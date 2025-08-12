25 лет со дня гибели «Курска»: что произошло на самом деле

Ровно четверть века прошло с момента гибели подлодки «Курск» в Баренцевом море. По официальной версии, 12 августа 2000 года 95 членов экипажа погибли от двух взрывов и пожара. 23 уцелевших моряка собрались в девятом отсеке и еще какое-то время были живы, звали на помощь, но не дождались ее. Авария «Курска» и четверть века спустя остается одной из главных национальных трагедий: общее горе объединило тогда многих россиян. В этом деле все еще много неясностей: что на самом деле случилось с «Курском», почему спасательная операция началась слишком поздно и так далее. Все эти годы эксперты предлагают взаимоисключающие версии и гипотезы, которые, однако уже не вернут 118 погибших подводников. Что могло случиться с «Курском» — в материале «Ленты.ру».

Нигде и никогда не было такого равенства перед лицом смерти, как в подводной лодке, где либо все погибают, либо все выживают

Эти слова, выведенные на памятнике морякам-подводникам в Твери, принадлежат Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву. 12 мая 1942 года его подлодка К-23 вступила в неравный бой с целой эскадрой нацистов в Баренцевом море и погибла вместе с экипажем.

Из команды атомохода «Курск», который затонул 58 лет спустя, уцелел один человек. Старшина Алексей Брессель перед выходом на учения Котласе, узнал о трагедии.

Возвращение русского медведя

Подлодка К-141 — один из последних шедевров тяжелой промышленности СССР. Заложенная на предприятии Северодвинска еще в марте 1990-го, четыре года спустя она была спущена на воду под именем «Курск» — в честь победы на Курской дуге в период Великой Отечественной. Атомоход освятили по православным канонам и приписали к пункту базирования в городе Видяево.

Во времена СССР советские подлодки частенько обнаруживались у побережья США, и дальнейшая слежка за ними превращалась в увлекательное шоу для американцев. Сопровождавшие распад страны экономические трудности заставили ВМФ значительно сократить океанские походы атомных подлодок, да и содержать мощный флот субмарин новой России стало не по карману: в 1993 году страна располагала примерно 230 АПЛ, а к декабрю 1995-го атомных подлодок осталось 100.

Несмотря на все проблемы, уровень российского подводного флота оставался достаточно высоким. Символом постепенного выхода из кризиса первой половины 1990-х стало появление отечественных атомоходов в Атлантике после долгого перерыва.

«Курск» по праву считался гордостью флота и казался неуязвимым. Созданный как охотник за авианосцами, атомный подводный крейсер был способен с безопасного для себя расстояния (до 500 километров) эффектно уничтожить одну-две ударные авианосные группировки США сверхзвуковыми ракетами «Гранит»

Как заверяют эксперты, даже один атомоход этого типа радикально меняет силовой баланс в любой точке планеты, превращая авианосцы противника в плавучие могилы.

С августа по вторую половину октября 1999 года «Курск» находился в своем первом автономном походе в Средиземном море, выполнял задачи по поиску иностранных подводных лодок, выявлял маршруты, тактику действий военно-морских сил НАТО, вел активную разведку. При проходе через Гибралтарский пролив атомоход «прицепился» к дну одного сухогруза и какое-то время оставался незамеченным. Не так давно завершились бомбардировки Югославии авиацией НАТО, и вызывающие действия российской АПЛ во внутреннем море Евросоюза сочли за демонстрацию Россией своих возросших возможностей.

По мнению опытного подводника Вадима Кулинченко, игра «Курска» в кошки-мышки с мощным противником стала откровением для ВМС США, где не ожидали от русских такой прыти.

