Атаман Ермак: где похоронили покорителя Сибири

Российские исследователи обнаружили предполагаемое место захоронения покорителя Сибири атамана Ермака. Участок намерены изучить с помощью специальной аппаратуры.

© Соцсети

Группа Курганского казачьего землячества при выборе места для экспедиции руководствовалась летописью Семена Ремезова русского картографа XVII века, создателя первого географического атласа Сибири. Так, там сохранилось свидетельство татарского хана, которому показывали могилу Ермака.

Участники экспедиции выявили три места, полностью соответствующие описанию хана. В сентябре там проведут углубленное исследование с помощью георадара.

Также по записям Ремезова было установлено предполагаемое место гибели Ермака. Там сохранились артефакты, напоминающие фрагменты боевых топоров. Их планируют передать археологам.

Исследователям удалось определить местоположение города одного из соратников хана Кучума со следами битвы. Кроме того, они описали мыс, где могут находиться захоронения татарских князей и казаков Ермака.

Ранее в Омской области обнаружили древний меч саргатской культуры. Находку сделали в могильнике Новопокровка-IV в Горьковском районе. Меч располагался в захоронении, причем не вдоль, а поверх тела. Возможно, он имел ритуальное значение.