. Венецианов "Спящий пастушок"

Важный признак русского человека

На Руси послеобеденный сон был обязательным, хотя и не лимитированным по времени. Кто-то мог отдохнуть 10-15 минут, а кто-то и несколько часов. Все зависело от потребности во сне, привычки и, конечно, статуса. Сапожник или пахарь не мог себе позволить прохлаждаться 2-3 часа, а вот зажиточный горожанин или князь отсыпался сколько вздумается.

О пользе послеобеденного отдыха говорил еще Владимир Мономах в своем «Поучении». Князь утверждал, что этот обычай «от Бога присужден». По его словам, после полудня отдыхают не только люди, но даже звери и птицы. Правило это, совсем необременительное, соблюдали и цари, и простолюдины. Государь Алексей Михайлович, отец Петра I, обязательно спал после обеда. Это помогало ему быть бодрым и в хорошем расположении духа на вечерней службе в церкви.

Старую добрую традицию не стоило игнорировать. Немецкий путешественник Конрад Буссов, гостивший в начале 17 века в Москве, описал в своих путевых заметках интересный случай. Оказывается, царь Лжедмитрий игнорировал послеобеденный отдых, что только усиливало подозрение, что «царь — ненастоящий». Деятельный самозванец после обеда сразу приступал к своим обязанностям, как вспоминал другой путешественник — Адам Олеарий. Поэтому многие были уверены, что государь «не русский по рождению и не сын Великого князя».

Сон сидя и в шкафу

Но не все могли себе позволить после обеда отправиться в опочивальню или залезть на полати. Кто-то сидел в кабинетах, например, чиновники. Они были вынуждены были спать прямо на рабочем месте. И так происходило столетиями. Еще во времена Ивана Грозного иностранные дипломаты отмечали, что дьяки во время важных переговоров частенько клевали носом, вместо того, чтобы вести записи.

Лавочники также отдыхали на месте. Они дремали на крыльце магазина или внутри, если на улице было слишком холодно или жарко. Некоторые историки считают, что обычай спать сидя привез из Европы царь Петр I. Государь-реформатор сам нередко спал за столом. А еще он иногда очень по-европейски залезал, чтобы выспаться в специальный шкаф, удивляя придворных.

Спали сидя после обеда и в монастырях. У монахов дневной сон лежа считался искушением, поэтому они дремали, полусидя на лавках. В таком положении было сложно предаваться праздности долгое время. При этом такой отдых в монастырях был обязательным. Он был не только обычаем, но и необходимостью, ведь часто приходилось стоять часами на ночных службах.

Известно, что в Киево-Печерской лавре после обеда даже закрывали ворота. Монашеская братия разбредалась по кельям и спала в одежде. Это не давало излишне расслабляться, и монахи могли быстро явиться по зову игумена. Кстати, сами настоятели монастырей не были исключением и, говорят, спали днем не особо ограничивая себя по времени.

И дамы, и бурлаки

Придворные дамы тоже не упускали возможность поспать среди дня. Делали они это в креслах и на диванах. При этом нужно было приложить максимум усилий, чтобы сохранить все складки на платье и не испортить сложную прическу. Для сохранения сложных конструкций из волос на голове в 18 столетии даже использовали специальные деревянные подпорки. Но даже эти неудобства не могли заставить дам отказаться от дневного сна.

А вот крестьяне не всегда могли спать после обеда. Обычай разрешал лениться днем только с 15 июля (Трофим-бессонник) и до 10 марта (Тарасий-кумошник). Тех, кто спал и после Тарасия, по народному поверью подстерегала лихорадка. Но это не касалось тех, кто работал в поле. Работникам нужно было хоть немного, но полежать после приема пищи. Тем более, что как раз в обед солнце пекло сильнее всего.

Спали и пастухи, впрочем, они это делали на свой страх и риск. В крестьянской среде верили, что если пастух спит, но его стадо в целости и сохранности, значит, ему помогает леший. Чтобы заручиться помощью нечисти, стерегущей стадо, пока пастух спит, тому нужно было выполнить определенный обряд.

Послеобеденный сон входил в распорядок дня и бурлаков. Поев днем, они непременно ложились спать. Это позволяло им восстановить силы после тяжелых переходов. Труд бурлака был одним из самых трудных, ведь на каждого из них приходилось в пути не менее 40 кг веса.