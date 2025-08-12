Чем завершилась в Абхазии борьба за титул главного вора в законе

Преступный мир Абхазии вздохнул с облегчением: в ожесточенной борьбе за криминальный «трон» республики наступила долгожданная развязка. Год назад главному абхазскому вору в законе, 51-летнему Рауле Барцбе, известному в криминальных кругах, как Пыза, бросил вызов дерзкий конкурент — 46-летний Темур Капба (Гули). Исчерпав аргументы, противники договорились встретиться, чтобы поставить точку в своем противостоянии. Напряженный разговор завершился в стиле гангстерских фильмов: один из криминальных авторитетов сперва оказался на яхте в Черном море, а затем за бортом — как в прямом, так и в переносном смысле. Подробности о том, чем завершилась борьба за титул главного вора в законе Абхазии, — в материале «Ленты.ру».

© Кадр из фильма «Яхта»

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

6 июля 2025 года. К причалу в Новом Афоне (Абхазия) одна за одной подъезжают дорогие машины, из которых выходят молчаливые мужчины и поднимаются на борт пришвартованной яхты. Вскоре она отчаливает от берега и уходит в открытое море. Собравшиеся на борту мужчины — цвет преступного мира Абхазии.

Им предстоит поставить точку в давнем конфликте между главным вором в законе республики и дерзким претендентом на его место. Криминальные авторитеты надеялись, что он закончится миром, но на деле все обернулось покушением на убийство. А совсем скоро один из участников конфликта и вовсе окажется за бортом.

***

Открытый конфликт между ворами в законе Раулем Барцбой и Темуром Капбой начался больше года назад — в мае 2024 года. Капба бросил вызов Барцбе, признанному лидеру преступного мира Абхазии, надеясь одержать над ним верх. Хотя «весовые категории» двух криминальных авторитетов были далеко не равны.

Рауль Барцба родился в Сухуми в 1966 году. Он был трудным подростком и уже в 20 лет получил свою первую судимость — два года лишения свободы — за подготовку к некому преступлению.

Едва освободившись, он совершил грабеж и опять оказался на зоне, теперь на пять лет

Затем судимости за кражи, наркотики и грабежи следовали одна за одной. Барцба прошел колонии Тулы, Сыктывкара и Вологды, везде неизменно отказывался сотрудничать с администрацией и пытался распространять воровские понятия среди арестантов. Его хотели перевоспитать отправкой во «Владимирский централ» — но тщетно.

Не удивительно, что криминальные авторитеты, в первую очередь абхазцы Тенгиз Кучуберия (Тенгиз Сухумский) и Мараб Бахия (Баха-Баха), приметили Барцбу и способствовали его коронации. Став вором в законе под кличкой Пыза, он начал активно назначать «смотрящих». При этом его связывали с наркоторговлей, что противоречило воровским понятиям.

Впрочем, несмотря на это, авторитет Пызы в преступном мире лишь рос год от года. В 2013 году он открыто стал заявлять права на лидерство в преступном мире Абхазии, что пришлось не по вкусу старейшему вору в законе республики Валерию Хашбе (Валера). Стороны некоторое время конфликтовали, но затем все же сумели ужиться друг с другом.

Вор в законе Рауль Барцба (Пыза)

К концу 2010-х годов Рауль Барцба добился того, чего хотел — он стал вором в законе № 1 в Абхазии. Правда, его молодые и горячие подручные частенько пускали в ход кулаки, из-за чего Пыза нажил себе весьма опасных врагов. Одним из них стал Мераб Джангвеладзе (Сухумский) — лидер могущественного сухумского клана, обосновавшийся в Италии.

А в 2018 году еще более опасным врагом Пызы стал главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов. Последний оскорбился тем, что лидер преступного мира Абхазии вытеснил подручных Салифова из сферы торговли овощами и фруктами на территории республики.

Вор в законе Надир Салифов

Поговаривали, что в ответ Салифов пообещал разобраться с Пызой — и, учитывая крутой нрав азербайджанского криминального авторитета, это могли быть далеко не пустые слова. Как бы то ни было, с тех пор Пыза прочно осел в Абхазии и перестал покидать ее пределы — возможно, из соображений безопасности.

