От симпатии до секса: как живут мужчины и женщины в смешанных тюрьмах Испании

Тюрьма смешанного формата начала свою работу в 2021 году. За 4 года на территории Испании открылось уже более 20 подобных исправительных учреждений. При этом явный количественный перекос среди заключённых наблюдается в сторону мужчин, составляющих основную часть всех преступников страны.

Многие обыватели задаются вопросом: для чего это придумано и как устроена жизнь в стенах необычного учреждения? И на это есть вполне обоснованный ответ.

Испанские власти, как оказалось, уже много лет активно работают над сокращением гендерного неравенства. Именно поэтому даже пенитенциарная система претерпела ряд изменений. Отныне мужчины и женщины отбывают наказание совместно. В таких блоках содержится 400 женщин и 1200 мужчин.

Всего в Испании более 50 тысяч заключённых, однако именно в смешанных колониях был отмечен неожиданный эффект.

Премьер-министр Испании Педро Санчес обратил внимание, что во время совместного пребывания мужчины и женщины не только сохраняют, но и улучшают навыки социального общения. Представители обоих полов беспрепятственно общаются между собой, учатся понимать друг друга и сглаживать острые углы в конфликтных ситуациях. Это положительно сказывается не только на поведении заключённых, но и снижает нагрузку на контролирующие органы после окончания срока заключения.

Испанские власти поставили перед собой задачу не только перевоспитать осуждённых, но и не вырывать их из социума на время пребывания в тюрьме. После начала новой реформы в министерство поступило несколько сотен запросов. Осуждённые мужчины и женщины хотели бы перевода в смешанные блоки.

Быт

В тюрьме Тейшеро в Галисии заключённые не только занимаются общим трудом, но и посещают различные мероприятия и секции. Вместе им позволено заниматься спортом, посещать психологические тренинги, готовить еду и питаться в общей столовой. Они играют в театре, музицируют и рисуют. Многие заключённые даже могут преподавать для других, например, обучать литературе, истории, иным наукам.

Не секрет, что порой между заключённым возникает симпатия. Некоторые из них даже принимают душ вместе. Руководство тюрьмы такое поведение запрещает. Однако не всегда заключённые выполняют это предписание. Иногда у познакомившихся в тюрьме даже рождались дети.

Несмотря на возможность вместе проводить время, для мужчин и женщин созданы разные камеры. Для этого территория тюрьмы разделена на мужскую и женскую зоны. Видятся заключённые только днем.

Привилегия

Попасть в тюрьму смешанного формата — большая привилегия для заключённого. Отбор проходит после добровольного прошения спустя определённый срок пребывания в тюрьме обычного типа. Однако не всем суждено получить одобрение государства на перевод.

Как правило, в таких учреждениях содержатся лица, не представляющие опасности для окружающих, не осуждённые за преступления против половой неприкосновенности или преступления против жизни и здоровья, а также за время отбывания наказания не замеченные в конфликтах.

Репутация у осуждённых должна быть безупречной, а сами они — иметь истинное желание измениться и вернуться в социум другим человеком.

Один из заключённых отметил, что перевод в тюрьму смешанного типа сделал его спокойнее и рассудительнее. Теперь ему не нужно бороться за лидерство и уважение. Отныне главная его задача — показать себя настоящим мужчиной, который способен жить в созидании. В противном случае его снова вернут в обычную тюрьму, где условия не настолько приятные.

Для женщин перевод в тюрьму смешанного типа возможен только добровольно. Некоторые отмечают, что мужчины любое общение воспринимают за флирт, поэтому девушкам необходимо уметь четко доносить свои мысли. Также многие боятся осуждения со стороны семьи и близких.

Тем не менее многие считают содержание в таком учреждении привилегией и бонусом за примерное поведение.

Влияние на систему

Открытие смешанных тюрем повлияло и на классические. Теперь заключённые стали вести себя спокойнее, избегают конфликтов и драк и не вступают в перепалки с персоналом. Исследования отмечают, что уровень агрессии заметно снизился, дисциплина улучшилась, а сами заключённые стали вырабатывать собственные правила для укрепления самоконтроля.

Власти Испании отмечают, что через несколько лет число таких заведений может значительно увеличиться, что позволит качественнее готовить заключённых к интеграции в общество и снизит уровень агрессии в подобных учреждениях.