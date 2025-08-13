Какие необычные предметы нашли у трех арестованных наркомов НКВД

Наркомы НКВД Генрих Ягода, Лаврентий Берия и Николай Ежов умерли не своей смертью. Их расстреляли. А во время обысков у каждого из перечисленных советских некогда всесильных руководителей были найдены довольно интересные вещи.

Ягода

Генриха Ягоду арестовали в конце марта 1937 года. Сотрудники, проводившие обыск, изъяли у наркома почти 4 тысячи порнографических снимков и свыше 11 тысяч египетских и турецких сигарет. Также в перечне присутствовали антикварная посуда (1008 наименований), 542 единицы «контрреволюционной, троцкистской, фашистской литературы», три сотни патронов и 142 пары мужских носков и женских чулок иностранного производства.

Но на вершину «хит-парада» найденных необычных вещей чекисты, безусловно, поставили «резиновый искусственный половой член». «Инструмент» также занял «почётное» место в описи.

Берия

Большим количеством женских вещей отметился и Лаврентий Берия. Бывший секретарь ЦК КПСС Николай Шаталин, присутствующий при обыске, настолько удивился обнаруженным предметам, что многие из них потом даже перечислять стеснялся.

Ежов

А вот «хозяйство» Ежова оказалось более скромным по сравнению с тем, которым располагали его коллеги: шесть чекушек водки, 115 единиц контрреволюционной литературы, три пистолета.

Наибольший же интерес вызвали четыре сплющенные после выстрелов пули, которые Ежов хранил в ящике письменного стола. Каждая из них была обозначена бумажками: «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов». Вероятно, эти пули наркому прислали после расстрела Григория Зиновьева, Льва Каменева и Ивана Смирнова в августе 1936 года.

На допросе никто так и не поинтересовался у Ежова, зачем он хранил на своём рабочем месте эти пули. Нарком рассказал много куда более интересных вещей, на основании которых ему и вынесли смертный приговор.