Два доллара за матч: почему победу великого атлета официально признали лишь через 110 лет

В начале XX века в мировой легкой атлетике на непродолжительное время зажглась яркая звезда. Американец индейского происхождения Джим Торп победил на Олимпиаде-1912 в пятиборье и десятиборье, но вскоре, когда всплыло одно обстоятельство раннего этапа его спортивной карьеры, он был лишен медалей. Причем инициатором такого решения были именно американские власти. «Лента.ру» — подробнее о скандальной ситуации, биографии уникального спортсмена и восторжествовавшей спустя много лет справедливости.

В 2016 году американский телеканал ABC Sports провел опрос, по итогам которого Торп был признан величайшим спортсменом XX века. В голосовании он обошел Майкла Джордана, Уэйна Гретцки и Мохаммеда Али. В опросе участвовали преимущественно американцы, и такой результат точно можно считать попыткой хоть как-то компенсировать несправедливость, с которой легкоатлет столкнулся при жизни.

Ну ты индеец

Родители Торпа имели индейское происхождение, хотя в их роду были и европейцы. Жила семья в индейском племени и родившийся в Калифорнии по разным данным то ли в 1887-м, то ли в 1888 году Джим учился в школе для индейцев. В раннем детстве мальчик потерял брата-близнеца, а к 16 годам — обоих родителей. Так Торп оказался круглым сиротой.

После смерти отца Торпу пришлось идти работать на завод, параллельно он заканчивал учебу в школе. Однажды парень проходил мимо стадиона. Его заинтересовали сверстники, занимающиеся прыжками в высоту. Джим спросил, можно ли ему попробовать, после чего, не снимая рабочей одежды, легко преодолел высоту. На следующий день юношу вызвал к себе школьный тренер Гленн Уорнер. Торп ожидал получить нагоняй, но вместо этого специалист позвал его заниматься в секцию. «Сынок, ты побил школьный рекорд», — торжествовал Уорнер.

Вскоре оказалось, что Джим — прирожденный спортсмен. Он делал успехи не только в прыжках в высоту. Парень феноменально бегал на разные дистанции, прыгал в длину и метал диск. Он также пробовал силы в игровых видах спорта: бейсболе, лакроссе, американском футболе. И там его способности были, мягко говоря, выше средних. В возрасте 20 лет Торпа позвали в местную полупрофессиональную бейсбольную команду. Там он провел буквально несколько недель и даже получил скромную зарплату, что позднее сыграло важнейшую роль в его жизни.

Джим Торп

Олимпийская сказка

В 1912-м Торп начал подготовку в Олимпийским играм того же года в Стокгольме. Как суперазносторонний спортсмен, он хотел принять участие во всех легкоатлетических дисциплинах, но по итогу оказалось, что выиграть национальный отбор он может далеко не везде. Однако универсализм Джима все-таки был оценен по достоинству: он вошел в состав сборной США по пятиборью, десятиборью, а также по прыжкам в длину и высоту.

Легкоатлетическое пятиборье на Играх 1912 года не стоит путать с современным. Тогда в него входили бег на 200 и 1500 метров, прыжки в длину, метание диска и копья. Соревнования проводились в один день, а Джим показал феноменальный результат. В четырех из пяти дисциплин он победил с большим преимуществом. Американец стал третьим лишь в метании копья. Дело в том, что этот снаряд он впервые взял в руки за три месяца до Игр, и поначалу метал его стоя на месте. Обучение правильной технике, которая предполагает метание копья после разбега, давалось ему очень тяжело.

Триумфом в пятиборье Торп на Играх-1912 не ограничился. Перед соревнованиями по десятиборью кто-то украл легкоатлетическую обувь Джима. Сейчас такая проблема решается в секунду, но в начале XX века дела обстояли несколько сложнее. Американец с помощью тренера с большим трудом нашел две туфли от разных пар, а на левую ногу надел дополнительный носок, так как ботинок был великоват. Правая туфля, напротив, была меньше нужного размера.

Джим Торп

Несмотря на такие сложности, Джим снова стал первым. Да, он не победил во всех дисциплинах, но по сумме очков на внушительные 688 баллов обошел фаворита соревнований — шведа Уго Висландера. Король Швеции Густав V, лично награждавший победителя и призеров в десятиборье, был так впечатлен успехами Торпа, что назвал американца величайшим атлетом в истории. Тот, смущаясь, поблагодарил монарха за такую оценку.

Больше зацепить олимпийских медалей Джиму не удалось. В прыжках в длину он занял седьмое место, а в прыжках в высоту — виде, где начиналась его спортивная карьера, остановился в шаге от пьедестала. Сумма баллов, которую Торп набрал в десятиборье, была рекордной на Олимпиадах больше 20 лет. А результат Джима на дистанции 1500 метров улучшили только спустя 52 года. Вот уж действительно атлет, который опередил время!

