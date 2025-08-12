«Хозяйки смерти»: секреты работы женщин-палачей

«Хозяйки смерти», итальянские женщины-палачи, существовали в Сардинии (остров, который сегодня является территорией Италии) до середины прошлого столетия. Несмотря на это, информации о деятельности аккабадор не так уж много. Тайны свои дамы хранить умели! Сами они предпочитали не распространяться о проделанной «работе», да и заказчиками выступали строго заинтересованные лица.

Смертельная помощь

С учётом обособленного географического положения, на Сардинии сформировалась общность людей, отличающаяся верованиями и обычаями. Специфическое отношение у них было и к смерти. Например, они совершенно спокойно расправлялись со стариками, которые не могли себя в силу состояния здоровья самостоятельно обслуживать. Именно благодаря данной традиции, как утверждают историки, и появилось понятие «сардонический смех». Человека, от которого хотели избавиться, «кормили» ядовитой травой. После такого приёма пищи жертва ритуала корчила гримасу, похожую на улыбку. Далее соплеменники сбрасывали обречённых со скалы, при этом заливаясь смехом.

Так на острове появились «хозяйки смерти». Женщины-аккабадоры зарабатывали себе на жизнь тем, что убивали по приглашению родственников раненых или тяжелобольных людей, а также стариков. На «заказ» они приходили с деревянным молотком, но часто выполнить волю родственников удавалось и голыми руками.

Почёт и уважение

Аккабадоры в Сардинии не считались изгоями и даже пользовались определённым уважением. Данный труд нередко становился «семейным делом». Если у «хозяйки смерти» рождалась дочь, то она, как правило, продолжала ремесло матери.

Аккабадоры свою деятельность старались не афишировать. Не удивительно, что до сих пор нет никакого документального свидетельства о женщинах, принадлежащих к данной профессии. Да и устных рассказов о такой деятельности сохранилось мало. Дело в том, что сардинцы никогда не говорили в открытую о «хозяевах смерти». Вести разговоры о них со знанием дела фактически означало признаться в причастности к смерти близкого родственника.

По некоторым сведениям, последние известные случаи убийства с помощью аккабадор произошли в 1929 году в Лурасе и в 1952 году в Ористано. Правда, любопытные журналисты утверждают «хозяйки смерти» продолжают «промышлять» на острове. Так, якобы некий священник из центральной Сардинии в 2003 году на исповеди столкнулся с женщиной, которая призналась – однажды помогла своему знакомому расстаться с жизнью. Но проверить все эти утверждения нет никакой возможности.