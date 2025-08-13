Матильда Кшесинская: почему любовница Николая II судилась с Лениным

В 1917 году балерина Матильда Кшесинская подала в суд на создателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина. Поводом для тяжбы стало то, что вождь мирового пролетариата занял её петербургский особняк. Любопытно в этом споре то, что судебный процесс завершился в пользу Кшесинской. Но на самом деле это мало что изменило.

Желанный особняк

Особняк, из-за которого произошёл конфликт между Кшесинской и Лениным, был построен в 1904 году в стиле модерн по проекту архитектора Александра фон Гогена. Здание отличалось удобной планировкой, его окружал сад, а во дворе располагались гаражи для автомобилей хозяйки и коровник (сын хозяйки должен был регулярно получать свежее молоко).

Но после Февральской революции Матильда вынуждена была перебраться на дачу в Кисловодск. Особняк Кшесинской за считанные дни стал штабом большевиков. В доме разместился Петроградский комитет РСДРП.

По городу поползли слухи, которые с радостью подхватили журналисты, о том, что дом сделал своим местом жительства Владимир Ленин. На самом же деле революционер там никогда не жил, довольствуясь скромной квартирой своей сестры.

Суд идёт!

Естественно, Кшесинскую мало устраивало такое положение дел. Она попыталась вернуть недвижимость, подав исковое заявление в мировой суд. Ответчиком числился, в том числе, и «кандидат права В.И. Ульянов (лит. псевдоним Ленин)». Но на заседании суда вождь не так и не появился, что, конечно, расстроило представителей прессы. Интересы Владимира Ильича отстаивали адвокат Мечислав Козловский и секретарь Петроградского партийного комитета Сергей Багдатьев.

В итоге в мае 1917 года мировой судья постановил в течение 20 дней выселить из дома все революционные организации «с проживающими лицами и очистить помещение от их имущества». Но военная структура партии, а потом и Петербургский комитет отказались выполнять решение суда. Кшесинская решила так просто не сдаваться, продолжив отстаивать свои права в суде. Она рассчитывая не только вернуть особняк, но и получить материальную компенсацию. Однако её попытки не увенчались успехом и уже в июле 1917 года балерина навсегда покинула Петроград.