«Они уже думали, что русский медведь перестал плавать, а тут!.. — писал капитан 1-го ранга в отставке. — Это не какая-то "ревущая корова", а современная малошумная субмарина, с которой долго не могла держать контакт даже шпионская американская АПЛ Memphis. Среди 6-го флота США поднялась паника, какой не наблюдалось со времени противостояния с 5-й (Средиземноморской) эскадрой кораблей ВМФ СССР. Можно представить их состояние, когда в момент бесконтрольного господства появился такой противник, который дышит тебе в голову, а с какой стороны он -- ты не знаешь»

Все силы НАТО в Средиземном море были брошены на обнаружение «Курска». Кулинченко был уверен, что слежка за российским атомоходом велась и после завершения его боевой службы.

По итогам 1999 года экипажу «Курска» вручили переходящий приз губернатора Мурманской области «Лучшая подводная лодка Северного флота». Едва ли кто-нибудь тогда мог представить, что предстоит пережить «Курску».

Взрывы в Баренцевом море

Летом 2000-го атомоход начал готовиться к выполнению задач боевой службы в составе авианосной группировки, 30 июля участвовал в параде кораблей в честь дня ВМФ на рейде Североморска.

Утром 12 августа 2000 года «Курск» должен был условно атаковать крылатой ракетой эскадру во главе с авианосцем «Адмирал Нахимов» и флагманским крейсером «Петр Великий», на котором находился командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Неожиданно норвежская сейсмическая станция зафиксировала в Баренцевом море два толчка — первый в 11:30 силой 1,5 балла по шкале Рихтера, что можно приравнять к взрыву 100 килограммов тротила, второй — две минуты спустя и силой 3,4 балла (соответствует взрыву одной-двух тонн тротила).

Запланированной торпедой атаки так и не случилось. После того как «Курск» повторно не вышел на связь, в 23:00 по флоту была объявлена боевая тревога.

Причины взрывов окончательно не установлены. Вернее, есть официальные выводы, но нет таких подробностей, которые могли бы полностью удовлетворить общественность и заставить ее отказаться от альтернативных версий. Как следует из заключения правительственной комиссии, нештатная ситуация произошла в торпедном отсеке.

Согласно отчету генпрокурора Владимира Устинова, составленному в 2002 году, сначала из-за утечки компонентов топлива произошел взрыв торпеды, а затем начался пожар, повлекший за собой детонацию торпед и ракет, находившихся в первом отсеке атомохода. Последовал второй взрыв — он привел к разрушению нескольких отсеков подлодки.

Командир электромеханической боевой части «Курска» Юрий Саблин, как неоднократно писали, ценой своей жизни не допустил ядерной аварии и радиоактивного заражения акватории Баренцева моря.

«По официальной версии, катастрофа на АПЛ "Курск" произошла не из-за аварии на реакторе, а из-за взрыва торпед, — говорит «Ленте.ру» инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. — Торпедный отсек находился в носовой части, достаточно далеко от реакторного отсека. Существенно не пострадали от взрыва торпеды и оба реактора. По-видимому, они были штатно заглушены сразу после взрыва торпеды»

Черный август 2000-го

Август 2000 года стал для россиян тяжелым временем. В подземном переходе под Пушкинской площадью 8 августа произошел теракт, унесший жизни 13 человек и покалечивший 118. Потом горела Останкинская телебашня, из-за чего прерывалось вещание большинства телеканалов. Очередная национальная трагедия затмила взрыв в центре Москвы, так и оставшийся нераскрытым, и заставила обывателей ловить любую информацию о ходе спасательных работ в Баренцевом море. Несколько дней страна жила надеждой на чудо.

Поиски прекращались и возобновлялись вновь. Вся Россия хотела знать, почему экипаж не вышел самостоятельно, почему дюжина попыток российских водолазных аппаратов пристыковаться к люкам «Курска» потерпела неудачу.

Из дневниковых записей того времени хорошо видно, что отсутствие убедительных комментариев спровоцировало у россиян недоверие к официальным трактовкам и породило волну слухов и предположений. Многие не сомневались, что на учениях что-то произошло и «Курск» потопили свои. Людей злили демонстративный отказ российского руководства от помощи специалистов из США, Великобритании и Норвегии.

