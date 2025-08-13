Проклятие шамана: почему Зашиверск стал городом-призраком

Сегодня забытый Зашиверск раньше считался довольно богатым населённым пунктом восточной Якутии. Своё название город получил из-за расположения – на излучине Индигирки за порогами, «шиверами». Но процветающим Зашиверск был недолго. В XIX веке город начал постепенно пустеть.

Загадочный сундук

По состоянию на XVIII век в Зашиверске проживало 500 горожан – русских, якутов и юкагиров. Они добывали пушнину и мамонтовую кость, обменивали серебро у местных народов, ловили рыбу. Кроме того, на процветании города сказывалось его удачное географическое положение. Вдоль берега Индигирки проходила дорога из Якутска на Колыму, а поэтому многочисленные путешественники, казаки и купцы частенько останавливались в Зашиверске для того, чтобы пополнить запасы.

Но в 1820 году Пётр Врангель, совершая одну из полярных экспедиций, обратил внимание на то, что в городке осталось всего семь хибар. Спустя ещё через двадцать лет в Зашиверске проживали только четыре человека. Супруги-юкагиры, переехавшие в Верхоянск, стали последними жителями этого якутского городка.

Жители Якутии запустение города объясняли просто – виноват конфликт между шаманом и православным священником. Согласно легенде, у священника был сын, а у шамана – дочь-красавица, которую он очень любил.

Однажды на ежегодной осенней ярмарке приезжий купец попытался продать шаману кованый сундук, в котором хранились различные вещи. Колдуна посетило дурное предчувствие и он повелел выбросить сундук в прорубь. Но священник решил раздать одежду из сундука местным жителям. Так его сыну досталась богатая шуба из соболя, которую он и подарил шаманской дочке. Девушка надела красивый подарок, после чего неожиданно заболела и умерла.

В ответ убитый горем шаман проклял город, а сын священника наложил на себя руки.

Эпидемия и экономика

Но действительно ли Зашиверск пришёл в упадок из-за шаманского проклятья? Этнографы попытались найти более рациональное объяснение превращению населённого пункта в город-призрак.

Так, геолог Наталья Задонина в своём научном труде «Хронология природных и социальных феноменов в Сибири и Монголии» отмечала, что в XVII веке в регионе бушевала эпидемия чëрной оспы. В 1776 году болезнь пришла в город и «выкосила» большую часть населения. В 1833 году оспа вновь посетила Зашиверск и добила тех, кому удалось выжить после первой волны.

Есть также и экономическая версия. Горожане могли просто истребить пушнину и истощить запасы мамонтовых бивней. Следовательно, исчез и вариант для заработка.

Старое проклятье на новый лад

А в середине прошлого столетия церковь Зашиверска была признана памятником архитектуры, после чего в 1971 году её вывезли в Новосибирск в Историко-архитектурный музей. Но предварительно группа архитекторов и археологов под руководством академика Алексея Окладникова исследовали объект, попутно вскрыв несколько могил, среди которых якобы оказалось и захоронение шаманской дочки.

Через несколько лет участники экспедиции, непосредственно принимавшие участие в раскопках могил, скончались. Правда, от чего именно, не уточнялось.

Тут же вспомнилась старая легенда о шамане и священнике, а поэтому Зашиверск решили всё-таки оставить городом-призраком. Так спокойнее…