Претендент на «трон»

Темур Капба родился 15 ноября 1978 года в Сухуми. За первые 20 лет жизни он не раз попадал в криминальные сводки родного города, а в конце 1990-х годов отправился в Москву, где вскоре возглавил этническую организованную преступную группировку (ОПГ), промышлявшую квартирными кражами.

В 2003 году он попался милиционерам на станции метро «Белорусская» после того, как украл у туристки кошелек с 400 долларами. 16 сентября того же года Лефортовский суд столицы приговорил его к пяти годам колонии.

На зоне Капба отказывался сотрудничать с администрацией, при этом с арестантами вел себя согласно воровским понятиям

Эти понятия заключенный уважал, что не осталось без внимания криминальных авторитетов. Освободившись по УДО в 2006 году и используя новые связи, Капба быстро сколотил группировку из земляков и занялся кражей борсеток у бизнесменов, при этом не забывая отдавать долю от добычи в воровской «общак».

Однако 19 ноября 2008 года его задержали вновь — на этот раз, на Киевском вокзале в Москве. На допросе Капба признался, что хотел украсть православные иконы из автомобиля одного из сотрудников «Мосфильма». За эту историю он на 2,5 года вновь оказался за решеткой.

Вор в законе Темур Капба (Гули)

Когда 18 мая 2011 года Капба вышел на свободу, влиятельные сокамерники настояли на том, чтобы он стал вором в законе. И в 2013 году молодой криминальный авторитет действительно получил воровской титул — его «короновал» вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

Вскоре после этого, в октябре того же года, Капбу поймали с героином, и он на четыре года вновь попал за решетку. Вначале вор в законе сидел в одной из кемеровских колоний, где пытался распространять понятия среди арестантов. За это он, как и ранее Пыза, попал на перевоспитание во «Владимирский централ».

Освободившись в 2017 году, Капба отправился в Краснодарский край, где попытался распространить свое влияние на местные СИЗО и колонии. По-видимому, именно в это время его интересы впервые столкнулись с интересами земляка Пызы, к тому моменту возглавившему преступный мир Абхазии.

Любопытно, что Гули в то время активно лоббировал позиции азербайджанского воровского клана в Абхазии, поскольку близко дружил с Намиком Салифовым — братом криминального авторитета Надира, с которым год спустя начал конфликт Пыза.

Пыза и Гули — разных полей ягоды. Первый стал вором еще во времена СССР и багаж у него соответствующий, сегодня он — №1 в Абхазии. Гули — изначально продукт большого конфликта, был коронован в 2013 году одной стороной в пику другой. Сегодня «крестные отцы» Гули — самое слабое сообщество внутри воровского мира Лиля Харина редактор ИА «Прайм Крайм»

«Он сеет смуту на зонах»

Вскоре Гули отправился в Турцию и некоторое время вел дела из-за границы под опекой клана Салифовых. В то время Гули объединился с вором в законе Давидом Божадзе (Шако): вместе они попытались распространять свое влияние в колониях самых разных регионов России.

Что касается Пызы, то те времена для него выдались тяжелыми. 22 ноября 2019 года его ближайшие сторонники, 38-летние воры в законе Астамур Шамба (Астик) и Алхас Авидзба (Хасик) отдыхали в ресторане «Сан-Ремо» в центре Сухума. Внезапно у заведения остановился автомобиль, и люди с автоматами буквально изрешетили воров.

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у ресторана «Сан-Ремо»

Также ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая обслуживала гостей — позже ее не спасли в больнице. Так Пыза лишился своего ближайшего окружения, причем заказчик преступления остался неизвестным. Но в 2020 году жизнь самого опасного врага Пызы, Надира Салифова, оборвали пули киллера. Влияние клана последнего ослабло.

Тогда удары по окружению Салифова стал наносить вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) — лидер преступного мира России. Осенью 2023 года он выпустил анонимный воровской «прогон», подписанный местоимением «Мы», в котором прошелся и по Гули.

В послании высшего иерарха Капба называется «проходимцем», который «заходит в зоны разных губерний и сеет смуту, вбивая клин между массой [заключенных — прим. «Ленты.ру»]» Из сообщения ИА «Прайм Крайм»

У Шакро были причины недолюбливать Гули: последний развернул бурную деятельность в колониях Краснодарского края в то время, когда российский вор в законе № 1 отбывал там срок за вымогательство. Гули пытался решать вопросы даже на той зоне, где сидел Шакро, — и это была неслыханная дерзость.

