Русская «муза» Муссолини: судьба любовницы главного фашиста

Итальянский диктатор Бенито Муссолини никогда не отличался верностью. На протяжении всей жизни у него были любовницы, с наличием которых жене приходилось мириться. В разгар Холокоста у темпераментного политика появилась «муза» – еврейка-социалистка, приехавшая в Италию из России. Уроженка Чернигова Анжелика Балабанова пыталась долгое время скрывать свою связь с Муссолини, но, как известно, шила в мешке не утаишь…

Учительница и ученик

Дочь купца первой гильдии Анжелика Исааковна получила неплохое образование – сначала дома, а потом и в харьковской школе. Далее девушка вышла замуж за молодого революционера Михаила Балабанова, под чьей фамилией и прославилась. Но брак крепким не оказался, и в 1897 году она уехала в Европу для получения высшего образования. Так Анжелика оказалась в Италии, где попала под влияние философа Антонио Лабриолы – первого марксиста на Апеннинском полуострове. Спустя три года Балабанова пополнила ряды Итальянской социалистической партии и познакомилась с Бенито Муссолини, карьера которого только-только начиналась.

Собственно, именно Анжелике будущий диктатор и обязан своему профессиональному росту. Сначала она помогла ему не умереть с голода, а потом занялась просвещением, «подсовывая» для изучения книги Маркса, Ницше и других философов. Старания эмигрантки довольно скоро дали плоды. Муссолини стал превосходным оратором, что открыло ему дорогу наверх.

Биографы амбициозного итальянца отмечали – женщин Муссолини менял по несколько раз в день. При этом доподлинно неизвестно, были ли между наставницей (внешне непривлекательной, склонной к полноте) и учеником сексуальная связь. Некоторые исследователи утверждают, что старшую дочь Муссолини Эдду родила как раз Анжелика Балабанова. Кто-то же уверен, что привязанность друг к другу на протяжении многих лет оставалась платонической.

Смена взглядов

В 1912 году Балабанова стала главной помощницей Бенито, назначенного главным редактором левой газеты «Аванти!». Но после Первой мировой войны Муссолини резко изменил свои взгляды, склонившись в сторону фашистских идей и запретив в стране Социалистическую партию.

В 1922 году он стал премьер-министром Италии, но в этот момент «музы» с ним уже рядом не было. Балабанова на родине активно помогала большевикам, не упуская возможности называть Бенито предателем и «самым презренным» из встречавшихся ей в жизни людей.

Муссолини казнили в 1945 году, а Балабанова скончалась спустя 20 лет. Сейчас их, близких при жизни людей, разделяют примерно 300 километров. Диктатор похоронен в семейном склепе в Предаппио, а его «муза» – на римском кладбище Тестаччо.