«Целую неделю руководство армейское и власть не могут разобраться, что делать, как врать и как выходить из положения, — писала в своем дневнике искусствовед Паола Волкова. — Причина гибели называется различной по пять раз на день».

Когда же норвежские водолазы все-таки добрались до корпуса подлодки, стало ясно, что спасать уже некого — прошло девять дней.

Так и осталось тайной, кто из экипажа погиб сразу при взрыве торпеды, сколько моряков стали жертвами пожара, какое количество жизней унес взрыв других торпед. Точно известно лишь, что в девятом отсеке удалось изолироваться и выжить 23 членам экипажа, которые на глубине 108 метров ждали спасения, хотя и не особенно в него верили.

Оказавшиеся в ловушке моряки писали записки. Известным документом этой трагедии было послание капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова супруге, составленное на ощупь в темноте. «Отчаиваться не надо», — эти слова, которыми офицер закончил свою записку, стали символом стойкости экипажа «Курска»

На клочке бумаги стоит время — 15 часов 45 минут. По разным подсчетам, моряки оставались в живых от нескольких часов до нескольких суток. Так, бывший командующий флотилией подлодок Северного флота вице-адмирал Олег Бурцев утверждал, что члены экипажа после взрыва прожили еще четыре-пять часов. Провести спасательную операцию за такое время, объяснял он, попросту невозможно.

Адмирал Попов предполагал, что «личный состав погиб не позже 13-го числа».

Западная пресса Игорь Сергеев в интервью программе «Время» подтверждал, что стук фиксировался 13 и 14 августа. Он также говорил, что в этот период «в отсеки уже поступала или просачивалась вода».

«Спасательная операция проведена так, что о ее руководителях ничего приличного сказать нельзя, — возмущался писатель-маринист Александр Покровский, чьи произведения послужили основой для сценария киноленты «72 метра». — Особенно удручает то, что они начинают всем баки заколачивать насчет того, что люди жили шесть часов. Это же просто бессовестно. По моим расчетам, они должны были жить минимум трое, максимум семь-десять суток»

При этом подводник Николай Миллер считал, что экипаж был обречен с самого начала, когда лодка легла на грунт и в ней затопило два первых отсека. Он пояснял, что, во-первых, атомная подводная лодка не может долго находиться на грунте, потому что контуры ядерных реакторов охлаждаются забортной водой. Во-вторых, вместе с водой засасываются ил и песок, что выводит из строя систему охлаждения.

В материалах официального следствия подчеркивается ответственность командующего за ненадлежащее планирование спасательной операции. Там указано, что из-за незнания адмиралом Поповым и его подчиненными конкретной обстановки, невыполнения требований руководящих документов ВМФ в ситуации, когда подлодка не всплывает в установленное время, а также «из-за принятия ошибочных решений» во время ожидания всплытия «Курска» атомоход был объявлен аварийным с опозданием на девять часов.

Адмирал Попов был отправлен в отставку в декабре 2001 года. Затем он недолго проработал в Минатоме и десять лет представлял Мурманскую область в Совете Федерации.

Мог ли Курск столкнуться с иностранной подлодкой?

Версия о гибели «Курска» в результате столкновения с другой субмариной возникла сразу же. В конце 2001 года бывший командующий 3-й флотилией подводных лодок Лев Матушкин высказался в пользу этой версии: «Рядом с местом аварии были замечены на поверхности бело-зеленые буи, которые применяют в аварийных ситуациях на флоте США».

Он также утверждал, что в зоне ЧП был акустически запеленгован сигнал бедствия с чужой субмарины.

Опытный подводник Матушкин считал, что трагедия развивалась по такому сценарию: «Курск» и некая иностранная подлодка — предположительно, американская — шли встречным курсом, но на разной глубине. Российский атомоход шел ниже и при столкновении получил «повреждение сверху по левому борту», принял дифферент на нос и, пробив трехметровый слой ила, врезался в скальный грунт

При этом одна из торпед сорвалась со стеллажа и ударила в корпус, затем сдетонировал ее боекомплект.

