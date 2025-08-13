Похищение невесты: как появилась традиция русского свадебного «преступления»

Многим народам мира знакома практика насильственного склонения девушек к замужеству. Например, на Кавказе или в Средней Азии обряд похищения невесты, естественно, в облегчённой форме, проводят и в наши дни. Но мало кто знает, что воровали возлюбленных не только азиаты, но и русские. При этом действовать наши предки должны были строго по определённому «алгоритму».

© Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Недостоверные источники

О традициях восточных славян на данный момент известно мало. Объясняется это тем, что этот народ не успел обзавестись письменностью, а поэтому имеющаяся сегодня информация – это данные, полученные из летописей православных летописцев.

В специфику языческих обрядов такие авторы не вдумывались, а поэтому к полученным таким образом сведениям не нужно относиться как к истине в последней инстанции. Но всё же сделать выводы о «привычке» красть невест можно. Уж слишком часто об этом встречаются упоминания.

«А древляне … умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне … устраивались игрища между сёлами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жён по сговору с ними… Этого же обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон», – отмечалось в «Летописи временных лет».

Вредная привычка

Традиция умыкания невест пережила языческую эпоху. Правда, после принятия на Руси христианства она перестала быть ритуалом, превратившись лишь в действие, порицаемое православной церковью.

Часто невест похищали неугомонные женихи, которые чем-то не приглянулись родителям девушки. Также на такой шаг могли пойти и сами родственники. Они договаривались с потенциальным зятем и обговаривали все нюансы будущего «преступления», не забывая, конечно же, и о материальной стороне вопроса.

Умыкание невест было распространено у чехов, поляков, украинцев. А на Балканском полуострове южные славяне верили в то, что украденная невеста непременно благотворно повлияет на урожай.

Сегодня кража невесты – это не только уголовное преступление, но и шуточный элемент свадебного торжества. Многие соотечественники до сих пор уверены – семейная жизнь будет счастливой только в том случае, если невесту получится украсть. За счастье ведь бороться принято!