После этого удара Гули на некоторое время ушел в тень. Несмотря на всю очевидность ситуации, он почти год вел собственное расследование, будучи убежденным, что кто-то спровоцировал Шакро атаковать его. И виновный нашелся: в мае 2024 года в сети появилась аудиозапись, которую Гули отправил 51-летнему Тимуру Гвасалии (Темо Маколя).

В почти десятиминутном сообщении, приправленном изрядным количеством ненормативной лексики, Гули назвал коснувшийся его «прогон» «писюлькой», написанной со слов Пызы. Последнего автор сообщения назвал продажной женщиной и обвинил в том, что на нем кровь воров в законе.

Пыза открыто воров стрелял! Все это знают — и с его слов какие-то писюльки запускают Вор в законе Темур Капба (Гули)

Сказав в сторону Пызы немало нелестных слов, Гули резюмировал, что все воры, которые поддерживают главного криминального авторитета Абхазии — такие же негодяи, как и он сам. Так в преступном мире республики начался большой и открытый конфликт.

«Этого дьявола зовут Пыза»

Через некоторое время после начала конфликта Гули написал про Пызу объемный «прогон» на четырех листах. В нем он обвинил лидера преступного мира Абхазии во всех возможных грехах.

Этого дьявола зовут Рауль Пыза. Его личные амбиции довели всю ситуацию до того, что вы имеете сегодня на улице, где имя Пыза — там раскол, хаос и кровь. Вы все помните, как было до него — и видите, как сегодня Из воровского «прогона» Тимура Капбы (Гули)

Гули сделал все, чтобы его послание достигло как можно большего числа криминальных авторитетов. И когда зимой 2025 года он собрался возвращаться в Абхазию из Турции, казалось, что позиции Пызы находятся в большой опасности. Но тут в игру неожиданно вступил Шакро Молодой.

В феврале 2025 года, перед выборами в Абхазии, Шакро помирил Пызу со старейшим абхазским вором Хашбой и фактически легитимизировал его в глазах всего воровского мира Лиля Харина редактор ИА «Прайм Крайм»

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой)

В итоге Гули прилетел в Абхазию лишь 8 мая. Вскоре его посетила делегация воров в законе во главе с Валерием Хашбой — они вели с гостем долгие и сложные беседы, вероятно, пытаясь не допустить продолжения конфликта с Пызой. Итогом этих обсуждений стало решение устроить очную встречу двух оппонентов.

Развязка на яхте

6 июля в Новом Афоне собрался весь цвет преступного мира Абхазии. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина, прежде, чем отправиться на встречу, Гули договорился о поддержке с ворами Хашбой, Вахтангом Пачулией (Наником) и Дауром Гублией (Дука) — но он изначально повел себя на сходке неадекватно.

Их разговор с Пызой выдался напряженным, и в какой-то момент Гули выхватил нож и бросился на противника. Нападавший успел ударить рукоятью ножа по лицу главного вора в законе Абхазии, но затем его остановили другие криминальные авторитеты. А потом собравшиеся решили устроить над Гули самосуд.

Пляж в Новом Афоне (Абхазия)

Его избили, затолкали на яхту, избили снова, сломав руки, ноги и ключицу, а после выкинули недалеко от берега. Причем, чтобы снять все возможные вопросы к происходящему, за расправой наблюдали подключившиеся по видеосвязи Шакро Молодой и Бадри Когуашвили (Кутаисский), авторитетный московский вор в законе.

После всего произошедшего Гули выжил — в тяжелом состоянии он был госпитализирован в одну из больниц Абхазии — но его дальнейшие перспективы в преступном мире весьма туманны. Как отмечает Лиля Харина, такой исход для вора в законе был предсказуем: он изначально повел себя так, что ни о каких договоренностях с Пызой речи быть не могло.

Причем, несмотря на решительный настрой Гули, было совершенно непонятно, на что он опирался в своей борьбе. Не исключено, что в новом правительстве Абхазии мог оказаться кто-то из родственников криминального авторитета, что и вселило в него уверенность в собственном успехе.