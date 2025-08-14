Почему Запорожская Сечь потеряла вольницу

250 лет назад императрица Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской Сечи. К этому времени граница России сдвинулась далеко на юг, казацкие укрепления полностью утратили военное значение. Кроме того, запорожцы не могли ужиться с беженцами с Балкан, которых царские власти селили в Северном Причерноморье и Приазовье. Хотя многие казаки были недовольны сворачиванием своей вольницы, ликвидация Сечи прошла мирно. Казацкая старшина получила дворянский статус и поместья, а рядовые казаки — право служить в кавалерийских частях. Однако в дальнейшем бывшие запорожцы убедили царские власти восстановить казачество на новых границах — на Днестре, а затем и на Кубани.

© А. Сластион "Проводы на Сечь"

Запорожские казаки

Историки не могут с уверенностью сказать, при каких обстоятельствах и когда появилось казачество. Само слово «казак» упоминается в средневековых источниках XIII—XIV веков, а в конце XV столетия казаки уже создавали заставы в районе Днепровских порогов. Это были вольные люди, которые по разным причинам бежали из родных мест и оседали в Диком поле — на землях Северного Причерноморья, не находившихся под устойчивым контролем ни одного из государств. Казаки занимались различными промыслами и воевали с соседними странами.

Считается, что первую попытку создать из живущих на Днепре казаков единую военную силу предпринял западнорусский шляхтич Евстафий Дашкевич, служивший в разное время Великому княжеству Литовскому и Русскому государству. Он снабдил казаков огнестрельным оружием и использовал их для противодействия крымским набегам.

Казацкая крепость на днепровском острове Малая Хортица была возведена в середине XVI века под руководством православного магната Дмитрия Вишневецкого, который, как и Дашкевич, служил сначала литовцам, а затем — Москве в статусе князя Белёвского. По словам историков, именно Вишневецкого стоит считать основателем Запорожской Сечи. Само слово «сечь» означает «укрепление».

Хортицкая Сечь просуществовала всего несколько лет и была разрушена крымским ханом. Однако вскоре казаки построили новую — Томаковскую. Она простояла уже около 30 лет. Всего, по подсчётам историков, место расположения Запорожской Сечи менялось не менее восьми — десяти раз.

Во второй половине XVI столетия польский король Сигизмунд II Август принял часть казаков к себе на службу, основав так называемое реестровое казачество. Оно дислоцировалось в пограничных населённых пунктах. При этом жившие в Сечи и прилегавших к ней районах казаки — так называемые низовые — сохранили независимость.

Казаки Запорожской Сечи называли себя кошем — товариществом. В военном плане они делились на курени, примерно соответствовавшие современным батальонам. Высшим законодательным, административным и судебным органом в Сечи была Рада (совет). Она решала все стратегические вопросы. А руководил запорожцами избранный Радой кошевой атаман, наделявшийся в военное время практически диктаторскими полномочиями.

© Войсковая рада на Сечи. Диорама в Музее истории запорожского казачества, остров Хортица

Запорожцы в основном жили за счёт военной добычи. Кроме того, они занимались охотой и рыболовством, а также осуществляли сбор пошлин с купцов и шинков (кабаков).

Стабильных союзников у запорожских казаков долгое время не было. Чаще всего они воевали с Крымским ханством и Османской империей — противодействовали их набегам и сами совершали рейды в приморские города. Однако в отдельных случаях запорожцы договаривались о сотрудничестве с крымским ханом против третьих стран. Вместе с поляками казаки несколько раз участвовали в войнах против Русского государства — в том числе во время событий Смутного времени. Однако запорожцы поддержали и серию восстаний русского православного населения против властей Речи Посполитой, вызванных национальным и религиозным гнётом.

© Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Илья Репин, 1891 год

Новая жизнь

Поворотным моментом в истории Восточной Европы стала поддержка запорожцами Богдана Хмельницкого, который призвал их к восстанию против Речи Посполитой. Казаки смогли одержать несколько крупных побед над поляками, но сил, чтобы закрепить этот результат, им не хватало. В итоге Хмельницкий обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой принять казачество и все подконтрольные ему территорию под власть Москвы. Россия ещё переживала последствия Смутного времени, поэтому царь не хотел вступать в большую войну с Речью Посполитой. Но в конце концов он решил взять единоверцев под свою защиту.