Версию о гибели подлодки в результате неисправности торпеды Герой Советского Союза считал безграмотным заявлением, «рассчитанным на наивность общества», и попыткой «скомпрометировать экипаж подлодки, а также службы торпедных баз».

Позицию Матушкина разделял опытный партийный работник, во второй половине 1980-х — председатель Мурманского горисполкома Владимир Горячкин.

«Американская лодка, получив повреждение в нижней части корпуса, сумела выровняться и покинуть место аварии, — полагал он. — То, что сейчас нет результатов расследования, — это вопрос политики, а каждому подводнику ясно, что изгиб легкого корпуса вовнутрь может быть только из-за внешнего удара».

По официальной версии, изгиб, о котором говорил Горячкин, появился в результате второго взрыва на подлодке.

Той же версии, что и Матушкин, придерживался Николай Карпан, в 1979-1986 годах — заместитель главного инженера по науке и ядерной безопасности Чернобыльской АЭС. В своей книге «Чернобыль. Месть мирного атома», изданной в 2006 году, он ссылается на норвежских водолазов, участвовавших в операции по спасению экипажа «Курска». Согласно этим данным и собственным выводам инженера-физика, американская подлодка, «вероятно, шла в акустической нише за правым винтом "Курска" и при смене им курса попыталась пройти сверху (оберегая свою рубку от удара), но не успела».

Первый удар ее корпуса, по этой версии, пришелся в борт российского атомохода — сначала акустической полусферой, затем внешним креплением торпедного аппарата. В своей книге Карпан утверждал:

Второй удар пробил прочный корпус «Курска», но и американская лодка упала на дно в полукилометре от точки столкновения, поскольку сама шла с отрицательной плавучестью на рулях (норвежцы нашли след от лодки на дне моря, который был абсолютно свежим)

Поскольку прочность корпуса у американской лодки выше (она рассчитана на глубины до 1500 метров, тогда как «Курск» — до 500) и она врезалась в него наиболее прочной частью корпуса, она не потеряла герметичности и своим ходом скрылась с места аварии.

Тогда эта информация мало кого заинтересовала, зато ажиотаж вызвали заявления адмирала Вячеслава Попова, сделанные ровно 20 лет спустя: в ноябре 2021-го бывший командующий Северным флотом подтвердил, что «Курск» столкнулся с иностранной подлодкой, которая следила за ним и слишком сблизилась. Военачальник утверждал, что это была «подлодка НАТО» и он «с вероятностью 90 процентов» знает ее наименование.

Именно эта субмарина, а вовсе не «Курск» якобы подавала сигналы SOS в день трагедии. Развивать тему Попов, однако, не стал, проигнорировав дальнейшие вопросы.

В районе учений «Курска» в Баренцевом море в тот день находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США (одна из них попала на спутниковые снимки через несколько часов после трагедии), а также Splendid ВМС Великобритании.

Впрочем, у версии о столкновении «Курска» с иностранной подлодкой есть и убежденные противники, считающие, что реальных доказательств эта гипотеза все-таки не имеет, несмотря на то что в нее нетрудно поверить.

«Действительно, эту версию выражал не только Попов, но и многие другие представители морского экспертного сообщества, — напоминает в разговоре с «Лентой.ру» полковник ВС РФ в отставке Михаил Ходаренок. — Но мне довелось видеть фотографию "Курска", который лежал на дне. Тогда ее практически никто не видел. Так вот там просто страшные разрушения носовой части. Лохмотья были вплоть до самой рубки»

По его словам, в случае столкновения под водой вторая субмарина получила бы в результате удара сопоставимые повреждения, но таких данных нет.

