Женщина после рождения внучки догадалась о страшной тайне дочери

Пользовательница Reddit с ником Ok-Cantaloupe3493 рассказала о проблеме, возникшей в ее семье после рождения внучки. По словам автора, она догадалась о страшной тайне 32-летней дочери после того, как та озвучила несколько условий, касающихся контактов с младенцем.

«Большинство из них (условий) были разумными, например, всегда мыть руки или уважать ее личную жизнь. Однако затем она заявила, что ее дедушку — моего отца — никогда нельзя оставлять наедине с правнучкой. Это показалось мне странным и неожиданным, но в ответ на все вопросы она просто повторяла одно и то же правило», — написала женщина.

Она вспомнила, что отношения ее дочери с собственным дедом никогда не ладились, она всегда пропускала семейные мероприятия, на которых он мог бы появиться, и практически никак не поддерживала с ним общение.

«Мне потребовалась целая вечность, чтобы понять, в чем была проблема. Она посмотрела на меня и твердо повторила, что ему ни при каких обстоятельствах нельзя находиться наедине с ее ребенком. В этот момент я начала подозревать, что он сделал что-то очень плохое с ней в детстве. Когда я спросила, так ли это, прикасался ли он к ней или что-то в этом роде, она просто разрыдалась и сказала, что не хочет об этом говорить», — добавила женщина.

Другие пользователи согласились с догадкой автора о том, что ее дочь в юности пережила насилие со стороны собственного дедушки. Они раскритиковали Ok-Cantaloupe3493 за то, что многие годы назад она, скорее всего, не шла на контакт с дочерью и не смогла понять причины ее психологических проблем.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как устроила девичник и, пообщавшись с сестрой жениха, узнала о его друге жуткую правду. Невеста призналась, что не знает, как ей поступить в этой ситуации.