Какие праздники отмечают 14 августа

Ежегодно Всемирный день ящерицы отмечают 14 августа. Доподлинно неизвестно, по чьей инициативе был установлен праздник. По одной из версий, авторство приписывается американскому биологу Джону Хантеру. Он в 2004 году придумал его, чтобы привлечь внимание к угрозам, которым подвергаются пресмыкающиеся, и их важности в экосистеме планеты.

А в народном календаре - Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде. Его отмечают с конца XV века. Раньше в этот день люди готовили блюда из мака, подрезали или заламывали соты, а женщины и дети отправлялись в лес за малиной. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, чтобы освятить их как первые плоды летних работ.

Также 14 августа - День выгула черепахи и сведения татуировки.