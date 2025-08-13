Ушедшая на пенсию модель вернулась в порноиндустрию после измены парня

Бывшая порнозвезда Sky Bri сообщила, что ее громкое возвращение на платформу OnlyFans и в индустрию контента для взрослых связано с изменой ее бывшего парня, популярного ютубера Ника Найерсины. По ее словам, она оставила прибыльную карьеру ради их отношений, но он публично флиртовал с другими женщинами в своих видео, что и стало для нее последней каплей в чаше терпения. Об этом сообщает издание Where is the Buzz (WitB).

Бри поделилась этим откровенным признанием во время недавнего появления на YouTube-канале One Night With Steiny, объяснив, что жертва, которую она принесла ради Найерсины, была непростым решением.

«Я полностью отказалась от этого, — заявила Бри. — Я ушла на пенсию полтора года назад. А он… флиртует с девушками в видео и постоянно снимает их в своих роликах. Для меня это тяжело — я от всего этого отказалась. Я бы так никогда не поступила».

По словам Бри, она не только прекратила создавать контент из категории 18+, но и полностью разорвала связи со всей своей сетью партнеров в индустрии.

До встречи с Найерсиной Бри имела значительную аудиторию и высокий доход благодаря своей работе в индустрии для взрослых. Она утверждает, что ее уход был мотивирован исключительно желанием построить более традиционную личную жизнь и сосредоточиться на отношениях.

«Я не работаю ни с кем [из создателей взрослого контента]. Я полностью отказалась от этого», — подчеркнула она.

Несмотря на ее преданность, Бри утверждает, что их отношения разрушились из-за поведения Найерсины на камеру, которое, по ее словам, перешло все границы.

Она назвала ситуацию особенно болезненной, поскольку сама исключила любые рабочие взаимодействия с мужчинами, в то время как Найерсина продолжал активно общаться с женщинами для своего контента.