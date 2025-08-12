Как живет мальчик, которому до рождения заказали гробик

История Ноя Уолла из Англии похожа на сценарий для драмы: он родился без мозга, а во время беременности его родители уже заказывали гробик. Однако жизнь — штука непростая и так просто сдаться семье не позволила. Как сейчас живёт необычный ребенок — читайте в нашей статье.

Шелли и Роб Уолл жили в Камбрии самой обычной жизнью. Новость о беременности стала для пары не только радостным событием, но и началом периода страха, слез и сомнений.

Во время скрининга врачи сообщили будущей матери, что плод развивается вне нормы. У малыша практически отсутствовал головной мозг. Прерывать беременность было поздно, поэтому врачи предложили Шелли альтернативный вариант: родить малыша и оставить его в роддоме.

© Личный архив Шелли Уолл

Медики сообщили женщине, что ей стоит забыть об этом как о страшном сне, жить дальше, а позже стать мамой здорового ребёнка. Шансы, что новорожденный родится без других серьёзных пороков были минимальными, а его долгую и счастливую жизнь никто и гарантировать не стремился.

Однако, к большому удивлению врачей, Шелли ответила твёрдым отказом. Англичанка заявила: она родит и заберет с собой своего сына, будет любить и заботиться о нём столько, сколько ему суждено жить.

Вера родителей

О беременности Шелли узнала в 40 лет. Ее супругу на тот момент было уже 47. Слова врачей о том, что мальчик у пары будет овощем, если вообще будет жить, будущих родителей не смутили. Они слишком долго мечтали о совместном малыше, что любили его нерожденного и были готовы ко всему.

Когда Ной появился на свет, врачи сообщили родителям: мозг малыша составляет всего 2 процента от нормы. При этом кроха жив и хватается за возможность есть и дышать.

Маленький гробик, приобретённый Шелли и Робом ещё во время беременности, пока не пригодился.

Позже женщина признается: когда в родзале ей показали сына, она решила бороться до конца. Более того, она была уверена: вопреки прогнозам врачей ее сын будет не только жить, но и вести полноценную жизнь. Быть мамой «овоща» в плане Шелли больше не входило.

Прогнозы не оправдались

После появления мальчика на свет, врачи объяснили молодой матери: ткани мозга начали разрушаться еще в утробе из-за кисты. Также мальчику диагностировали гидроцефалию. Это означало, что до конца своих дней малыш будет жить без мозга и с сильными болями.

Но место чуду в этой истории тоже нашлось. Нейрохирурги приняли решение провести операцию и установить в позвоночник Ноя специальный шунт. По задумке, это должно было способствовать выведению лишней жидкости из желудочков головного мозга.

© Личный архив Шелли Уолл

Операция прошла успешно, а вскоре последовали отличные новости. Оказалось: головной мозг Ноя никуда не делся, он просто был сильно сдавлен кистой. Это открытие дало Шелли и Робу надежду на то, что их малыш всё-таки сможет жить нормальной жизнью.

За несколько лет головной мозг мальчика восстановился и достиг почти 80 процентов от нормального объёма. Но ещё больший шок ждал всех наблюдавших за историей через пару лет: Ной научился говорить, читать, считать и писать. Мальчик мало чем стал отличаться от нормотипичного ребенка.

Слезы, страх и надежда на лучшее

Первые годы жизни Ноя сложно назвать радостными. Мать и отец приобрели в дом специальные мониторы для отслеживания дыхания и пульса. Они дежурили у кроватки и придерживались только одной мысли: их сын должен выжить.

Словно чувствуя веру в себя, заботу и огромную любовь самых близких людей, Ной начал восстанавливаться.

Со временем он начал ползать, освоил инвалидную коляску, а потом и вовсе встал и попробовал ходить. Пусть с помощью экзоскелета, но своими ногами. Он больше не овощ, а человек, который хочет жить.

Когда Шелли и Роб узнали, что мозг сына развивается, они решили усилить реабилитацию. Неожиданно помощь им предложили в Австралии. Специально для Ноя была разработана методика, совмещающая в себе физиотерапию, упражнения на развитие мышления и специальный массаж.

© Личный архив Шелли Уолл

Вскоре Ной смог пройти комиссию, разрешившую ему закончить домашнее обучение и пойти в нормальную школу. Экзоскелет больше не требовался, ведь мальчик сам стоял и ходил.

Сегодня Ною 12 лет. Мальчик влюблён в музыку: он осваивает музыкальные инструменты и берет уроки вокала.

Несмотря на прогресс в развитии, он все еще нуждается в заботе и поддержке. По ночам он все так же спит, подключенный к мониторам, а родители продолжают делать ему массаж и специальные упражнения.

Лишь после того, как сын начал самостоятельно ходить и даже выступать на школьных праздниках, женщина призналась. Много лет она страдала от острой формы артрита — в периоды обострения даже простые движения давались с большим трудом и нестерпимой болью. Однако ради сына она была готова на все, даже, когда все опускали руки и отворачивались.

В 2024 году Ной стал приглашенным гостем на благотворительном форуме The Music Man Project, а также выступил на сцене в Альберт-холле и в театре «Лондон Палладиум».

Его история — яркий пример того, как вера и любовь родителей способны совершить невозможное. Они показали, что даже в самой безвыходной ситуации есть место чуду и свету.