Зачем делать подарки домовому

13 августа в православии отмечают день праведного Евдокима Каппадокиянина - покровителя семейного очага. В народном календаре просто Евдокимово заговенье или Репка. Основным блюдом этого дня была репа. Ей засаживали целые поля, которые называли репищами. К слову, в Подмосковье есть несколько деревень носящих название Репище, такие имена получили они от того, что жители тут выращивали репу в больших объемах на продажу. Ведь в неурожайные годы репа порой заменяла хлеб.

В этот день было принято устраивать большие застолья, приглашали соседей, а молодые люди на подобных вечеринках искали себе пару. Ведь, до Покрова, когда по традиции играли свадьбы, оставалось не так много времени. Впрочем, даже если кто-то и понравится, в этот день не сватались, так как жизнь молодых не будет удачной.

В этот день хорошей приметой было дарить подарок домовому. Ему оставляли в углу комнаты кусок пирога и молоко. Считалось, что это принесет в дом мир и счастье. В этот день запрещено было работать, так как может благополучие уйти из семьи.

Не надевали чужие вещи, чтобы не перенять судьбу их владельца.

Если в Евдокимов день ветренно - жди снежную зиму. Резко листья пожелтели - скоро придет осенняя погода. Муравьи пропали - идет затяжной дождь. Если в этот день не упало ни капли дождя - осень будет ненастной. А дождь пошел - зима буде мягкой. Туман накрыл верхушки деревьев - жди урожай грибов. Если в саду заметили много осиных гнезд - к лютой зиме.