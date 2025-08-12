Какой ценой горцы Кавказа могли откупиться от кровной мести

Кавказский обычай кровной мести многие принимают за череду бессмысленных убийств. Но именно он часто удерживал людей от совершения тяжких преступлений. При этом кровная месть требовала от жителей Кавказа соблюдения многих правил. Одно из самых необычных – возможность откупиться от неё.

© Соцсети

Блюдо, которое подают холодным

Писатель Шапи Казиев и кандидат исторических наук Игорь Карпеев в совместной книге «Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке», вышедшей в 2003 году, отмечали, что кровной местью карались убийства, изнасилования, прелюбодеяния, серьёзные публичные оскорбления. Тогда родственники подозреваемого, понимая, что о преступлении стало известно их соседям, предпочитали как можно скорее покинуть насиженное место.

Но некоторые «мстители» предпочитали не прибегать к крайним мерам, а лишь постоянно держали в страхе семью виновного – мол, мы вас вот-вот покараем. Родные убийцы, опасаясь осуществления угроз, старались не появляться в общественных местах, на общих праздниках, отказывались от посещения различных мероприятий. Фактически такая жизнь была равносильна домашнему аресту.

Понятно, что правила кровной мести распространялись далеко не на всех. Так, не опасаться за свою жизнь могли смело женщины и дети. Их горцам трогать категорически запрещалось.

Карать виновного могли исключительно кровные родственники, а не друзья, соседи или сочувствующие. Также в «зоне риска» находились близкие родные. Мстить «двоюродному брату троюродного дедушки» никто не собирался.

Деньги решают всё?

Кровная месть – это не неминуемое наказание. Порой от неё можно было откупиться. У каждого кавказского народа разные преступления «стоили» по-разному. У осетин преднамеренное убийство равнялся 324 коровам. Понятно, что такого количества крупного рогатого скота не было ни в одной семье, а поэтому расплачиваться приходилось кровью. У чеченцев родной брат убийцы обязан был заплатить родственникам убитого выкуп в размере 10 коров (вполне посильная компенсация). А вот в Дагестане выкуп помогали собирать односельчане. Такое дело считалось угодным Всевышнему.

Примирение

Предпринимались также попытки заслужить прощение. У кумыков преступник устраивал пир, на который приглашал родственников своей жертвы. Далее он ложился на пороге своего дома с обнажённой головой и лежал до тех пор, пока отец или брат покойного не говорили фразу: «Встань, мы прощаем тебя».

Кюринцы облачали преступника в погребальный саван и вешали шашку на пояс. В таком виде он отправлялся к дому пострадавших. Из жилища через некоторое время выходил родственник жертвы, от которого требовалось в знак прощения снять с преступника и шашку, и саван, после чего погладить его по голове. На этом вражда считалась оконченной, что подтверждалось совместным застольем.