Найдена верфь, на которой построили любимый корабль адмирала Нельсона

В английской деревушке Баклерс-Хард археологи из Саутгемптона обнаружили хорошо сохранившиеся остатки верфи XVIII века, некогда одной из крупнейших в Британии. На этом месте когда-то кипела работа: исторические источники свидетельствуют, что здесь построили и спустили на воду не менее 55 кораблей Королевского флота.

© Российская Газета

Наибольший интерес вызвала связь находки с одним из важнейших морских сражений в истории страны. Именно в Баклерс-Хард был создан линейный корабль "Агамемнон", участвовавший в битве при Трафальгаре в 1805 году. Тогда, в разгар наполеоновских войн, британская эскадра под командованием адмирала Горацио Нельсона сразилась у мыса Трафальгар с объединенным французско-испанским флотом. Несмотря на численное превосходство противника, англичане одержали решающую победу, сорвав планы вторжения в Англию. Нельсон пал в бою, но именно этот триумф укрепил морское господство Британии на десятилетия.

"Агамемнон" считался одним из любимых кораблей Нельсона и сыграл заметную роль в победе. Теперь, спустя более двух веков, удалось раскопать место его рождения. Особенно удивила исследователей сохранность оригинального спуска на воду - редкость для объектов того времени, большинство из которых впоследствии были забетонированы. В планах археологов - создание подробной 3D-модели верфи, которая позволит воссоздать её облик в эпоху расцвета британского судостроения.