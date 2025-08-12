Что предсказал России «русский Нострадамус»

Этнограф, археолог, географ генерал-лейтенант Валентин Мошков появился на свет 25 марта 1852 года в Костромской губернии. Он стал автором двухтомника «Новая теория происхождения человека и его вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, истории и статистики». Именно за это произведение, которое содержит множество пророчеств (в том числе и про начало «Золотого века России»), его спустя полтора века прозвали «русским Нострадамусом».

Раз в 400 лет

Книга, напечатанная в Варшаве в 1910 году, состоит из предсказаний, но сделанных не на основе пророческих видений, а на чётких математических расчётах. Мошков тщательно изучил историю нескольких наций, что позволило ему разработать универсальную модель становления общества. Так, согласно версии учёного, каждый исторический цикл длится 400 лет. За четыре века государство успевает преодолеть несколько этапов: от возникновения и расцвета до неминуемого упадка, очередного взлёта и падения. После этого страна вновь возвращается на старт и начинает проделывать описанный путь сначала.

По мнению Мошкова, преодоление такой «дороги» не зависит от национального лидера, стоящего во главе государства.

В теории Мошкова на каждый этап приходится по 100 лет. Золотой и Серебряный века, эпоху подъëма, сменяют Медный и Железный, эпоха упадка. Кроме того, каждый век, в свою очередь, подразделяется на два полуцикла по 50 лет, из которых первый обязательно знаменуется регрессом, а второй – прогрессом (исключение – Железный цикл, являющийся временем сплошного упадка).

Золото, серебро, медь, железо

Максимальная консолидация этноса, с сопутствующим ростом патриотизма, исчезновением междоусобиц и жестокой борьбы за власть, характеризует Золотой век. Прорыв в науке, сельском хозяйстве, экономике, культуре достигает своего апогея в Серебряном веке. Следующие две эпохи сводят на нет все предыдущие достижения. Происходит деградация армии, утрата патриотизма, начинается борьба между разными слоями обществами, учащаются бунты и революции.

Точкой отсчёта первого 400-летнего исторического цикла для России Мошков взял 812 год. Следовательно, второй цикл начался в 1212 году, третий – в 1612, а четвёртый относительно недавно – в 2012. Таким образом, с 2013 года россияне живут в стране, в которой начался Золотой век.

«Русский Нострадамус» умер в 1922 году, но это не помешало ему «нарисовать» довольно отчётливую картину того, с чем придётся столкнуться гражданам.

Например, с 1962 года, согласно прогнозам Мошкова, должен был начаться упадок во всех сферах жизнедеятельности. Видимо, исследователь хотел предупредить и намекал – нужно попытаться превратить Железный век в Золотой. Все возможности для этого были...