В 1654 году сначала реестровое, а затем и запорожское казачество присягнуло на верность русской короне. По условиям Андрусовского перемирия 1667 года над Запорожьем было установлено двойное русско-польское управление.

© «Стычка запорожцев с татарами», Юзеф Брандт, 1890 год

Во время Северной войны руководивший Малороссией гетман Иван Мазепа предал царя Петра I и перешёл на сторону Швеции. При этом и Мазепа, и Пётр пытались заручиться поддержкой Запорожской Сечи. Симпатии запорожцев разделились. Часть из них во главе с кошевым атаманом Константином Гордиенко перешли на сторону Мазепы и шведов. Сечь в итоге была разрушена российскими войсками с помощью казаков, сохранивших верность царю. Пётр объяснил свои действия ответом на измену и не разрешал восстанавливать Сечь до самой своей смерти.

Многие запорожцы бежали на территории, подконтрольные Османской империи и Крымскому ханству, где основали под их протекторатом Каменскую и Алешковскую сечи. Однако общего языка с новыми сюзеренами они так и не нашли.

В 1729 году атаман Иван Малашевич попросил царские власти принять запорожцев в российское подданство. Четыре года спустя генерал Иоганн Вейсбах передал казакам, что их прошение удовлетворено, и вручил им грамоту о помиловании от императрицы Анны Иоанновны.

© Запорожские казаки, А. И. Ригельман, 1786 год

На российской территории в районе реки Подпольной запорожцы основали Сечь, вошедшую в историю под названием Новая. Она получила государственное содержание — денежное жалованье и продукты питания. Кроме того, казаки имели право на рыбную ловлю и другие промыслы.

«Запорожская Сечь пользовалась широкой автономией, но на фоне политики государственной централизации это стало создавать определённые проблемы», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В частности, казаки конфликтовали с сербскими переселенцами, получившими землю в Северном Причерноморье. Поэтому их лишили ряда вольностей — например, права самостоятельно выбирать кошевого атамана, а затем подчинили Сенату.

© Екатерина II

Казаки из Новой Сечи охраняли южную границу России и участвовали в войнах с Османской империей в составе русской армии.

«Со временем положение изменилось. В 1774 году границы России существенно расширились в юго-западном направлении. Запорожская Сечь перестала быть пограничным укреплением и утратила военное значение», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По его словам, в это же время до своего пика дошёл конфликт запорожцев с переселенцами с Балкан. Казаки совершили набег на сербов, которых российские власти поселили на «спорных» территориях.

«Кроме того, на фоне восстания Емельяна Пугачёва казачьи вольности в Санкт-Петербурге стали рассматривать как источник нестабильности», — подчеркнул Захаров.

Летом 1775 года к Запорожской Сечи подошли войска российского генерал-поручика Петра Текели. Казаков поставили перед фактом, что они должны покинуть свои укрепления. Хотя часть из них были не согласны с решением властей, казачьи власти решили выполнить царские требования.

«Представители казацкой старшины получили после этого дворянские титулы и поместья. Обычным казакам разрешили поступить на службу в элитные кавалерийские полки», — рассказал Сергей Перелыгин.

14 августа 1775 года Екатерина II официально издала манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». Обосновала своё решение императрица жалобами от соседних государств на грабежи, насилием в отношении российских подданных и неподчинением власти монарха.

Часть казаков, недовольных решением царицы, покинули территорию Российской империи по рыбацким паспортам и основали под турецким протекторатом Задунайскую Сечь. При этом многим из тех запорожцев, кто хотел и дальше служить России, не нравилась жёсткая армейская дисциплина.

© Взвод стариков-кубанцев из георгиевских кавалеров. Из статьи к 200-летию Кубанского войска

За казаков вступился симпатизировавший им Григорий Потёмкин. В 1783 году атаманы получили право набирать отдельные команды в «казачьем звании», а ещё через четыре года Екатерина II дала добро на создание Войска верных запорожцев. Руководил этим процессом Александр Суворов. Вскоре казаки получили для своих нужд земли в районе Днестра по побережью Чёрного моря. Войско стало именоваться Черноморским. В 1792 году Екатерина II в благодарность за мужество, проявленное «черноморцами» в очередной войне с Турцией, выделила им обширные земли на Кубани. В дальнейшем туда же были переселены многие из задунайских казаков, помилованных властями и вернувшихся в Россию. В 1860 году «черноморцы» вошли в состав Кубанского казачьего войска.