Как жили простые египтяне за пределами пирамид и дворцов

Древний Египет ассоциируется с пирамидами, фараонами и Нилом, но за этим величием скрывалась жизнь простых людей. Как жили древние египтяне: что ели, как лечились и чем развлекались - об этом подробнее на сайте Туристас.

Они питались хлебом из полбы или ячменя, густым питательным пивом, овощами и фруктами — инжиром, финиками, виноградом. Мясо и рыба были редкостью и появлялись в основном по праздникам. Детям давали молочные каши. Зубы у египтян часто портились из-за твёрдой пищи и песка в муке, но существовали врачи, лечившие травами, пастами и полосканиями; иногда использовались примитивные протезы.

Развлечением служила игра Сенет — популярная и среди богатых, и среди бедных, считавшаяся оберегом в загробной жизни. Исследования показывают, что египтяне умели заботиться о здоровье, ценили досуг и стремились к благополучию, а за фасадом величия скрывалась живая и разнообразная повседневность.