Секс во время чумы: об интимной жизни в годы «черной смерти»

«Черная смерть» — вторая в истории пандемия чумы, которая произошла в середине XIV века и унесла жизни десятков миллионов людей. По разным оценкам, от этой страшной болезни погибло от 30 до 60% всего населения Европы. Сосчитать точное количество жертв невозможно, но некоторые историки утверждают, что оно могло достигать 200 миллионов человек.

© BigPicture.ru

Кажется, что говорить о сексе в этом контексте — какая-то дикость. Но секс в те времена действительно был, и ввиду экстремальных условий жизни ее интимная сторона была столько же непростой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Раздолье проституции

Проституция во время чумы удивительным образом расцвела, а условия работы для тружениц этой сферы стали гораздо лучше. В книге «Секс, диссидентство и проклятие: меньшинства в Средневековье» (Sex, Dissidence and Damnation: Minority Groups in the Middle Ages) историк Джеффри Ричардс пишет, что к этому привел «дефицит рабочей силы».

Как только чума начала идти на спад, для проституток построили муниципальные бордели с хорошими условиями и надежной охраной. Впрочем, по мере того как люди начали реже болеть, спрос на услуги «жриц любви» заметно снизился.

Законы морали и нравственности

Но в некоторых местах проституция даже не становилась популярной. Наоборот, люди думали, что «Черная смерть» стала наказанием Божьим за различные грехи, в том числе, прелюбодеяние. Поэтому «жриц любви» в буквальном смысле выбрасывали из города и не пускали их обратно, даже когда чума прекратилась.

А кое-где «аморальность» официально считалась незаконным явлением. Геи, жившие в те времена, также подвергались нападкам и преследованию.

Оргии на кладбищах

В книге «Черная смерть и трансформация Запада» (Black Death and the Transformation of the West) историк Дэвид Херлихай пишет, что доведенные до отчаянья люди буквально устраивали оргии на кладбищах. Таким образом, они хотели ощутить свою победу над смертью, почувствовать себя живыми.

Это привело к тому, что уже скоро папе Римскому пришлось издать официальный запрет на непотребные деяния на могилах. Справедливости ради нужно сказать, что в те времена люди не только занимались сексом на кладбищах, но еще танцевали там, пели и распивали спиртные напитки. Возможно, так они пытались убедиться самих себя, что лежать возле мертвецов не так уж и страшно.

Ограничения на секс

В то же время средневековые врачи настоятельно просили жителей избегать любых близких контактов с другими людьми. Медики были уверены, что секс слишком разогревает тело, и из-за этого в него лучше проникает «дурной воздух», увеличивающий риск заражения чумой.

То же самое происходит из-за слишком активного дыхания, а, как известно, во время секса люди тяжело дышат. Ввиду этого один немецкий врач рекомендовал отказаться от любых физических нагрузок — бега, прыжков, секса, подъема тяжестей… Кроме того, по словам медика, людям стоило меньше подвергать себя переживаниям, слушать больше приятной музыки, избегать ревности, злости, обиды и прочих негативных эмоций.

Уличные флагеллянты

Во времена чумы по улицам разгуливали люди, которые наказывали сами себя плетями «во имя спасения общества от Черной смерти». Люди думали, что таким образом Господь смилуется и отвратит страшную болезнь от других жителей. Церковь эти занятия не поощряла, но другие, в надежде на спасение, даже платили флагеллянтам деньги, чтобы те себя мучили.

Но вскоре за флагеллянтами появились псевдофлагеллянты, которые, наоборот, заявляли, что будут радоваться жизни до последней секунды. Этим людям платили деньги, чтобы те развлекали толпу, и одним из самых распространенных представлений был необычный публичный секс. Их деятельность церковь тоже запретила, но от этого интерес к псевдофлагеллянтам только возрос.

Инцест

Инцест в то время не был чем-то удивительным. И это можно объяснить при помощи простой арифметики. Чума уничтожила примерно треть всего населения, в том числе чьих-то жен, мужей и потенциальных любовников. Поэтому запрет на интимные отношения между родственниками вскоре перестал существовать.

Инцестуальные связи особенно были распространены между представителями благородных семей, в которых невеста и жених должны были соответствовать друг другу по статусу.

Вот так обстояли интимные дела во время страшной пандемии, которая унесла жизни миллионов людей.