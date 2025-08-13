Несостоявшаяся катастрофа: как футболистов сборной СССР спасло чудо

К сожалению, авиакатастрофы в мире спорта давно не новость. Пусть самолёт и считается самым безопасным транспортным средством, трагедии происходили и продолжают происходить. Однажды чудом спаслась сборная СССР, которая направлялась на чемпионат мира – 1962 в Чили. На борту судна находились такие легендарные футболисты как: Лев Яшин, Виктор Понедельник, Игорь Нетте и многие другие.

На тот момент наша команда считалась одним из лидеров предстоящего турнира. Ещё шесть лет назад – на Олимпиаде-1956 в Мельбурне сборная СССР сумела заявить о себе. Советские футболисты впервые стали победителями. В финале они обыграли команду из Югославии со счётом 1:0 и привезли домой золотые медали.

Два года спустя на мундиале в Швеции наша команда выступила уже не так удачно. Команда смогла выйти из группы, но в первом же матче плей-офф сборная СССР уступила хозяевам турнира. Тот четвертьфинал советские футболисты проиграли шведам 0:2.

А самым высоким достижением для национальной команды стало золото чемпионата Европы в 1960 году. В финальном матче была повержена Югославия со счётом 2:1.

Отборочный этап к чемпионату мира в Чили наша сборная прошла максимально уверенно. Команда под руководством тренера Гавриила Качалина выиграла все четыре матча: дважды советские футболисты обыграли турок (1:0, 2:1) и дважды норвежцев (5:2, 3:0). От национальной команды ждали успеха на мундиале. Однако полёт на турнир мог обернуться трагедией для советских игроков.

До Чили сборная летела с пересадкой в Лиссабоне. Самолёт из Португалии взлетел, футболисты принялись отдыхать, кто-то задремал. Как например, 22-летний полузащитник киевского «Динамо» Виктора Серебряников. Проснулся он спустя полтора часа пути оттого, что на борту началась паника.

Я задремал, и слышу вдруг: шум. Меня как петух клюнул: подхватился, шторку иллюминатора открыл (на ночь закрывать их положено) – а там пламя! Я раз – закрыл, – вспоминал игрок сборной СССР.

Как выяснилось позднее, у самолёта внезапно загорелся один из двигателей. Когда футболист увидел огонь за окном, от испуга он побежал в туалет. Думал, что в хвосте судна шанс выжить при падении будет выше. Он забежал в уборную, закрылся и никому не открывал, несмотря на то что люди достаточно долго стучали к нему. Вышел только, когда убедился, что опасность миновала:

«Шторку иллюминатора в сортире открыл – Боже ты мой, американская военная база! «Фантомы» с подвесными ракетами стоят, куча техники – большой и малой. Оказалось, это остров Санта-Мария. Я понял, что мы на земле, – вышел. Иностранцы на меня смотрят – целая очередь в туалет из-за меня выстроилась…».

Пилоты, увидев, что один из двигателей загорелся, приняли решение экстренно сажать самолёт. Поблизости была военная база США – туда «Боинг» и отправился для ремонта.

Удивительно, но, когда судно приземлилось, всем пассажирам разрешили встать с мест и выйти из самолёта. Кроме советских футболистов. Однако никого из игроков это не смутило. А спокойнее всех вёл себя Лев Яшин.

«На свое место иду – и кто-то за руку меня хвать, – оказалось, Яшин. «Молодой, – спрашивает, – что, совсем обосрался?». Я: «Не знаю – в штанах вроде нету». Он: «На тебе полстаканчика». А они впятером сидели: он, Валера Воронин, тройка еще каких-то бывалых… Я спросил: «Что это?» – «Водка». Хлопнул – и не почувствовал, как воду», – вспоминал потом Виктор Серебряников.

Таблица группы 1 на чемпионате мира – 1962 в Чили

Позиция Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О

1 СССР 3 2 1 0 8 5 +3 5

2 Югославия 3 2 0 1 8 3 +5 4

3 Уругвай 3 1 0 2 4 6 -2 2

4 Колумбия 3 0 1 2 5 11 -6 1

После ремонта самолёта сборная СССР всё же добралась до Чили. Однако на том чемпионате мира команда выступила не так, как от неё ждали. Советские футболисты смогли выйти в плей – офф с первого места. Обыграли уругвайцев со счётом 2:1 в последней игре группового этапа. Матч получился скандальным: футболисты команды соперника усугубили травму головы Льва Яшина, а после финального свистка, расстроенные поражением, жестоко избили судью. В четвертьфинале команда СССР уступила хозяйке турнира – сборной Чили со счётом 1:2