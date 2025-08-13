Репа всему голова: приметы на 13 августа

Православная церковь 13 августа чтит память праведного Евдокима Каппадокиянина – святого IX века, прославившегося добродетельной жизнью.

Евдоким жил в Византии, был знатного рода, но посвятил себя служению Богу, сохранив целомудрие до конца жизни. После смерти его мощи прославились чудесами. В народе его почитали как покровителя домашнего очага.

В народе 13 августа называли Евдокимово заговенье, так как на следующий день начинается Успенский пост. Потому наши предки устраивали гулянья и ходили друг другу в гости. Также в эту пору обычно поспевала репа, которая считалась вторым хлебом для русских крестьян. Пекли пироги с репой, парили и варили корнеплоды, также из нее готовили квас и кашу.

Нельзя 13 августа:

начинать новые дела – не будут успешными;

давать в долг – к финансовым потерям;

оставлять грязную посуду – к ссорам в семье;

ругаться и сквернословить – к несчастью.

Дождь в этот день предвещает ненастный сентябрь. Если же погода будет ясной, значит, жара продержится несколько дней. Именины отмечают Евдоким, Анна, Арсений, Василий.