«Когда обследовалось дно в районе катастрофы, не было найдено никаких деталей, фрагментов, которые говорили бы о том, что произошло столкновение с какой-то вражеской подводной лодкой, — продолжает военный эксперт. — Вообще ничего не подтверждает эту версию. Нет фактов. Думаю, [авария на «Курске»] — это все-таки результат взрыва сначала одной торпеды, а затем срабатывания всего боекомплекта. Хотя многие моряки, повторюсь, считают иначе»

Столкновение подводных лодок — на самом деле не редкость: они часто шпионят друг за другом, подбираясь порой на слишком близкое расстояние. Так, например, произошло с советской К-131, которая 9 октября 1968 года случайно столкнулась в Баренцевом море с британской Warspite, которая участвовала в секретной программе сбора данных, изучая акустический профиль и физическую конструкцию К-131.

«Водоизмещение нашей подлодки было гораздо больше английской, а то бы она нас просто размазала, — заключал ветеран-подводник Кулинченко, находившийся на К-131. — А так обе отделались значительными повреждениями, но без жертв. Тогда об этом случае не распространялись».

Российскую подлодку Б-276 (впоследствии «Кострома»), проходившую боевую подготовку в том же Баренцевом море, 11 февраля 1992 года протаранила американская Baton Rouge, которая следила за учениями на Северном флоте. Российская субмарина оказалась устойчивее: отделавшись повреждением рубки, она после ремонта продолжила работу, тогда как на подлодке ВМС США возник пожар, были жертвы, и впоследствии ее сдали на утилизацию.

Всего зафиксировано около 30 столкновений подводных лодок разных государств. Сколько таких случаев неизвестно широким массам, остается только гадать.

Версия о дружественном огне Эта популярная гипотеза гласит, что при запуске с крейсера «Петр Великий» одна из трех ракет случайно попала в подлодку. Об этом немало писали СМИ, нашлись даже очевидцы, наблюдавшие, как после третьей ракеты над поверхностью моря поднялся грибок, похожий на атомный взрыв. Когда после него раздался еще один, на «Петре Великом» якобы поняли, что во что-то попали. Впрочем, в отличие от гипотезы о столкновении с подлодкой НАТО, эта версия не так широко распространилась. Хотя один из ветеранов-подводников, много лет прослуживший на Северном флоте, сказал «Ленте.ру», что не сомневается в случайной атаке на «Курск».

Совпадение или нет, но через пять дней после катастрофы с «Курском», 17 августа 2000 года, в Москву тайно прилетел директор ЦРУ Джордж Тенет. В американском посольстве тогда отказались называть цели его визита, а в Минобороны России не исключили, что обсуждались вопросы, связанные с подводной лодкой.

***

«Важный вопрос при разборе любой аварии на АПЛ (как и на АЭС) — опубликованы ли официальные материалы расследования, — отмечает инженер-физик Ожаровский. — Если официальной публикации нет, то нет возможности ни сделать выводы о причинах трагедии, ни дать оценку действиям тех или иных ее участников, ни пытаться извлечь уроки для предотвращения повторения катастроф».

Примерно через год после катастрофы уцелевшая часть подлодки «Курск» вместе с ядерными реакторами была поднята со дна моря и доставлена на завод близ Мурманска, где из реакторов извлекли отработавшее ядерное топливо.

«Реакторный отсек с корпусами реакторов и другими радиоактивными отходами был вырезан и доставлен на построенное при содействии Евросоюза и Норвегии хранилище радиоактивных отходов в Сайда-Губе, там же размещены реакторные отсеки других выведенных из эксплуатации АПЛ ВМФ РФ», — уточняет Ожаровский.

В июле 2002 года уголовное дело по факту гибели «Курска» было прекращено за отсутствием состава преступления. Как пояснил тогда генпрокурор Устинов, следствие проверило множество версий, в том числе столкновение атомохода с надводным или подводным кораблем, поражение торпедой, диверсия, теракт, подрыв на мине времен Великой Отечественной войны, — но все они были признаны несостоятельными.