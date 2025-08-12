Удар в сердце: кто расправился с лучшей конькобежкой СССР

В 1960-е Инга Артамонова была одним из лидеров сборной СССР в конькобежном спорте. Она побеждала в чемпионатах мира, лидировала на международных стартах и прославляла страну. Но так ни разу и не выступила на Олимпийских играх. Различные преграды каждый раз вставали между ней и главным соревнованием четырёхлетия. Тем не менее девушка могла добиться ещё многого, однако 4 января 1966 года случилось страшное. Собственный муж лишил спортсменку жизни на кухне в квартире матери.

Ещё в детстве Инга сделала выбор в пользу академической гребли. Занималась достаточно успешно. Даже стала чемпионкой СССР и выполнила «мастера спорта». Однако уже в 17 лет решила сменить летний вид спорта на зимний.

Из-за слишком высокого роста (177 см) девушку не хотел брать под свою опеку ни один тренер – попросту не видели в ней потенциала. Лишь Зоя Холщевникова осмелилась на это и стала тренировать Ингу. И не прогадала. Прогресс у Артамоновой в конькобежном спорте был сумасшедший.

Уже спустя три года усердных занятий 20-летняя девушка сумела сотворить настоящую сенсацию на чемпионате мира в Иматре. Она установила рекорд чемпионатов мира на дистанции 1500 метров и стала абсолютной чемпионкой планеты по итогам многоборья.

Возьмёт она золотую медаль на мировом первенстве и в 1958-м. Однако девушка привезла из Швеции не только награду. На турнире у неё завязался роман с местным бизнесменом. Советская конькобежка проводила с ним ночи напролёт во время соревнований. А по прибытии в Москву появились проблемы. Спортсменку неоднократно приглашали в КГБ на «профилактические беседы». Поставили условие: пока не обзаведётся русским мужем, за границу не попадёт.

Позднее ей выделили квартиру в доме на 3-ей Фрунзенской улице, но подселили к ней молодого человека. Им стал конькобежец Геннадий Воронин, который был уже давно влюблён в Артамонову. Но она его попросту не замечала и на ухаживания не обращала внимания. Тем не менее спустя время у молодых людей завязались отношения, что и привело к свадьбе. Они поженились в 1959 году.

Однако на Олимпиаду-60 в Скво-Вэлли в Калифорнии девушку всё равно не пустили. Вероятнее всего, спецслужбы посчитали, что времени с прошлого инцидента прошло слишком мало. Шанс, что спортсменка попросту сбежит где-то за границей, был слишком велик.

Медали Инги Артамоновой

Соревнование Место Медаль

Чемпионат мира – 1957 Иматра Золото

Чемпионат мира – 1958 Кристинехамн Золото

Чемпионат мира – 1962 Иматра Золото

Чемпионат мира – 1963 Каруидзава Серебро

Чемпионат мира – 1964 Кристинехамн Серебро

Чемпионат мира – 1965 Оулу Золото

Однако с 1962-го Инга вновь начала добиваться высоких международных результатов. Дважды становилась чемпионкой мира и дважды – серебряной медалисткой. Однако на Олимпийские игры – 64 в Инсбруке ей было не суждено попасть. В тот год у девушки обострились симптомы туберкулёза, которым она страдала ещё с раннего возраста.

Артамонова успела восстановиться, но в сборную её всё равно на заветный турнир не взяли – предпочли Лидию Скобликову. А спустя неделю после той Олимпиады Инга взяла серебро на чемпионате мира.

Доказала своё превосходство она и через год в Финляндии. Это была последняя медаль на международном старте для Артамоновой. Помимо периодического ухудшения здоровья, жизнь девушке откровенно портил муж. Он завидовал спортсменке, оскорблял её, часто выпивал и не единожды поднимал на неё руку. Терпение у конькобежки лопнуло в декабре 1965-го. Тогда она ушла от него и переехала к матери. С Ворониным она решила разводиться.

Всё изменилось 4 января 1966 года. Пьяный муж заявился к Артамоновой и её матери домой. Они его впустили в квартиру. Какое-то время муж с женой разговаривали на кухне. Но потом между ними началась словесная перепалка, супруги начали спорить.

В какой-то момент Воронин достал нож и нанёс смертельный удар прямо в сердце Инги. Убийце вынесли приговор в 10 лет, но уже через полтора года его перевели на вольное поселение. А спустя ещё три года он вышел на свободу. А советской конькобежке было всего 29 лет…