Как русские миссионеры стали святыми покровителями Аляски

У запланированной в конце этой недели встречи президента России и президента США на Аляске есть особая христианская подоплека. Аляска когда-то была русской, до нее доходили православные миссионеры, некоторые из них стали святыми покровителями этой земли. О них наш разговор с протоиереем Михаилом Дудко, настоятелем храма в честь одного из этих миссионеров - святителя Иннокентия, митрополита Московского.

О том, что встреча президентов России и США пройдет на Аляске, было объявлено накануне дня памяти святого Германа Аляскинского?

Протоиерей Михаил: Да, 9 августа мы традиционно празднуем день прославления преподобного Германа Аляскинского. И именно в ночь на 9 августа президент США объявил, что его встреча с президентом России пройдет на Аляске. Как раз на месте подвигов преподобного Германа Аляскинского и святителя Иннокентия Московского.

В промысле Божьем вообще ничего не бывает напрасно, а тут просто какое-то явное знамение. Мы даже в проповеди говорили, что это не случайно.

У вас в храме почитаются аляскинские святые?

Протоиерей Михаил Дудко: Да, один престол освящен в честь святителя Иннокентия, а второй - в честь Германа Аляскинского. И нам в храм из Ситки ( город на Аляске) передали в дар Ситкинскую Казанскую икону Божией матери, которая была туда увезена давным-давно, может быть, еще во времена русской Аляски. Ее нам передали потомки русских жителей, периодически приезжавшие в Москву и знавшие, что здесь строится храм в честь святителя Иннокентия.

А один из бывших американских епископов (он сейчас на покое) преподнес в дар нашему храму частицу мощей св. Германа Аляскинского.

И наш нижний храм мы собираемся освятить в честь святителя Тихона, патриарха Московского, тоже довольно долгое время служившего в Соединенных Штатах.

Что отличало судьбы и характеры аляскинских святых?

Протоирей Михаил Дудко: Великих миссионеров обычно отличает умение находить общий язык со всеми. Они выступали этакими, как сейчас бы сказали, "коммуникаторами". Приходили к людям и не просто говорили с ними на их языке, но учитывали их ценности, считались с их обычаями.

Великие миссионеры могли найти общий язык абсолютно со всеми. Миссия святителя Иннокентия ведь касалась не только Аляски, но и Сибири, и восточных земель России.

Митрополит Иннокентий

Св. Герман Аляскинский проповедовал христианство на Аляске почти на сто лет раньше святителя Иннокентия. Известно, что когда святитель попал на море в бурю, он молился Герману Аляскинскому, и буря усмирилась.

Еще одно качество, отличавшее этих миссионеров, они были великие труженики. Святитель Иннокентий проходил и проезжал невероятное количество километров в год. По теперешним временам такие путешествия просто непредставимы.

Герман Аляскинский как монах больше пребывал на одном месте. Но его отличало невероятное смирение. Есть его известное изречение "Я слуга здешних народов и нянька".

Если бы эти великие миссионеры искали только свое, а не общую пользу, то у них бы, наверное, ничего не получилось. Но у них получилось!

Они просветили эти земли светом православия. И благодаря своим огромным трудам, и потому что были одарены смирением. И в лике святых их прежде всего прославили сами американцы…

В далеких незнакомых землях первыми обычно появлялись не только православные миссионеры, но и торговцы. И иногда они не ладили между собой, как святой Герман с Барановым, первым правителем русских поселений в Америке.

Протоиерей Михаил Дудко: Да, были и такие сложности. Конечно, не все первопроходцы новых земель были кристально чистыми и совестливыми людьми. Довольно часто они отличались умением урвать кусочек в свою пользу, были такие и с американской, и с российской стороны. Это же люди с особым характером, готовые идти в неведомые дали в том числе и для того, чтобы заработать. Иногда это вырождалось и в бессовестность. Но присутствие церкви, конечно, смиряло и этих людей. И преподобный Герман, по отношению к аляскинским народам бывший "нянькой", по отношению к своим русским людям, далеким от того, что проповедует христианство, мог быть довольно строг. И в конфликт мог с ними войти, как с Барановым.

Он, кстати, уехал на Еловый остров, переименованный им в Новый Валаам, как раз из-за конфликта с ним.

Непонятно, удастся ли российскому президенту посетить этот остров и поклониться мощам преподобного Германа Аляскинского. Понятно, сколь насыщенны программы президентских встреч. Но хочется надеяться, что, может быть, хватит времени и на это.

У миссионеров, особенно у святителя Иннокентия, было мужество проповедовать во время эпидемий и направлять алеутов к врачам, делающим прививки.

Протоиерей Михаил Дудко: Миссионеру кроме смирения и умения найти общий язык со всеми, конечно, нужно мужество. Далеко не все соглашаются поэтому отправиться в дальние земли. Даже те, кого буквально посылают. Миссионерство не всем по плечу и по силам. А митрополит Иннокентий не просто соглашался, но и стремился к этому.

Но и люди, отважные сердцем и прилежащие проповеди христианства, понимают, что без труда, подвига и благословения Божиего ничего невозможно сделать.

Бескудниково. Храм святителя Иннокентия, митрополита Московского

От святителя Иннокентия осталось тексты, в том числе и записки о жителях одного из аляскинских островов.

Протоиерей Михаил Дудко: У него на самом деле, очень много осталось текстов. У меня есть его двухтомник. И мне понравилось, как он, придя на должность митрополита Московского, писал своему преемнику на кафедре Камчатки, что не надо кичиться. И говорил, что когда сам пришел на кафедру в Москву, то, несмотря на то, что очень хотелось, "собаки не выгнал" - все остались на своих местах, и в уповании святителя, что Бог разберет. Мы хорошо знаем, как новые начальники наводят порядки и многих выгоняют, а святитель Иннокентий смирялся и входил в положение каждого человека. Это был его ответ на вопрос его последователей, что делать со всякими пропащими людьми, пьяницами и т.п.

Смирение он, конечно, имел огромное, при том, что был митрополитом Московским, наследником великого митрополита Филарета.

Все говорят, что он производил колоссальное впечатление на окружающих. У него была известная встреча с императором Николаем I, последствием которой могло быть и его епископство, и назначение его митрополитом Московским. Сын пономаря из совершенного захолустья был человеком настолько великих дарований, что производил впечатление в том числе и на царственных особ.

Много ли сейчас на Аляске православных людей?

Протоиерей Михаил Дудко: Чуть ли не 20 процентов от населения Аляски. Это, по-моему, самый большой процент из всех штатов Америки. Наверное, среди них есть и потомки русских поселенцев, но вообще, когда Аляску продавали, русских людей там насчитывалось очень мало, менее тысячи.

Так что аляскинские православные это потомки не столько русских поселенцев, сколько тех, кого преподобный Герман Аляскинский и святитель Иннокентий обратили к Богу.

Аляска, наверное, капельку остается русской, если не по количеству населения, то по храмам и пейзажам, похожим на наши?

Протоиерей Михаил Дудко: Я видел, наверное, с десяток фотографий православных храмов на Аляске. Они, конечно, уже обветшавшие, но их поддерживают как историческое и культурное наследие. Это достаточно простые деревянные храмы, сохранившиеся с тех времен.

Видел и фотографии прихожан в некоторых из них. Такие характерные лица. Дети лежат на коврах, служба идет, люди стоят в храме.