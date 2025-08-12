12 августа: что празднуют и кого вспоминают в этот день в России и мире

12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил (ВВС), а в мире — Международный день молодежи. Православные верующие в этот день вспоминают апостолов Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 12 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Военно-воздушных сил России

12 августа 1912 года в российском Главном управлении Генерального штаба официально ввели в действие Воздухоплавательную часть. Это событие считается отправной точкой развития ВВС в стране. В память о нем и был установлен День Военно-воздушных сил.

В настоящее время в числе задач ВВС России: противодействие агрессии в военно-космической сфере, защита стратегических объектов от ударов с воздуха, поражение объектов противника обычными и ядерными средствами, в также авиаподдержка других видов войск.

Праздники в мире

Международный день молодежи

День молодежи был учрежден по инициативе ООН в 1999 году. Как отмечено на портале организации, праздник проходит в поддержку «Всемирной программы, которая играет ключевую роль в развитии молодежи». Также этот день призван отметить вклад молодых людей в поддержание мирных отношений и безопасности граждан.

В России молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. По данным на 2024 год, в стране проживает почти 37 миллионов молодых людей.

Всемирный день слонов

Праздник был учрежден по инициативе канадских режиссеров Патрисии Симс и Майкла Кларка, а также таиландского Фонда реинтродукции слонов. Главная цель — распространить информацию о необходимости защитить этих животных и сохранить их популяции.

Так, например, численность африканских слонов с 2007 по 2014 год сократилась на 30 процентов, или 144 тысячи особей, и продолжает ежегодно сокращаться примерно на 8 процентов. В первую очередь такая ситуация складывается из-за браконьерства.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 августа

Дeнь винилoвoй плacтинки в США;

День библиотекаря в Индии;

Дeнь coтpудникa угoлoвнo-иcпoлнитeльнoй cиcтeмы в Кыргызстане.

Какой церковный праздник 12 августа

День памяти апостолов Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника

Один из 70-ти апостолов Сила сопровождал апостолов Павла и Варнаву в Антиохию в качестве миссионера. Затем он помогал Павлу проповедовать в Сирии, Киликии и Македонии. В одном из городов их обвинили в том, что апостолы возмущают народ, и бросили в темницу. Согласно преданию, в полночь, когда Павел и Сила молились, внезапно произошло сильное землетрясение, оковы спали с апостолов, а двери темницы отворились. Таким образом святые продолжили свое путешествие, в каждом городе приобретая новых учеников Христа.

Апостол Силуан проповедовал вместе с первоверховными апостолами Петром и Павлом. Позже его назначили епископом в Солунь, где он принял мученичество. О святом Крискенте также упоминал апостол Павел, говоря, что он пошел с проповедью в Галатию, где стал епископом, а при царе Траяне был казнен.

Святой Епенет был епископом в Карфагене, а Андроник, по словам апостола Павла, — в Паннонии. Оба упоминаются первоверховным апостолом как прославленные ученики Христа, последний, по признанию Павла, прежде него уверовал в Мессию.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 августа

День памяти преподобного Анатолия II Оптинского;

День памяти мученика Иоанна Воина;

День памяти преподобного Германа Соловецкого;

День памяти священномученика Валентина, епископа Интерамского, трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Апполония и праведного Авундия;

Собор самарских святых.

Приметы на 12 августа

Сильное мерцание звезд предвещает ливень.

Куры высоко взлетают — к дождю.

Кошка уснула посреди комнаты — к теплу и ясной погоде.

Лениться в этот день — к неприятностям.

Переедать в день апостолов Силы, Силуана и других — к голоду.

Кто родился 12 августа

Кара Делевинь (33 года)

Кара Делевинь — британская супермодель и актриса. Зрителям известна по фильмам «Бумажные города», «Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет». Также она была моделью на показах модных домов Burberry, Chanel, Oscar de la Renta, Carolina Herrera и работала с другими популярными брендами.

Джордж Хэмилтон (86 лет)

Джордж Хэмилтон — американский актер и продюсер. Популярность к артисту пришла после выхода фильма «Преступление и наказание по-американски». Позже он снимался в кинокартинах «Вива, Мария!», «Крестный отец 3», «Доктор Голливуд», «Голливудский финал».

Кто еще родился 12 августа