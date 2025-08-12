12 августа: что празднуют и кого вспоминают в этот день в России и мире

12 августа: какой праздник отмечают в России и мире
12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил (ВВС), а в мире — Международный день молодежи. Православные верующие в этот день вспоминают апостолов Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 12 августа — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День Военно-воздушных сил России
12 августа 1912 года в российском Главном управлении Генерального штаба официально ввели в действие Воздухоплавательную часть. Это событие считается отправной точкой развития ВВС в стране. В память о нем и был установлен День Военно-воздушных сил.
В настоящее время в числе задач ВВС России: противодействие агрессии в военно-космической сфере, защита стратегических объектов от ударов с воздуха, поражение объектов противника обычными и ядерными средствами, в также авиаподдержка других видов войск.
Праздники в мире
Международный день молодежи
День молодежи был учрежден по инициативе ООН в 1999 году. Как отмечено на портале организации, праздник проходит в поддержку «Всемирной программы, которая играет ключевую роль в развитии молодежи». Также этот день призван отметить вклад молодых людей в поддержание мирных отношений и безопасности граждан.
В России молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. По данным на 2024 год, в стране проживает почти 37 миллионов молодых людей.
Всемирный день слонов
Праздник был учрежден по инициативе канадских режиссеров Патрисии Симс и Майкла Кларка, а также таиландского Фонда реинтродукции слонов. Главная цель — распространить информацию о необходимости защитить этих животных и сохранить их популяции.
Так, например, численность африканских слонов с 2007 по 2014 год сократилась на 30 процентов, или 144 тысячи особей, и продолжает ежегодно сокращаться примерно на 8 процентов. В первую очередь такая ситуация складывается из-за браконьерства.
Какие еще праздники отмечают в мире 12 августа
- Дeнь винилoвoй плacтинки в США;
- День библиотекаря в Индии;
- Дeнь coтpудникa угoлoвнo-иcпoлнитeльнoй cиcтeмы в Кыргызстане.
Какой церковный праздник 12 августа
День памяти апостолов Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
Один из 70-ти апостолов Сила сопровождал апостолов Павла и Варнаву в Антиохию в качестве миссионера. Затем он помогал Павлу проповедовать в Сирии, Киликии и Македонии. В одном из городов их обвинили в том, что апостолы возмущают народ, и бросили в темницу. Согласно преданию, в полночь, когда Павел и Сила молились, внезапно произошло сильное землетрясение, оковы спали с апостолов, а двери темницы отворились. Таким образом святые продолжили свое путешествие, в каждом городе приобретая новых учеников Христа.
Апостол Силуан проповедовал вместе с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Позже его назначили епископом в Солунь, где он принял мученичество. О святом Крискенте также упоминал апостол Павел, говоря, что он пошел с проповедью в Галатию, где стал епископом, а при царе Траяне был казнен.
Святой Епенет был епископом в Карфагене, а Андроник, по словам апостола Павла, — в Паннонии. Оба упоминаются первоверховным апостолом как прославленные ученики Христа, последний, по признанию Павла, прежде него уверовал в Мессию.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 августа
- День памяти преподобного Анатолия II Оптинского;
- День памяти мученика Иоанна Воина;
- День памяти преподобного Германа Соловецкого;
- День памяти священномученика Валентина, епископа Интерамского, трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Апполония и праведного Авундия;
- Собор самарских святых.
Приметы на 12 августа
- Сильное мерцание звезд предвещает ливень.
- Куры высоко взлетают — к дождю.
- Кошка уснула посреди комнаты — к теплу и ясной погоде.
- Лениться в этот день — к неприятностям.
- Переедать в день апостолов Силы, Силуана и других — к голоду.
Кто родился 12 августа
Кара Делевинь (33 года)
Кара Делевинь — британская супермодель и актриса. Зрителям известна по фильмам «Бумажные города», «Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет». Также она была моделью на показах модных домов Burberry, Chanel, Oscar de la Renta, Carolina Herrera и работала с другими популярными брендами.
Джордж Хэмилтон (86 лет)
Джордж Хэмилтон — американский актер и продюсер. Популярность к артисту пришла после выхода фильма «Преступление и наказание по-американски». Позже он снимался в кинокартинах «Вива, Мария!», «Крестный отец 3», «Доктор Голливуд», «Голливудский финал».
Кто еще родился 12 августа
- Валерия Федорович (33 года) — российская актриса;
- Лакит Стэнфилд (34 года) — американский актер и репер;
- Елена Блаватская (1831-1891) — русский религиозный философ, литератор и публицист;
- Эрвин Шредингер (1887-1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.