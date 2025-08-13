Как ЗОЖ свел Савелия Крамарова в могилу

Артист Савелий Крамаров запомнился советским гражданам после роли мелкого жулика в картине “Джентльмены удачи”. Там он предстал в роли в целом добродушного, хоть и недалекого человека, по глупости и от безнадеги вставшего на кривую дорожку. В фильме герой пьет и безрезультатно ухлестывает за женщинами. Образ получился настолько ярким и убедительным, что многие поверили в то, что и сам актер ведет такую же жизнь. Но это совсем не так.

Главный страх Савелия Крамарова

Детство Крамарова было тяжелым. В 1938 году, когда маленькому Савелию было только 4 года, отца репрессировали, он прошел через вереницу тюрем, но домой так и не смог вернуться. Мать Крамарова тоже рано ушла из жизни: ее унес рак, когда будущему актеру было лишь 16 лет.

Страх перед онкологическими заболеваниями, сформировавшийся у молодого человека во время болезни матери, сопровождал его всю жизнь. Крамаров был сосредоточен на своем здоровье, отказывал себе во многих удовольствиях (включая и абсолютно невинные, так, например, он не ел шоколад). Он не употреблял спиртного и никогда в жизни не курил, а его настольной книгой было произведение “Чудо голодания” американского диетолога Поля Брэгга.

Да и вообще Крамаров был человеком строгих правил и довольно консервативных воззрений: он был глубоко религиозным иудеем. Доходило до того, что, будучи в зените славы, он даже отказывался сниматься в кино по субботам, а еще до своей эмиграции в США думал репатриироваться в Израиль. Но приверженность ортодоксальному иудаизму не мешала артисту увлекаться модными тогда духовными практиками, в частности, он практиковал йогу.

Но главным гуру Крамарова, безусловно, был заокеанский диетолог. Савелий исполнял все правила, прописанные в книге: поддерживал хорошую физическую форму, много и часто плавал, упражнялся в беге, придерживался огромного множества пищевых запретов, не ел сладкого и соленого, не пил чая и кофе. Выполнял самый главный совет, почерпнутый из книги, — голодал. Смысл осознанного воздержания от еды заключается в том, что в это время организм как бы “очищается” от вредных токсинов.

К самому автору книги накопился ряд вопросов, его несколько раз ловили на лжи. Так, например, известно, что он очень сильно завышал свой возраст, чтобы подчеркнуть, как молодо он выглядит благодаря своей уникальной технике голодания. А некоторые его высказывания не выдерживают никакой критики с медицинской точки зрения: например то, что в результате голодания из его тела вышла вся вредная ртуть.

Но Крамаров этого не знал и в чудо-технику доктора Брэгга искренне верил. Как выяснилось, напрасно.

Страшная болезнь

В январе 1995 года Крамаров почувствовал острую боль в левой стороне живота, пару дней выждав, он обратился к врачу. Каков же был его ужас, когда ему озвучили страшный диагноз — рак!

Ведь он всю взрослую жизнь делал всё, чтобы избежать этой болезни. Но суровая правда была именно такова. На 61 году у него была обнаружена злокачественная опухоль прямой кишки.

Болезнь протекала стремительно. Уже через месяц ему провели полостную операцию по удалению опухоли, за которой последовал обширный курс химиотерапии, но медицина оказалась бессильна: в июне 95 года артиста не стало.

Волшебная книжка американского диетолога не смогла уберечь Крамарова от страшной смерти. Больше того, возможно, учение доктора Брэгга оказало негативное влияние на здоровье: систематические голодания могли плохо отразиться на иммунитете.