Помимо лестных эпитетов от короля Швеции, Торп получил шикарный подарок от другого присутствовавшего на Играх-1912 монарха. Российский император Николай II преподнес атлету специальный приз — инкрустированную золотом и драгоценными камнями серебряную копию корабля викингов. Казалось бы, при чем здесь викинги и американец? Дело в том, что организаторы подготовили именно такой тематический трофей для Висландера, который, по их расчетам, должен был уверенно забрать золото в десятиборье. В итоге корабль викингов пришлось дарить другому чемпиону.

Бей своих

Казалось, после сумасшедшего перформанса в Стокгольме Торп обречен стать звездой и очень обеспеченным человеком, однако у американских властей на этот счет было другое мнение. Уже спустя полгода после побед Джима американский НОК и федерация легкой атлетики США направили в МОК письмо, в котором призывали лишить Торпа побед на Играх. В качестве обоснования приводился тот факт, что Джим непродолжительное время на профессиональном уровне играл в бейсбол и получил смешные два доллара за один матч. Казалось бы: и в чем проблема? Но дело в том, что долгое время до участия в Олимпиадах допускались только любители, и неважно, что Джим был триумфатором Игр совершенно не в бейсболе.

До сих пор не понятно, почему американцы решили сдать своего же спортсмена. Ведь обращение в МОК было именно от них, а не от норвежцев или шведов, чьи атлеты финишировали вслед за Торпом. Самый очевидный вариант — этническая принадлежность Джима. Его индейские корни могли спровоцировать американских чиновников на то, чтобы испортить ему жизнь. Впрочем, у этой версии нет официального подтверждения.

Джим Торп с детьми

По правилам МОК оспорить медаль можно лишь в течение 30 дней после окончания соревнований, но в случае Торпа почему-то было сделано исключение. Американца лишили золота в обоих дисциплинах, отдав победу в десятиборье Висландеру, а пятиборье — норвежцу Фердинанду Бье. По свидетельствам современников, оба были не в восторге от такого решения и считали настоящим победителем Джима.

Я не выигрывал этой медали. Настоящий победитель — Джим Торп Уго Висландер

Помимо медалей, Торпа лишили призовых за победы на ОИ, что стало для него серьезным ударом. Но Джим не опустил рук и продолжил спортивную карьеру. Несколько лет он играл в бейсбол и американский футбол, выступал на коммерческих легкоатлетических стартах. Но жажда справедливости не угасала. Долгие годы Джим боролся за возвращение медалей, но на пути у него встал Эвери Брендедж. Американец вместе с Торпом выступал на ОИ-1912 в пятиборье и десятиборье, финишировал там далеко от призов, зато потом построил успешную карьеру функционера.

С 1928-го по 1952-й он руководил американским НОК, а затем в течение 20 лет возглавлял МОК. Именно Брендедж, то ли из зависти, то ли из чувства какой-то личной неприязни блокировал все попытки соотечественника добиться возвращения золотых медалей. «Правила есть правила», — всякий раз сухо повторял Эвери.

Окончательно со спортом Торп завязал в 41, после чего его жизнь складывалась очень тяжело. Американец менял места работы и жен, много пил и продолжал безуспешные попытки добиться справедливости. Джим умер в 1953 году от сердечного приступа в своем доме на колесах, куда перебрался во время третьего брака. Возвращения наград он так и не дождался.

По справедливости

После смерти Джима борьбу за олимпийские медали спортсмена продолжили его многочисленные родственники. С мертвой точки дело сдвинулось только после ухода Брендеджа с поста главы МОК в 1972 году. Только в 1983-м при непосредственном участии тогдашнего главы организации Хуана Антонио Самаранча, семье Торпа вручили копии золотых медалей Стокгольма и наравне с Висландером и Бье признали победителем Игр. Правда, в официальные протоколы ОИ-1912 изменений не внесли.

Наследникам Торпа и почитателям его таланта этого оказалось мало. В 2022 году организация Bright Path Strong, занимающаяся защитой прав и восстановлением исторической справедливости в отношении коренных американцев, добилась от МОК официального пересмотра результатов Игр-1912. После переговоров с НОК Швеции и Норвегии, а также с семьями Висландера и Бье Торп был официально признан победителем Олимпиады в пятиборье и десятиборье. Произошло это спустя 110 лет после триумфа Джима.

Это самая исключительная и уникальная ситуация, которая была разрешена экстраординарным жестом честной игры со стороны национальных олимпийских комитетов Томас Бах бывший президент МОК

Историческая справедливость восторжествовала, хотя произойти это должно было гораздо раньше, еще при жизни Торпа. Американское правительство до сих пор пытается загладить вину перед своим выдающимся спортсменом. В 2024-м Джо Байден посмертно наградил Джима Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Она вручается тем, кто «внес существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира».